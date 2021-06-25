Отменено правило выездного гола, Цуренко вышла в основную сетку Уимблдона

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 24 июня.

1. ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках. Решение вступит в силу уже со следующего сезона.

2. Уимблдон. Цуренко вышла в основную сетку. Украинка в трех сетах обыграла Ван Яфань.

3. Конференция ПФЛ. Стал известен формат вылета и обмена между лигами. Вводится раунд переходных матчей между УПЛ и Первой лигой.

4. ВИДЕО. Глянул в японские глаза. Ломаченко провел дуэль взглядов с Накатани. В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе пройдет большой вечер бокса.

5. ФОТО. С мыслями о Швеции и Глазго. Тренировка сборной Украины в Бухаресте. В столице Румынии команда Андрея Шевченко будет тренироваться до 28 июня.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский форвард покинул киевское Динамо. Клейтон подписал контракт с «Динамо» в октябре 2020 года и сыграл 1 матч.

7. Бразилец Дуглас, покинув Днепр-1, перешел в турецкий клуб. Центрбек подписал контракт с «Гиресунспором» сроком на один год.

8. Марлон: вице-чемпион мира, дружба с Неймаром, протеже Де Дзерби. Обозреватель Sport.ua – подробно о новичке «Шахтера».

9. Два клуба из Италии проявляют интерес к легионеру Динамо. Карлос Де Пена может продолжить карьеру в Серии А.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал хавбека молодежной сборной Хорватии. Невен Джурасек продолжит карьеру в УПЛ.