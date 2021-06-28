Предсказание Луческу. Кто выиграет Евро-2020?

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказал свое предположение относительно того, кто станет победителем Евро-2020.

«Италия выиграет чемпионат. Пока что больше всех меня впечатлила именно сборная Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, что являются командой», - сказал Луческу.

Также Мирча Луческу прокомментировал слухи о возможном переходе в «Торино» форварда «Динамо» Владислава Супряги, дав понять, что готов одобрить эту сделку.

Кто сыграет в финале и выиграет Евро-2020? Прогноз журналистов Sport.ua