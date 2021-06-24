Два клуба из Италии проявляют интерес к легионеру Динамо

Сразу два представителя итальянской Серии А наводят справки на предмет возможности проведения трансфера 29-летнего вингера «Динамо» Карлоса Де Пены.

«Лацио» и «Удинезе», которые интересовались уругвайцем еще прошлым летом, сохраняют заинтересованность в Де Пене, причем понимают, что сейчас договориться по трансферу будет проще, так как контракт футболиста с «Динамо» заканчивается 30 декабря.

Также интерес к Де Пене проявляет «Бока Хуниорс» из Аргентины.

Ранее сообщалось, что Де Пена имеет варианты в Северной Америке. В частности, сам Карлос заявлял, что не прочь продолжить карьеру в МЛС.

В сезоне-2020/21 Де Пена провел 33 матча за «Динамо», записав на свой счет 6 забитых мячей и 7 результативных передач.