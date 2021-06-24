Украина не котируется. Букмекеры определили фаворита Евро перед плей-офф

Вечером 23 июня завершился групповой раунд Евро-2020. Определились все пары плей-офф и сетка турнира.

Исходя из последних событий, букмекеры определили главного фаворита Евро перед началом плей-офф. Им названа команда Франции (коэф на победу в турнире равен 4.5). Ожидается, что могут составить конкуренцию сборные Италии (7.0), Англии (7.5), Германии (8.0), Испании (8.5), Бельгии (10.0), Нидерландов (10.0) и Португалии (11.0).

А вот шансы Украины на победу считаются крайне низкими. Коэффициент на победу команды Андрея Шевченко в турнире составляет аж 101.0! Ниже Украины котировки только у Австрии (151.0).

Напомним, что сборная Украины сыграет матч 1/8 финала против Швеции 29 июня в 22:00 в шотландском Глазго.

Евро-2020

Шансы команд на победу в турнире

4.50 – Франция

7.00 – Италия

7.50 – Англия

8.00 – Германия

8.50 – Испания

10.0 – Бельгия

10.0 – Нидерланды

11.0 – Португалия

21.0 – Дания

51.0 – Швеция

51.0 – Хорватия

81.0 – Чехия

81.0 – Уэльс

101.0 – Швейцария

101.0 – Украина

151.0 – Австрия

Пары 1/8 финала