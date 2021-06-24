Украина не котируется. Букмекеры определили фаворита Евро перед плей-офф

Вечером 23 июня завершился групповой раунд Евро-2020. Определились все пары плей-офф и сетка турнира.
Исходя из последних событий, букмекеры определили главного фаворита Евро перед началом плей-офф. Им названа команда Франции (коэф на победу в турнире равен 4.5). Ожидается, что могут составить конкуренцию сборные Италии (7.0), Англии (7.5), Германии (8.0), Испании (8.5), Бельгии (10.0), Нидерландов (10.0) и Португалии (11.0).
А вот шансы Украины на победу считаются крайне низкими. Коэффициент на победу команды Андрея Шевченко в турнире составляет аж 101.0! Ниже Украины котировки только у Австрии (151.0).
Напомним, что сборная Украины сыграет матч 1/8 финала против Швеции 29 июня в 22:00 в шотландском Глазго.
Евро-2020
Шансы команд на победу в турнире
- 4.50 – Франция
- 7.00 – Италия
- 7.50 – Англия
- 8.00 – Германия
- 8.50 – Испания
- 10.0 – Бельгия
- 10.0 – Нидерланды
- 11.0 – Португалия
- 21.0 – Дания
- 51.0 – Швеция
- 51.0 – Хорватия
- 81.0 – Чехия
- 81.0 – Уэльс
- 101.0 – Швейцария
- 101.0 – Украина
- 151.0 – Австрия
Пары 1/8 финала
- 27 июня. 22:00. Бельгия – Португалия (Севилья)
- 26 июня. 22:00. Италия – Австрия (Лондон)
- 28 июня. 22:00. Франция – Швейцария (Бухарест)
- 28 июня. 19:00. Хорватия – Испания (Копенгаген)
- 29 июня. 22:00. Швеция – Украина (Глазго)
- 29 июня. 19:00. Англия – Германия (Лондон)
- 27 июня. 19:00. Нидерланды – Чехия (Будапешт)
- 26 июня. 19:00. Уэльс – Дания (Амстердам)
Источник — Sport.ua
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