Отменено правило выездного гола, Цуренко вышла в основную сетку Уимблдона

Главные новости за 24 июня на Sport.ua

  • 25.06.2021 01:30
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Отменено правило выездного гола, Цуренко вышла в основную сетку Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 24 июня.

1. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках. Решение вступит в силу уже со следующего сезона.

2. Уимблдон. Цуренко вышла в основную сетку. Украинка в трех сетах обыграла Ван Яфань.

3. Конференция ПФЛ. Стал известен формат вылета и обмена между лигами. Вводится раунд переходных матчей между УПЛ и Первой лигой.

4. ВИДЕО. Глянул в японские глаза. Ломаченко провел дуэль взглядов с Накатани. В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе пройдет большой вечер бокса.

5. ФОТО. С мыслями о Швеции и Глазго. Тренировка сборной Украины в Бухаресте. В столице Румынии команда Андрея Шевченко будет тренироваться до 28 июня.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард покинул киевское Динамо. Клейтон подписал контракт с «Динамо» в октябре 2020 года и сыграл 1 матч.

7. Бразилец Дуглас, покинув Днепр-1, перешел в турецкий клуб. Центрбек подписал контракт с «Гиресунспором» сроком на один год.

8. Марлон: вице-чемпион мира, дружба с Неймаром, протеже Де Дзерби. Обозреватель Sport.ua – подробно о новичке «Шахтера».

9. Два клуба из Италии проявляют интерес к легионеру Динамо. Карлос Де Пена может продолжить карьеру в Серии А.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал хавбека молодежной сборной Хорватии. Невен Джурасек продолжит карьеру в УПЛ.

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Источник — Sport.ua

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