Украина не котируется. Букмекеры определили фаворита Евро перед плей-офф

Украинцы сыграют поединок 1/8 финала против Швеции 29 июня в Глазго

  • 24.06.2021 04:35
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Украина не котируется. Букмекеры определили фаворита Евро перед плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 июня завершился групповой раунд Евро-2020. Определились все пары плей-офф и сетка турнира.

Исходя из последних событий, букмекеры определили главного фаворита Евро перед началом плей-офф. Им названа команда Франции (коэф на победу в турнире равен 4.5). Ожидается, что могут составить конкуренцию сборные Италии (7.0), Англии (7.5), Германии (8.0), Испании (8.5), Бельгии (10.0), Нидерландов (10.0) и Португалии (11.0).

А вот шансы Украины на победу считаются крайне низкими. Коэффициент на победу команды Андрея Шевченко в турнире составляет аж 101.0! Ниже Украины котировки только у Австрии (151.0).

Напомним, что сборная Украины сыграет матч 1/8 финала против Швеции 29 июня в 22:00 в шотландском Глазго.

Евро-2020

Шансы команд на победу в турнире

  • 4.50 – Франция
  • 7.00 – Италия
  • 7.50 – Англия
  • 8.00 – Германия
  • 8.50 – Испания
  • 10.0 – Бельгия
  • 10.0 – Нидерланды
  • 11.0 – Португалия
  • 21.0 – Дания
  • 51.0 – Швеция
  • 51.0 – Хорватия
  • 81.0 – Чехия
  • 81.0 – Уэльс
  • 101.0 – Швейцария
  • 101.0 – Украина
  • 151.0 – Австрия

Пары 1/8 финала

  • 27 июня. 22:00. Бельгия – Португалия (Севилья)
  • 26 июня. 22:00. Италия – Австрия (Лондон)
  • 28 июня. 22:00. Франция – Швейцария (Бухарест)
  • 28 июня. 19:00. Хорватия – Испания (Копенгаген)
  • 29 июня. 22:00. Швеция – Украина (Глазго)
  • 29 июня. 19:00. Англия – Германия (Лондон)
  • 27 июня. 19:00. Нидерланды – Чехия (Будапешт)
  • 26 июня. 19:00. Уэльс – Дания (Амстердам)

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Источник — Sport.ua

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