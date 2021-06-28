Предсказание Луческу. Кто выиграет Евро-2020?

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказал свое предположение относительно того, кто станет победителем Евро-2020.
«Италия выиграет чемпионат. Пока что больше всех меня впечатлила именно сборная Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, что являются командой», - сказал Луческу.
Также Мирча Луческу прокомментировал слухи о возможном переходе в «Торино» форварда «Динамо» Владислава Супряги, дав понять, что готов одобрить эту сделку.
Кто сыграет в финале и выиграет Евро-2020? Прогноз журналистов Sport.ua
Источник — Tuttosport
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