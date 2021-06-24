Конференция ПФЛ. Стал известен формат вылета и обмена между лигами

Вводится раунд переходных матчей между УПЛ и Первой лигой

  • 24.06.2021 23:23
  • 1779 просмотров
  • 5 комментариев
Конференция ПФЛ. Стал известен формат вылета и обмена между лигами
© ПФЛ Украины

В киевском отеле «Русь» 24 июня прошла очередная Конференция ПФЛ. 

На ней были приняты решения по вопросу обмена клубами между Премьер-лигой, Первой и Второй лигами в сезоне 2021/22. Во всех эшелонах турниры 16 команд будут играть по круговой системе в 30 туров.

Две худшие команды УПЛ, занявшие 15-е и 16-е место, покинут топ-дивизион, а им на смену напрямую придут две лучших команды Первой лиги.

Кроме того, вводится раунд плей-офф: 3-я и 4-я команда Первой лиги проведут стыковые матчи соответственно с 14-й и 13-й командами УПЛ.

  • УПЛ, Первая лига и обе группы Второй лиги будут состоять из 16 команд в сезоне 2021/22.

Четыре худшие команды Первой лиги, занявшие 13-е, 14-е, 15-е и 16-е места, понизятся в классе во Вторую лигу.

По две лучшие команды Второй лиги, занявшие 1-е и 2-е места в турнирной таблице групп А и Б, перейдут в Первую лигу.

Клуб, который завершит турнир Первой лиги на 12-м месте, проведет плей-офф против победителя встречи между командами, занявшими 3-е место в группах Второй лиги.

Команды, которые займут последние места в турнирных таблицах двух групп Второй лиги, покинут соревнования ПФЛ (правда, на практике это правило почти не применяется).

Количество команд в украинском футболе по сезонам

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 25.06.2021 00:26
    +1
    Муґунот Уух, 25.06.2021 00:18
    Особливо немає куди в літати. Нижче лише аматори
    Так нехай і йдуть в аматори.З аматорської ліги вийшли:Рух,Балкани,Агробізес,Колос і ще маса нормальних команд.Аматорська ліга- це як фільтр який допомагає очиститись
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.06.2021 00:18
    +2
    Tymchuk Andriy, 25.06.2021 00:14
    Мені дивно чому в другій лізі тільки по одній команді вилітають??..Це призведе до відсутності напруги в низу турнірної таблиці і регулярним договорнякам.
    Особливо немає куди в літати. Нижче лише аматори
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 25.06.2021 00:18
    +1
    Боротьба за виліт буде крута . Багато команд одного рівня тепер
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 25.06.2021 00:14
    +2
    Мені дивно чому в другій лізі тільки по одній команді вилітають??..Це призведе до відсутності напруги в низу турнірної таблиці і регулярним договорнякам.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 25.06.2021 00:08
    +3
    Опа, цікавий пункт:
    Крім того, вводиться раунд плей-оф: 3-тя і 4-та команда Першої ліги проведуть стикові матчі відповідно з 14-ю і 13-ю командами УПЛ.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 25.06.2021 00:08
    +3
    Опа, цікавий пункт:
    Крім того, вводиться раунд плей-оф: 3-тя і 4-та команда Першої ліги проведуть стикові матчі відповідно з 14-ю і 13-ю командами УПЛ.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 25.06.2021 00:18
    +2
    Tymchuk Andriy, 25.06.2021 00:14
    Мені дивно чому в другій лізі тільки по одній команді вилітають??..Це призведе до відсутності напруги в низу турнірної таблиці і регулярним договорнякам.
    Особливо немає куди в літати. Нижче лише аматори
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 25.06.2021 00:14
    +2
    Мені дивно чому в другій лізі тільки по одній команді вилітають??..Це призведе до відсутності напруги в низу турнірної таблиці і регулярним договорнякам.
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 25.06.2021 00:26
    +1
    Муґунот Уух, 25.06.2021 00:18
    Особливо немає куди в літати. Нижче лише аматори
    Так нехай і йдуть в аматори.З аматорської ліги вийшли:Рух,Балкани,Агробізес,Колос і ще маса нормальних команд.Аматорська ліга- це як фільтр який допомагає очиститись
    Ссылка
    Oleha1987
    online
      Oleha1987, 25.06.2021 00:18
    +1
    Боротьба за виліт буде крута . Багато команд одного рівня тепер
    Ссылка
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