Два клуба из Италии проявляют интерес к легионеру Динамо

Карлос Де Пена может продолжить карьеру в Серии А

  • 24.06.2021 11:21
  • 3143 просмотра
  • 6 комментариев
Два клуба из Италии проявляют интерес к легионеру Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Де Пена

Сразу два представителя итальянской Серии А наводят справки на предмет возможности проведения трансфера 29-летнего вингера «Динамо» Карлоса Де Пены.

«Лацио» и «Удинезе», которые интересовались уругвайцем еще прошлым летом, сохраняют заинтересованность в Де Пене, причем понимают, что сейчас договориться по трансферу будет проще, так как контракт футболиста с «Динамо» заканчивается 30 декабря.

Также интерес к Де Пене проявляет «Бока Хуниорс» из Аргентины.

Ранее сообщалось, что Де Пена имеет варианты в Северной Америке. В частности, сам Карлос заявлял, что не прочь продолжить карьеру в МЛС.

В сезоне-2020/21 Де Пена провел 33 матча за «Динамо», записав на свой счет 6 забитых мячей и 7 результативных передач.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

(15 голосов)

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Комментарии
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 24.06.2021 12:34
    0
    Trasher311987, 24.06.2021 11:37
    Наполи?
    А хто ж ще?) Спочатку куплять увесь захист ЗбУ, потім легів з УПЛ)
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 12:14
    +2
    Один з найкращих вільних агентів (і один з небагатьох успіхів скаутів ДК)... Шкода буде втратити. Але в 29-річному віці багато за нього не дадуть.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 24.06.2021 12:13
    +1
    Де Пена хороший игрок! желаю удачи в будущем клубе, если перейдет. Лацио хороший вариант!
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 24.06.2021 11:54
    +3
    Забесплатно його багато хто візьме. Тим більше, що має паспорт ЄС і велику зарплату не попросить.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.06.2021 11:37
    -2
    Наполи?
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 24.06.2021 11:25
    +12
    заслужив
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 24.06.2021 11:25
    +12
    заслужив
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 24.06.2021 11:54
    +3
    Забесплатно його багато хто візьме. Тим більше, що має паспорт ЄС і велику зарплату не попросить.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 24.06.2021 12:14
    +2
    Один з найкращих вільних агентів (і один з небагатьох успіхів скаутів ДК)... Шкода буде втратити. Але в 29-річному віці багато за нього не дадуть.
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 24.06.2021 12:13
    +1
    Де Пена хороший игрок! желаю удачи в будущем клубе, если перейдет. Лацио хороший вариант!
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 24.06.2021 12:34
    0
    Trasher311987, 24.06.2021 11:37
    Наполи?
    А хто ж ще?) Спочатку куплять увесь захист ЗбУ, потім легів з УПЛ)
    Ссылка
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