Конференция ПФЛ. Стал известен формат вылета и обмена между лигами

В киевском отеле «Русь» 24 июня прошла очередная Конференция ПФЛ.

На ней были приняты решения по вопросу обмена клубами между Премьер-лигой, Первой и Второй лигами в сезоне 2021/22. Во всех эшелонах турниры 16 команд будут играть по круговой системе в 30 туров.

Две худшие команды УПЛ, занявшие 15-е и 16-е место, покинут топ-дивизион, а им на смену напрямую придут две лучших команды Первой лиги.

Кроме того, вводится раунд плей-офф: 3-я и 4-я команда Первой лиги проведут стыковые матчи соответственно с 14-й и 13-й командами УПЛ.

УПЛ, Первая лига и обе группы Второй лиги будут состоять из 16 команд в сезоне 2021/22.

Четыре худшие команды Первой лиги, занявшие 13-е, 14-е, 15-е и 16-е места, понизятся в классе во Вторую лигу.

По две лучшие команды Второй лиги, занявшие 1-е и 2-е места в турнирной таблице групп А и Б, перейдут в Первую лигу.

Клуб, который завершит турнир Первой лиги на 12-м месте, проведет плей-офф против победителя встречи между командами, занявшими 3-е место в группах Второй лиги.

Команды, которые займут последние места в турнирных таблицах двух групп Второй лиги, покинут соревнования ПФЛ (правда, на практике это правило почти не применяется).

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