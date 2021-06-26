Кто сыграет в финале и выиграет Евро-2020? Прогноз журналистов Sport.ua

Перед стартом раунда плей-офф Евро-2020 болельщики и эксперты внимательно изучают сетку турнира и взвешивают шансы своих любимых команд.

Хотя сборная Украины и присутствует в числе топ-16 команд Европы, однако шансы команды Андрея Шевченко на победу в турнире всеми рассматриваются как очень низкие.

Сетка плей-офф Евро-2020

Журналисты Sport.ua сделали прогнозы на финальную пару Евро-2020 и победителя турнира, а также обосновали свой выбор. Мнения разделились, и в числе финалистов были названы 6 команд: Италия (6 раз), Нидерланды (4), Франция, Англия, Германия (по 3), Испания (1). Сразу 6 прогнозистов из 10 победителем видят сборную Италии.

Денис Шаховец: Италия в финале обыграет Англию

Финалист из верхней сетки – Италия. У Скуадры Адзурры на бумаге чуть не самый легкий соперник в 1/8 финала, и времени отдохнуть после матчей групповой стадии было достаточно. А там итальянцы, напомню, единственные, кто не пропустил ни одного мяча при трех победах. Уверен, что лишний день отдыха сыграет свою роль в четвертьфинале, где Италия померится силами с изможденным победителем противостояния между Бельгией и Португалией.

Из нижней сетки, по моему мнению, до финального матча дойдет Англия, которая должна, наконец, впервые в истории сделать это. Очевидно, что самым тяжелым испытанием для нее будет Германия, с которой предстоит сыграть в 1/8 финала. У Бундестим не все в порядке, матч с Венгрией это показал, поэтому команде Гарета Саутгейта в определенном смысле повезло получить такой турнирный путь.

А вот в финале фаворитом будет Италия. Ожидаю ожесточенный бой. Не исключено, что дело дойдет до серии пенальти, где Джанлуиджи Доннарумма будет хорошим козырем в рукаве Роберто Манчини.

Олег Дидух: Италия в финале обыграет Германию

Главным фаворитом Евро-2020 я вижу Италию, которая на групповом этапе своей игрой влюбила и заставила себя бояться всю Европу. Понятно, что Скуадра Адзурра еще не проходила тест по-настоящему топовым соперником, но пока что в ее игре слабых мест не видно. К тому же, почти на все стадиях плей-офф у итальянцев будет преимущество перед соперниками в количестве дней отдыха перед матчами.

Вторым финалистом турнира станет сборная Германии – несмотря на все проблемы, в матче с Португалией Бундестим показал весь свой потенциал. Главный барьер на пути к финалу немцам встретится уже на стадии 1/8 финала, где их ждет сборная Англии. Англичане сейчас смотрятся очень бледно, и с этой командой подопечные Йоахима Лева должны справиться.

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Иван Зинченко: Франция в финале обыграет Нидерланды

Победителю группы F Франции досталась относительно простая сетка плей-офф. Если команда пройдет Швейцарию, то далее сыграет с победителем пары Хорватия – Испания. Ни испанцы, ни хорваты на этом Евро не демонстрируют стабильную и цельную игру, поэтому на бумаге Франция до полуфинала видится фаворитом. Ожидается, что в 1/2 финала ее встретит Италия, которая пока что демонстрирует мощный, качественный и сбалансированный между обороной и атакой футбол. Тут загадывать сложно, но Франция пока нравится больше.

Старт плей-офф в нижней половине сетки выглядит довольно приятно для Нидерландов. В 1/8 финала команда сыграет с Чехией, а далее выходит на Уэльс или Данию. А вот в потенциальном полуфинале Нидерланды могут сыграть с Англией, и это проблема. Англичане, несмотря на довольно невыразительный футбол, на групповой стадии не пропустили ни одного гола. Правда, и забили всего 2 мяча.

Несмотря на постоянную критику тренера Франка де Бура, Нидерланды выглядят достаточно интересно, чтобы даже добраться до финала. Но в этом воображаемом финальном противостоянии Франция видится более сильной.

Михаил Шаповалов: Италия в финале обыграет Германию

Сборная Италии на этом турнире выглядит очень мощной и собранной. Конечно, на пути может случиться сильная Бельгия. Но Италия выглядит получше.

Команда Германии пока только втягивается в турнир, немцы имеют в запасе много сил, которые используют в нужный момент. Запас прочности у команды Лева очень серьезный. Но лучшей все-таки станет Италия.

Максим Гаптар: Италия в финале обыграет Нидерланды

Очевидно, что верхняя сетка плей-офф значительно сильнее нижней. Поэтому уже на стадии четвертьфиналов там ожидаются серьезные противостояния. Ставлю на сильную команду из этой сетки – Италию. Сильную не столько своим статусом или составом игроков, а сугубо качеством игры. На последних крупных международных форумах итальянцы приучили к своим провалам, тогда как сейчас команда является одним из главных открытий Евро.

Мощно пройден групповой этап, команда играет ярко и вариативно. Роберто Манчини, карьера которого уже пошла по нисходящей, нашел себя в сборной и существенно перестроил и оживил ее игру. Особенно заслуживает внимания связка в средней линии Локателли – Жоржиньо. Бесспорно, в групповом раунде Италия играла с не самыми сильными соперниками, но продемонстрировала лучшую игру среди всех топов. Сейчас есть все шансы показать сильные качества и с сильными соперниками в плей-офф.

