Кто сыграет в финале и выиграет Евро-2020? Прогноз журналистов Sport.ua

Перед стартом раунда плей-офф Евро-2020 болельщики и эксперты внимательно изучают сетку турнира и взвешивают шансы своих любимых команд.
Хотя сборная Украины и присутствует в числе топ-16 команд Европы, однако шансы команды Андрея Шевченко на победу в турнире всеми рассматриваются как очень низкие.
Сетка плей-офф Евро-2020
Журналисты Sport.ua сделали прогнозы на финальную пару Евро-2020 и победителя турнира, а также обосновали свой выбор. Мнения разделились, и в числе финалистов были названы 6 команд: Италия (6 раз), Нидерланды (4), Франция, Англия, Германия (по 3), Испания (1). Сразу 6 прогнозистов из 10 победителем видят сборную Италии.
Денис Шаховец: Италия в финале обыграет Англию
Финалист из верхней сетки – Италия. У Скуадры Адзурры на бумаге чуть не самый легкий соперник в 1/8 финала, и времени отдохнуть после матчей групповой стадии было достаточно. А там итальянцы, напомню, единственные, кто не пропустил ни одного мяча при трех победах. Уверен, что лишний день отдыха сыграет свою роль в четвертьфинале, где Италия померится силами с изможденным победителем противостояния между Бельгией и Португалией.
Из нижней сетки, по моему мнению, до финального матча дойдет Англия, которая должна, наконец, впервые в истории сделать это. Очевидно, что самым тяжелым испытанием для нее будет Германия, с которой предстоит сыграть в 1/8 финала. У Бундестим не все в порядке, матч с Венгрией это показал, поэтому команде Гарета Саутгейта в определенном смысле повезло получить такой турнирный путь.
А вот в финале фаворитом будет Италия. Ожидаю ожесточенный бой. Не исключено, что дело дойдет до серии пенальти, где Джанлуиджи Доннарумма будет хорошим козырем в рукаве Роберто Манчини.
Олег Дидух: Италия в финале обыграет Германию
Главным фаворитом Евро-2020 я вижу Италию, которая на групповом этапе своей игрой влюбила и заставила себя бояться всю Европу. Понятно, что Скуадра Адзурра еще не проходила тест по-настоящему топовым соперником, но пока что в ее игре слабых мест не видно. К тому же, почти на все стадиях плей-офф у итальянцев будет преимущество перед соперниками в количестве дней отдыха перед матчами.
Вторым финалистом турнира станет сборная Германии – несмотря на все проблемы, в матче с Португалией Бундестим показал весь свой потенциал. Главный барьер на пути к финалу немцам встретится уже на стадии 1/8 финала, где их ждет сборная Англии. Англичане сейчас смотрятся очень бледно, и с этой командой подопечные Йоахима Лева должны справиться.
Иван Зинченко: Франция в финале обыграет Нидерланды
Победителю группы F Франции досталась относительно простая сетка плей-офф. Если команда пройдет Швейцарию, то далее сыграет с победителем пары Хорватия – Испания. Ни испанцы, ни хорваты на этом Евро не демонстрируют стабильную и цельную игру, поэтому на бумаге Франция до полуфинала видится фаворитом. Ожидается, что в 1/2 финала ее встретит Италия, которая пока что демонстрирует мощный, качественный и сбалансированный между обороной и атакой футбол. Тут загадывать сложно, но Франция пока нравится больше.
Старт плей-офф в нижней половине сетки выглядит довольно приятно для Нидерландов. В 1/8 финала команда сыграет с Чехией, а далее выходит на Уэльс или Данию. А вот в потенциальном полуфинале Нидерланды могут сыграть с Англией, и это проблема. Англичане, несмотря на довольно невыразительный футбол, на групповой стадии не пропустили ни одного гола. Правда, и забили всего 2 мяча.
Несмотря на постоянную критику тренера Франка де Бура, Нидерланды выглядят достаточно интересно, чтобы даже добраться до финала. Но в этом воображаемом финальном противостоянии Франция видится более сильной.
Михаил Шаповалов: Италия в финале обыграет Германию
Сборная Италии на этом турнире выглядит очень мощной и собранной. Конечно, на пути может случиться сильная Бельгия. Но Италия выглядит получше.
Команда Германии пока только втягивается в турнир, немцы имеют в запасе много сил, которые используют в нужный момент. Запас прочности у команды Лева очень серьезный. Но лучшей все-таки станет Италия.
Максим Гаптар: Италия в финале обыграет Нидерланды
Очевидно, что верхняя сетка плей-офф значительно сильнее нижней. Поэтому уже на стадии четвертьфиналов там ожидаются серьезные противостояния. Ставлю на сильную команду из этой сетки – Италию. Сильную не столько своим статусом или составом игроков, а сугубо качеством игры. На последних крупных международных форумах итальянцы приучили к своим провалам, тогда как сейчас команда является одним из главных открытий Евро.
Мощно пройден групповой этап, команда играет ярко и вариативно. Роберто Манчини, карьера которого уже пошла по нисходящей, нашел себя в сборной и существенно перестроил и оживил ее игру. Особенно заслуживает внимания связка в средней линии Локателли – Жоржиньо. Бесспорно, в групповом раунде Италия играла с не самыми сильными соперниками, но продемонстрировала лучшую игру среди всех топов. Сейчас есть все шансы показать сильные качества и с сильными соперниками в плей-офф.
