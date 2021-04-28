Карлос ДЕ ПЕНА: «Переход в МЛС был бы отличной возможностью»

Хавбек «Динамо» может покинуть клуб

  • 28.04.2021 15:26
  • 1037 просмотров
  • 2 комментария
Карлос ДЕ ПЕНА: «Переход в МЛС был бы отличной возможностью»
© fcdynamo.kiev.ua. Карлос Де Пена

Уругвайский полузащитник «Динамо» Карлос Де Пена оценил вероятность своего ухода из клуба летом:

«Переход в МЛС был бы отличной возможностью, эта лига быстро растет. У меня были разговоры с представителями «Далласа». Они проявили большой интерес ко мне, видели меня частью их проекта. Но уход из клуба был не для меня.

«Динамо» не приняло предложение, потому что хотело, чтобы я остался, чтобы закончил сезон. Я принял это. У меня осталось 6 месяцев контракта с клубом. Посмотрю, что буду делать дальше. Когда откроется трансферное окно, поступят предложения, примем лучшее решение».

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(3 голоса)

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Комментарии
    s_vaskevich
    online
      s_vaskevich, 28.04.2021 15:37
    -5
    Втікай, бо пропадеш!!!
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    Max30
    online
      Max30, 28.04.2021 15:30
    +5
    Вот просто очень хороший человек,и просто удачи,спасибо за проделанную работу
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    Max30
    online
      Max30, 28.04.2021 15:30
    +5
    Вот просто очень хороший человек,и просто удачи,спасибо за проделанную работу
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