Марлон: вице-чемпион мира, дружба с Неймаром, протеже Де Дзерби

Последним новичком «Шахтера» в нынешнее трансферное окно стал бразильский защитник Марлон. За бывшего футболиста «Сассуоло» донецкий клуб заплатил, по неофициальной информации, порядка 12 миллионов евро. Плюс бонусы. Сумма приличная, да и покупка была осуществлена, в первую очередь, по личной просьбе нового наставника «горняков» Де Дзерби, под руководством которого Марлон провел три сезона в серии А.

Стало быть, имя одного из двух центрбеков «Шахтера» на следующий сезон мы уже знаем. Что из себя представляет 25-летний оборонец, увидим уже вскорости на футбольном поле. А вот его «дошахтерская» история – прямо сейчас.

Детство, отрочество, юность

Марлон, или, точнее, Марлон Сантос да Силва Барбоза, родился 7 сентября 1995 года в пригороде Рио-де-Жанейро. Футболом увлекался сызмальства, однако на серьезном уровне – лишь с 14-ти лет. Первой его командой был знаменитый по меркам Бразилии «Флуминенсе».

Начинал он на позиции опорного полузащитника. Возможно, на месте «волнореза» он тоже достиг бы определенных успехов, но истории было уготовано развиться по иному сценарию. В качестве «питтбуля» будущий игрок «Шахтера» пробыл три года. После чего его на время перевели в центр защиты – просто игрок этого амплуа травмировался, и кому-то нужно было закрывать проблемную позицию. Выбор пал на фактурного и неуступчивого Марлона, и он не подкачал. С тех пор он и продолжает цементировать центральный плацдарм обороны.

В «Флуминенсе» Марлон успел поиграть с бывшим полузащитником «Шахтера» Веллингтоном Немом и звездой бразильского, да и мирового футбола Роналдиньо. Правда, «Зубастик» на то время уже заканчивал карьеру. В основной команде «Флуминенсе» Марлон дебютировал в 2013 году. В его активе – 51 поединок во всех турнирах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон (справа) против экс-хавбека Днепра Джулиану

Еще по юношеским командам «Флуминенсе» Марлон своей игрой привлек внимание тренеров сборной Бразилии. Их подкупал нестандартный симбиоз игровых качеств Марлона – европейская цепкость и неуступчивость с бразильской пластикой и техникой.

О Марлоне заговорили всерьез в 2015 году. Тогда в составе молодежной сборной Бразилии (U-20) центрбек поучаствовал сразу на двух крупных турнирах – чемпионате Южной Америки и первенстве мира. Первый турнир для бразильцев завершился неудачей – всего четвертое место. Но вот на Мундиале команда дошла до финала, в котором, правда, в дополнительное время уступила сербам. Марлон был основным центральным защитником той команды.

Его уверенная не по годам игра привлекла внимание скаутов ведущих европейских клубов. В частности, «Барселоны».

«Барселона»

Летом 2016 года Марлон перешел в клуб из столицы Каталонии. Сначала «блаугранас» взяли игрока в аренду, но с правом выкупа. В конце года этим правом воспользовались: бразильский центрбек обошелся «Барсе» в два миллиона евро.

Но, несмотря на щедрые авансы и реверансы, выдаваемые новичку, пробиться в основу каталонского гранда ему так и не удалось. За команду Месси он провел лишь три поединка: один в Лиге чемпионов и два – в чемпионате Испании. Тем не менее, тех двух матчей в ЛаЛиге в сезоне 2016/2017 хватило, чтобы Марлон получил золотую чемпионскую медаль.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон в составе Барселоны противостоит Лестеру в ЛЧ

В «Барселоне» Марлон тесно сошелся со своим соотечественником Неймаром. Друзья продолжают активно общаться и после того, как их дороги разошлись: Ней громко ушел в «ПСЖ», тогда как Марлон – тихо в «Ниццу».

«Ницца», «Сассуоло»

В «Барселоне» Марлон не прижился. Просто потому, что на то время конкуренция за место в основе первой команды была очень приличная, и молодой бразилец ее просто не выдерживал. Его решили выставить на трансфер.

Сезон 2017/2018 Марлон провел в чемпионате Франции. Его арендовала «Ницца». Однако и в команде Люсьена Фавра бразильцу ничего не светило. И он вернулся к «сине-гранатовым». Но лишь для того, чтобы получить «обходной лист». Каталонской команде он снова оказался не нужен. И от него решили избавиться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон в составе Ниццы против Килиана Мбаппе

Поговаривают, что в услугах Марлона были заинтересованы крепкие команды АПЛ – «Лестер» и «Вест Хэм», якобы предлагавшие за центрбека порядка 20 миллионов евро. Но то ли не срослось, то ли интерес оказался выдумкой. В итоге Марлон оказался в серии А, в составе неказистого на тот момент «Сассуоло». Итальянцы заплатили «Барсе» за защитника порядка десяти миллионов евро. По другой информации – шесть миллионов плюс бонусы.

Игровые качества

«Сассуоло», при всем уважении к этой команде, - это не «Барса». И даже не «Ницца». В основной состав коллектива попасть оказалось проще. Марлон стал получать достаточно игрового времени. Наставник «зелено-черных» Де Дзерби ценил новичка за все тот же микс – неуступчивость и пластичность. А еще у парня неплохая первая передача и отличное видение поля.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон начинает атаку Сассуоло

Однако в последнем сезоне накануне перехода в «Шахтер» Марлон не являлся основополагающим игроком «Сассуоло». Он провел лишь половину матчей, результативными действиями не отметился. Кстати, за всю свою не такую уж и короткую карьеру, бразильский защитник забил лишь один мяч. Случилось сие знаменательное событие в его первый сезон за «Сассуоло», в игре против «Болоньи».

Не сложилось, кстати, и с результативными передачами: таковых вообще нет. Хотя точно пасовать Марлон действительно умеет: по этому показателю он лучший в прошлом сезоне за «Сассуоло».

А вот собирать желтые карточки он мастак. В ушедшем сезоне в его пассиве восемь «горчичников».

«Шахтер»

В донецкой команде позиция в центре обороны на протяжении всего прошлого сезона была проблемной, и этого не мог не заметить Де Дзерби. Наверняка итальянец «выписал» себе Марлона за приличные деньги не для того, чтобы тот грел лавку. По всей видимости, именно бразильский защитник будет теперь стержневым игроком обороны «Шахтера». Получится ли у него «с колес» влиться в коллектив, и кто составит ему пару на столь ответственной позиции, поговорим чуть позже. После его дебюта в составе вице-чемпионов Украины.

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