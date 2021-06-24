ФОТО. С мыслями о Швеции и Глазго. Тренировка сборной Украины в Бухаресте

В столице Румынии команда Андрея Шевченко будет тренироваться до 28 июня

  • 24.06.2021 23:45
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ФОТО. С мыслями о Швеции и Глазго. Тренировка сборной Украины в Бухаресте
© УАФ

24 июня национальная команда Украины провела вечернюю тренировку на поле стадиона «Аркул де Триумф».

В Бухаресте сине-желтые оставаться до 28 июня, когда вылетят к месту проведения следующего матча – в шотландский Глазго – на игру 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Ожидается, что 25 июня сине-желтые вернутся на стадион «Волунтари», где начинали тренировочный процесс по прибытии на Евро.

Тренировка сборной Украины, 24.06.2021

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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