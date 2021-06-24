МАРЛОН: «Стремился провести в Барселоне как можно больше времени»

Новичок «Шахтера» провел всего два матча в каталонском клубе

  • 24.06.2021 13:51
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МАРЛОН: «Стремился провести в Барселоне как можно больше времени»
© ФК Шахтер Донецк

Защитник «Шахтера» Марлон рассказал о своем переходе в «Барселону».

«Конечно, у меня были большие ожидания от перехода в «Барселону», я стремился провести там больше времени, научиться больше чему-то. В принципе, так и происходило. Я смог выступить в нескольких матчах, почувствовать европейский футбол, а сейчас я нахожусь в «Шахтере» и чувствую себя футболистом, который самореализовался», - сказал Марлон.

Напомним, что Марлон находился в «Барселоне» с 2016 по 2018 год, но за это время играл за вторую команду. За основную команду каталонцев он провел всего два матча.

В «Шахтер» Марлон перебрался 22 июня из «Сассуоло», подписав контракт до лета 2026 года.

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Источник — BurBuzz

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