Александр Снитко: Италия в финале обыграет Германию
Спрогнозировать финалиста из верхней части турнирной сетки – дело не из легких. Португалия (чемпион Европы), Франция (чемпион мира), Италия, Бельгия, Испания. Болельщики вправе ждать увлекательные противостояния. Кто из этой компании выйдет в финал? Поставлю на Италию. «Скуадра Адзурра» откровенно впечатлила в матчах группового турнира своей организацией игры и уверенно добилась нужного ей результата. К тому же, итальянцы имеют в своем активе 30-матчевую беспроигрышную серию и не собираются на этом останавливаться.
Соперником Италии по финалу станет Германия. Немцы едва не завершили турнир провалом, вырвав ничью у Венгрии, но спишем это на недооценку соперника. Если Бундестим остаток турнира проведет так, как в матче с Португалией, дойти до финала ему вполне по силам. Да и Йоахим Лев, несомненно, захочет «хлопнуть дверью» на посту главного тренера сборной Германии.
Ну, а чемпионом Европы, по моему мнению, станет Италия, обыграв в финале Германию.
Сергей Цыба: Франция в финале обыграет Англию
Верхняя часть сетки, на мой взгляд, намного сильнее нижней. Вверху – Италия, Бельгия, Португалия, Франция и Испания – все эти команды перед стартом турнира относили к фаворитам. Снизу из тех, кто изначально котировался у букмекеров, Англия и Германия. И они сыграют между собой уже в 1/8 финала турнира.
Понятно, что и путь в финал у тех, кто в верхней части сетки, будет на порядок сложнее. Например, Бельгии, чтобы сыграть в главном матче турнира, нужно разобраться с чемпионом Европы – Португалией, затем с Италией, которая, думаю, не оставит шансов Австрии, а в полуфинале – с победителем противостоянии Франция – Испания. Неплохо, да. Но, думаю, что Франция все-таки своего не упустит – и сыграет в третьем подряд финале большого турнира.
Снизу, если не брать во внимание «сине-желтое» дерби, менее интересно. Англия и Германия, очевидно, между собой решат, кто сыграет в финале. Поставлю на Англию, потому что Германия пока не впечатляет и с Левом, наверное, не способна на большее. Неплохой путь в полуфинал у Нидерландов, но для команды Де Бура – это потолок.
Поэтому мой прогноз на финал турнира: Франция – Англия, и победа будет за французами.
Виталий Петровский: Испания в финале обыграет Англию
Победителем станет команда с хорошей защитой. На данный момент это Англия и Испания. Для Англии главное – выиграть свое классико с Германией, а потом уже к финалу путь открыт.
Испания – это сборная, которая не раскрыла свой потенциал. Луис Энрике – один из самых сильных тренеров, и он действительно может стать чемпионом Европы со своей командой. Если форварды, наконец, будут забивать, то проблем с победами не будет. Испания должна реабилитироваться за фиаско 2018 года в России.
Николай Степанюк: Франция в финале обыграет Нидерланды
Давайте я просто назову несколько фамилий. Мбаппе, Гризманн, Бензема, Погба, Жиру, Дембеле, Канте, Варан, Павар, Кимпембе, Льорис. Если вы думаете, что эти ребята могут кому-то проиграть, то вы ошибаетесь. Я не могу себе представить, чтобы Франция не вышла в финал. Конечно, это футбол, где бывает все. И есть хороший пример бешеного сопротивления от Венгрии. Но если смотреть на вещи логически, то только Франция может выиграть этот трофей.
Вторым финалистом я вижу Нидерланды, у которых отличная сетка и возможные сложности только в полуфинале, где при некотором стечении обстоятельств может оказаться даже кто-то из пары Швеция – Украина. Однако у подопечных Франка Де Бура, на мой взгляд, отличные шансы сыграть в решающем матче.
Владимир Клепач: Италия в финале обыграет Нидерланды
В верхней части сетки находятся сразу четыре потенциальных победителя турнира, но нужно отдать кому-то предпочтение. Это будет Италия, и причин сразу несколько. Команда Роберто Манчини прекрасно играет в защите и отлично реализовывает свои шансы. Скамейка запасных у Скуадры Адзурры – то что нужно, а главный тренер не боится проводить ротацию, давая отдохнуть ключевым исполнителям. Предыдущие два финала ЧЕ итальянцы проиграли и точно захотят обновить единственный трофей образца 1968 года. Кажется, время пришло.
В нижней части сетки команды откровенно слабее, лучший турнирный путь намечается у сборной Нидерландов. На групповой стадии «оранжевые» переехали всех соперников. Но все же в обороне они не безгрешны, да и к реализации есть вопросы, поэтому выбор в финале падает на Италию.
Кто сыграет в финале и выиграет Евро-2020? Прогноз журналистов Sport.ua
|Журналист
|Победитель
|Финалист
|Денис Шаховец
|Италия
|Англия
|Олег Дидух
|Италия
|Германия
|Иван Зинченко
|Франция
|Нидерланды
|Михаил Шаповалов
|Италия
|Германия
|Максим Гаптар
|Италия
|Нидерланды
|Александр Снитко
|Италия
|Германия
|Сергей Цыба
|Франция
|Англия
|Виталий Петровский
|Испания
|Англия
|Николай Степанюк
|Франция
|Нидерланды
|Владимир Клепач
|Италия
|Нидерланды
Ваше мнение? Каким вы видите состав финала? Кто завоюет континентальный трофей?
Источник — Sport.ua
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