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Александр Снитко: Италия в финале обыграет Германию

Спрогнозировать финалиста из верхней части турнирной сетки – дело не из легких. Португалия (чемпион Европы), Франция (чемпион мира), Италия, Бельгия, Испания. Болельщики вправе ждать увлекательные противостояния. Кто из этой компании выйдет в финал? Поставлю на Италию. «Скуадра Адзурра» откровенно впечатлила в матчах группового турнира своей организацией игры и уверенно добилась нужного ей результата. К тому же, итальянцы имеют в своем активе 30-матчевую беспроигрышную серию и не собираются на этом останавливаться.

Соперником Италии по финалу станет Германия. Немцы едва не завершили турнир провалом, вырвав ничью у Венгрии, но спишем это на недооценку соперника. Если Бундестим остаток турнира проведет так, как в матче с Португалией, дойти до финала ему вполне по силам. Да и Йоахим Лев, несомненно, захочет «хлопнуть дверью» на посту главного тренера сборной Германии.

Ну, а чемпионом Европы, по моему мнению, станет Италия, обыграв в финале Германию.

Сергей Цыба: Франция в финале обыграет Англию

Верхняя часть сетки, на мой взгляд, намного сильнее нижней. Вверху – Италия, Бельгия, Португалия, Франция и Испания – все эти команды перед стартом турнира относили к фаворитам. Снизу из тех, кто изначально котировался у букмекеров, Англия и Германия. И они сыграют между собой уже в 1/8 финала турнира.

Понятно, что и путь в финал у тех, кто в верхней части сетки, будет на порядок сложнее. Например, Бельгии, чтобы сыграть в главном матче турнира, нужно разобраться с чемпионом Европы – Португалией, затем с Италией, которая, думаю, не оставит шансов Австрии, а в полуфинале – с победителем противостоянии Франция – Испания. Неплохо, да. Но, думаю, что Франция все-таки своего не упустит – и сыграет в третьем подряд финале большого турнира.

Снизу, если не брать во внимание «сине-желтое» дерби, менее интересно. Англия и Германия, очевидно, между собой решат, кто сыграет в финале. Поставлю на Англию, потому что Германия пока не впечатляет и с Левом, наверное, не способна на большее. Неплохой путь в полуфинал у Нидерландов, но для команды Де Бура – это потолок.

Поэтому мой прогноз на финал турнира: Франция – Англия, и победа будет за французами.

Виталий Петровский: Испания в финале обыграет Англию

Победителем станет команда с хорошей защитой. На данный момент это Англия и Испания. Для Англии главное – выиграть свое классико с Германией, а потом уже к финалу путь открыт.

Испания – это сборная, которая не раскрыла свой потенциал. Луис Энрике – один из самых сильных тренеров, и он действительно может стать чемпионом Европы со своей командой. Если форварды, наконец, будут забивать, то проблем с победами не будет. Испания должна реабилитироваться за фиаско 2018 года в России.

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Николай Степанюк: Франция в финале обыграет Нидерланды

Давайте я просто назову несколько фамилий. Мбаппе, Гризманн, Бензема, Погба, Жиру, Дембеле, Канте, Варан, Павар, Кимпембе, Льорис. Если вы думаете, что эти ребята могут кому-то проиграть, то вы ошибаетесь. Я не могу себе представить, чтобы Франция не вышла в финал. Конечно, это футбол, где бывает все. И есть хороший пример бешеного сопротивления от Венгрии. Но если смотреть на вещи логически, то только Франция может выиграть этот трофей.

Вторым финалистом я вижу Нидерланды, у которых отличная сетка и возможные сложности только в полуфинале, где при некотором стечении обстоятельств может оказаться даже кто-то из пары Швеция – Украина. Однако у подопечных Франка Де Бура, на мой взгляд, отличные шансы сыграть в решающем матче.

Владимир Клепач: Италия в финале обыграет Нидерланды

В верхней части сетки находятся сразу четыре потенциальных победителя турнира, но нужно отдать кому-то предпочтение. Это будет Италия, и причин сразу несколько. Команда Роберто Манчини прекрасно играет в защите и отлично реализовывает свои шансы. Скамейка запасных у Скуадры Адзурры – то что нужно, а главный тренер не боится проводить ротацию, давая отдохнуть ключевым исполнителям. Предыдущие два финала ЧЕ итальянцы проиграли и точно захотят обновить единственный трофей образца 1968 года. Кажется, время пришло.



В нижней части сетки команды откровенно слабее, лучший турнирный путь намечается у сборной Нидерландов. На групповой стадии «оранжевые» переехали всех соперников. Но все же в обороне они не безгрешны, да и к реализации есть вопросы, поэтому выбор в финале падает на Италию.

Кто сыграет в финале и выиграет Евро-2020? Прогноз журналистов Sport.ua

Журналист Победитель Финалист Денис Шаховец Италия Англия Олег Дидух Италия Германия Иван Зинченко Франция Нидерланды Михаил Шаповалов Италия Германия Максим Гаптар Италия Нидерланды Александр Снитко Италия Германия Сергей Цыба Франция Англия Виталий Петровский Испания Англия Николай Степанюк Франция Нидерланды Владимир Клепач Италия Нидерланды

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