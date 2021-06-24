Утвержден состав лиг. В Первой лиге – 16 команд, во Второй – 2 группы по 16

В киевском отеле «Русь» 24 июня прошла очередная Конференция ПФЛ.

На собрании клубы ПФЛ утвердили состав Первой и Второй лиги. Первая лига будет состоять из 16 команд, а Вторая – из двух групп по 16 клубов.

Напомним, что по итогам минувшего сезона в УПЛ вышли: «Верес» Ровно, «Черноморец» Одесса и «Металлист 1925» Харьков. Аутсайдер УПЛ «Минай» будет играть в Первой лиге.

Из Второй лиги в Первую повысились в классе: «Металлист» Харьков (переименованный «Металл»), «Подолье» Хмельницкий, «Кривбасс» Кривой Рог и «Ужгород». В обратном направлении вылетели «Кремень» Кременчуг и «Кристалл» Херсон.

Сразу 12 клубов стали новичками соревнований ПФЛ: ООО Карпаты Львов, МФА Мукачево, ЛНЗ Лебедин, Левый Берег Киев, Любомир Ставище, АФСК Киев, АС СК Тростянец, ФК Сумы, Скорук Томаковка, СК Полтава, Виктория Николаевка, ФК Волчанск.

Было запланировано, что жеребьевка календаря в Первой и Второй лиге состоится 1 или 2 июля.

Правда, уже после окончания конференции МФК «Николаев» заявил о добровольном понижении в классе из Первой лиги во Вторую. Пока неизвестно, кто заменит этот клуб во втором по силе дивизионе футбола Украины.

Состав лиг, утвержденный Конференцией ПФЛ

Первая лига:

Минай

Николаев

Агробизнес Волочиск

Альянс Липовая Долина

Волынь Луцк

Оболонь Киев

Горняк-Спорт Горишние Плавни

ВПК-Агро Шевченковка

Полесье Житомир

Краматорск

Нива Тернополь

Прикарпатье Ивано-Франковск

Металлист Харьков

Подолье Хмельницкий

Кривбасс Кривой Рог

Ужгород

Вторая лига, группа A:

Диназ Вышгород

Эпицентр Дунаевцы

Карпаты Галич

Нива Винница

Буковина Черновцы

Чайка Петропавловская Борщаговка

Чернигов

Рубикон Киев

Днепр Черкассы

Карпаты Львов (поднялись из аматоров)

МФА Мукачево

ЛНЗ Лебедин

Левый Берег Киев

Любомир Ставище

АФСК Киев

Тростянец (Сумская обл.)

Вторая лига, группа Б: