Предсказание Луческу. Кто выиграет Евро-2020?

Коуч «Динамо» поделился прогнозом на триумфатора нынешнего чемпионата Европы

  • 28.06.2021 13:33
  • 5901 просмотр
  • 2 комментария
Предсказание Луческу. Кто выиграет Евро-2020?
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказал свое предположение относительно того, кто станет победителем Евро-2020.

«Италия выиграет чемпионат. Пока что больше всех меня впечатлила именно сборная Манчини. Они показали больше, чем кто-либо другой, что являются командой», - сказал Луческу.

Также Мирча Луческу прокомментировал слухи о возможном переходе в «Торино» форварда «Динамо» Владислава Супряги, дав понять, что готов одобрить эту сделку.

Кто сыграет в финале и выиграет Евро-2020? Прогноз журналистов Sport.ua

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tuttosport

(17 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    25 років
    online
      25 років, 28.06.2021 13:58
    0
    А вдруг Испания проснётся с Хорватией?
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 28.06.2021 13:52
    0
    Вірно! Італія заслуговує на Кубок. Одна небезпека: це 120 хвилин з Австрією. Чи відновиться фізично Італія!? Але Італія це Італія))
    Ссылка
    25 років
    online
      25 років, 28.06.2021 13:58
    0
    А вдруг Испания проснётся с Хорватией?
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 28.06.2021 13:52
    0
    Вірно! Італія заслуговує на Кубок. Одна небезпека: це 120 хвилин з Австрією. Чи відновиться фізично Італія!? Але Італія це Італія))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности