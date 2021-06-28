Безальтернативный Джокович, новые правила и бешеная интрига у женщин

Уимблдонский турнир в этом году возвращается с новыми правилами. А если быть точнее, с отменой старых. В 2020-м травяной мейджор пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, но за это время организаторы пришли к выводу, что особая система посева себя изжила. Ранее это больше касалось мужчин, отдельный комитет турнира мог вносить изменения в список сеяных согласно результатам выступлений теннисистов на травяных покрытиях. Теперь этого не будет, мастера игры на грунте могут вздохнуть с облегчением. У женщин ранее изменения вносились очень редко, но теперь их тоже не будет, список сеяных будет составлен на основе рейтинга WTA.



Для начала давайте вспомним, почему Уимблдон оказался единственным турниром Большого Шлема, который в прошлом году не состоялся. Дело в том, что организаторы оказались очень проницательными и платили страховку от пандемии в размере 2 миллиона долларов в год. По крайней мере, так сообщали инсайдеры. В итоге выплата составила 141 миллион долларов (около половины ежегодного дохода), переносить турнир на другие даты смысла уже не было.



Тенденция с постепенным возвратом болельщиков на спортивные соревнования сохраняется. Если поначалу британцы обещали пускать на трибуны только 25% от вместимости арен, то ближе к началу турнира эта цифра возросла до 50%. Более того, на финальных матчах ограничений не будет совсем.



Мужчины



Подводящие турниры

ATP Tour 250 - Штутгарт. Финал

Марин Чилич (Хорватия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:6(2), 6:3

ATP Tour 500 - Лондон. Финал

Маттео Берреттини (Италия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 6:7(5), 6:3

ATP Tour 500 - Галле. Финал

Уго Умбер (Франция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 7:6(4)

ATP Tour 250 - Истборн. Финал

Алекс де Минаур (Австралия) – Лоренцо Сонего (Италия) – 4:6, 6:4, 7:6(5)

ATP Tour 250 - Лондон. Финал

Даниил Медведев (Россия) – Сэм Куэрри (США) – 6:4, 6:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович после триумфальной победа на Ролан Гаррос принял решение не особо убиваться перед Уимблдоном и сыграл всего в парном разряде на Мальорке (снялся перед финалом из-за травмы напарника). Ноле очень быстро после грунта может выиграть Шлем еще и на траве, догнав основных конкурентов за величие. На данный момент у Джоковича 19 титулов, у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера – по 20. Что касается испанца, то после тяжелейшего полуфинала РГ он решил пропустить травяной сезон и Олимпиаду, чтобы восстановить физические и моральные силы. Все же проиграть главный турнир в году основному сопернику – событие не из приятных. Нужно отметить, что кроме Надаля турнир пропустит и пятая ракетка мира Доминик Тим, у него травма запястья и длительный процесс реабилитации. Из потенциальных претендентов на поздние раунды не сыграет Милош Раонич, его подвела икроножная. А вот отсутствие Давида Гоффена вряд ли кто-то заметит, бельгиец в последнее время не впечатлял.



Еще один представитель Большой тройки сыграл на траве всего два матча. Уже в 1/8 финала турнира в Галле Роджер Федерер в трех сетах уступил 19-летнему канадцу Оже-Альяссиму, который в итоге дошел до полуфинала. Кстати, чуть ранее Феликс обновил в Штутгарте свой антирекорд, проиграв восьмой из восьми финалов на уровне ATP.



Букмекеры видят главным фаворитом предстоящего мейджора Новака Джоковича, его триумф оценен коэффициентом 1.7. Также среди претендентов Стефанос Циципас (6.5), Даниил Медведев (7.5), Роджер Федерер (10), Александр Зверев (12) и Маттео Берреттини (13.5). Но особых сомнений в том, что сербу кто-то помешает взять шестой титул на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, почему-то нет.



И все же в мужском разряде ожидаются сюрпризы, ведь всего пять сеяных ранее выходили в четвертьфинал Уимблдона. Если в первой четверти сетки лучшим однозначно должен быть Джокович, то далее все не так однозначно. Циципасу повезло с главным соперником на место в 1/2 финала, все же Роберто Баутиста-Агут сейчас не впечатляет, несмотря на то, что является действующим полуфиналистом. В этой части сетки есть и Энди Маррей, и Фелисиано Лопес, а также несколько молодых и перспективных, но путь к матчу с лидером посева у грека не самый опасный.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Самой конкурентной выглядит третья четверть. Там собрались Берреттини, Зверев, Изнер, Карацев, Оже-Альяссим и даже выстреливший в этом году на траве Умбер, который выиграл титул в Халле, а потом снялся с турнира в Мальорке из-за пищевого отравления. Очень сложно определиться с выбором лучшего, но точно будет максимально интересно. В последней четверти расположились Роджер Федерер, Даниил Медведев, Марин Чилич и Григор Димитров. Для легендарного швейцарца есть хорошие шансы показать неплохой результат, сетка у него одна из самых легких. Вполне возможно, что это будет его последнее выступление на Уимблдоне.



Ориентировочный состав полуфиналов



Джокович [1] – Циципас [3]

Берреттини [7] / Зверев [4] – Медведев [2] / Федерер [6]



И еще один небольшой момент, который отличает 134-й розыгрыш Уимблдона от предыдущих турниров. В марте ATP приняла решение, что теннисисты смогут еще на год сохранить очки за 2019-й. Но не все, а лишь половину. Конечно же, если в текущем сезоне спортсмену удастся показать результат выше, то в зачет пойдет лучший из двух показателей. У женщин ничего подобного не будет, очки за 2019-й сгорают безвозвратно.



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Илья Марченко и Сергей Стаховский не сумели преодолеть сито квалификации и в основной сетке Уимблдона не сыграют. Илья имеет здесь всего одну победу в карьере, в последний раз он выступал в основе в 2017-м году. У Сергея история выступлений на травяному мейджоре гораздо богаче, но и он не играл в основе с 2018-го.



Женщины



Подводящие турниры

WTA 250 – Ноттингем. Финал

Йоханна Конта (Великобритания) – Чжан Шуай (Китай) – 6:2, 6:1

WTA 500 – Берлин. Финал

Людмила Самсонова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:1, 6:3

WTA 250 – Бирмингем. Финал

Онс Жабер (Тунис) – Дарья Касаткина (Россия) – 7:5, 6:4

WTA 500 – Истборн. Финал

Алена Остапенко (Латвия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 6:3

WTA 250 – Бад-Хомбург. Финал

Анжелик Кербер (Германия) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:2



Только перед началом жеребьевки стало известно, что действующая чемпионка соревнований Симона Халеп не сыграет в Лондоне из-за травмы ноги. После повреждения, полученного в матче с Анжелик Кербер месяц назад в Риме, румынка так и не смогла восстановиться. Это означает, что Халеп может покинуть первую десятку мирового рейтинга уже после Уимблдона. На данный момент у нее серия из 368 недель подряд в топ-10, это лучший результат в туре. Любопытно, что на прошлой неделе свое 230-недельное пребывание подряд в первой десятке завершила Каролина Плишкова. Вполне возможно, что после травяного Шлема лидером по этому показателю станет Элина Свитолина, которая на данный момент 195 недель подряд находится в десятке лучших.



Также не забываем, что ранее отказалась играть на Уимблдоне и Наоми Осака. Японка продолжает переживать за свое психическое здоровье, которое было подорвано во время Ролан Гаррос. Напомню, что тогда она отказалась приходить на все пресс-конференции, после первой неявки была оштрафована, после чего приняла решение сняться с турнира. По всей видимости, до Олимпиады вторую ракетку мира мы уже нигде, кроме рекламных плакатов, и не увидим.

Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Что касается фавориток, то букмекеры считают, что явной претендентки на титул нет. Группа лидеров получила такие коэффициенты на победу: Серена Уильямс (6.0), Эшли Барти (6.5), Петра Квитова (10), Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Гарбинье Мугуруса (по 11). Не совсем понятно, за какие заслуги здесь находится польская теннисистка, но как есть. А вот в Свитолину откровенно не верят (36). По мнению букмекеров, выстрелить может 17-летняя американка Кори Гауфф (15), которая два года назад играла здесь в четвертом круге.



Исходя из результатов травяных турниров, становится понятно, что в верхней четверти сетки будет упорная борьба. Барти крупно повезло, из ее части сетки убрали местную любимицу Йоханну Конту, в команде британки был положительный тест на COVID-19. Но на пути австралийки все же могут появиться Анетт Контавейт, Дарья Касаткина, Бьянка Андрееску и даже скандальная Алена Остапенко, которая набрала феноменальную форму. Не совсем понятно, чего ожидать от Барборы Крейчиковой, ведь победительница Ролан Гаррос имеет всего одну победу в карьере на траве.



Во второй четверти, куда попала Элина Свитолина, ситуация тоже интересная. Здесь находятся Серена Уильямс, Анжелик Кербер и Кори Гауфф. Но никто из них не сможет встретиться с украинкой раньше 1/4 финала.



Нижняя часть сетки довольно сбалансированная, но все же туда попало меньше фавориток. В третьей четверти стоит выделить Петру Квитову и Софию Кенин, в четвертой – Рыбакина и Александрова могут серьезно попортить нервы Арине Соболенко, а Онс Жабер может не пустить дальше Гарбинье Мугурусу.



Ориентировочный состав полуфиналов



Барти [1] – С. Уильямс [6]

Квитова [10] – Мугуруса [11]



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В основу по рейтингу пробились Элина Свитолина и Марта Костюк, Катерина Козлова воспользовалась «защищенным» рейтингом. Также квалификацию преодолела Леся Цуренко. На стадии отборочного этапа завершили борьбу Дарья Снигур, Катарина Завацкая, Катерина Бондаренко и Ангелина Калинина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Свитолиной со старта попалась непростая соперница. Алисон ван Эйтванк из Бельгии отлично провела подготовку к Уимблдону. 57-я ракетка мира дошла до четвертьфинала в Ноттингеме, где была остановлена лишь будущей победительницей Йоханной Контой. После чего Алисон выиграла 100-тысячник в Ноттингеме. У самой Элины на траве пока одна победа над Бадосой против двух поражений в матчах с Александровой и Рыбакиной. Дальше по сетке, вероятно, Аманда Анисимова, с которой также будет непросто. Далее сказать сложно, но топовые соперницы начнутся лишь в 1/4 финала, куда еще нужно как-то проползти.



Марта Костюк снова попала на топовую теннисистку, но Кики Бертенс уже не та. После операции на ахилле она не может вернуть прежние результаты и уже объявила о завершении карьеры в этом сезона. Во втором круге Марте может выпасть шанс поквитаться с Севастовой за недавнее поражение в Истборне, в третьем – сразится с Крейчиковой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Катерина Козлова в первом матче сыграет против Виктории Азаренко. Представительница Беларуси в пятницу снялась перед четвертьфиналом в Бад-Хомбурге, поэтому пока сложно что-то сказать о возможном исходе. Понятно только то, что в полном здравии Азаренко на траве не оставит украинке шансов.



Леся Цуренко попала на такого же травяного «специалиста», как и она сама, поэтому в матче с Юлией Путинцевой шансы будут точно. Главное, чтобы локоть давал играть в полную силу. Проблема здоровья в этом матче гораздо опаснее, чем представительница Казахстана по другую сторону корта.

Хотелось бы вспомнить также и о парном разряде, на этот раз у наших теннисисток неплохие шансы хорошо выступить. Сестры Киченок показывают достойные результаты на траве: Надежда в дуэте в румынкой Ралукой Олару дошла до финала в Бад-Хомбурге, Людмила в тандеме с Макото Ниномией взяла титул в Ноттингеме. Третьей украинкой в женском парном разряде станет Марта Костюк. Она сыграет в дуэте с Аленой Остапенко, эта пара также выглядит очень перспективно.

Соревнования стартуют в понедельник в 13:00 по Киеву, но наши девушки начнут свое выступление лишь во вторник. Также сегодня исполняется 19 лет Марте Костюк, хотелось бы пожелать ей по-максимуму реализовать свой большой талант.