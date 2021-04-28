Карлос ДЕ ПЕНА: «Переход в МЛС был бы отличной возможностью»

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена оценил вероятность своего ухода из клуба летом:

«Переход в МЛС был бы отличной возможностью, эта лига быстро растет. У меня были разговоры с представителями «Далласа». Они проявили большой интерес ко мне, видели меня частью их проекта. Но уход из клуба был не для меня.

«Динамо» не приняло предложение, потому что хотело, чтобы я остался, чтобы закончил сезон. Я принял это. У меня осталось 6 месяцев контракта с клубом. Посмотрю, что буду делать дальше. Когда откроется трансферное окно, поступят предложения, примем лучшее решение».