Клуб Первой лиги заявил о добровольном переходе во Вторую лигу

Клуб Первой лиги «Николаев» заявил о добровольном переходе во Вторую лигу.

В официальном заявлении, размещенном на сайте клуба, причиной этого решения названо отсутствие поддержки со стороны городских властей.

Официальное заявление МФК «Николаев» (публикуется в оригинале):

Клубному футболу в місті Миколаєві – 100 років, протягом яких за популярністю він впевнено займає перше місце.

Багато років клуб мав назву «Суднобудівник» і утримувався за кошти суднобудівних підприємств міста.

У 1994 році, після розпаду СРСР, клуб було перейменовано у СК «Миколаїв», а у 2006 він отримав теперішню назву – «Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» (МФК «Миколаїв»), залишаючись одним з найстаріших клубів України.

Новітня історія клубу бере відлік від лютого 2015 року, коли за пропозицією голови Миколаївської ОДА Вадима Мерікова та Миколаївського міського голови Юрія Гранатурова була створена наглядова рада клубу, яку очолив успішний промисловець, голова наглядової ради акціонерного товариства «Завод «Екватор» Сергій Кантор.

За цей час зроблено дуже багато. Фактично з нуля було відбудовано сучасну футбольну структуру клубу. До складу клубу входять футбольні команди, які грають у першій та другій лігах Професіональної футбольної ліги України, молодіжна команда, дитячо-юнацька спортивна школа з футболу, підписана угода про співпрацю с місцевою жіночою командою «Ніка».

Клуб забезпечив футболістів проживанням та харчуванням на власній спортивній базі, де вони мають можливість тренуватись у спортивному та тренажерному залах, забезпечує лікування та відновлення у сучасній медично-спортивній клініці.

Багато зусиль докладено до реконструкції головної футбольної арени міста – Центрального міського стадіону.

За п’ять років було реконструйовано головне поле стадіону, на якому повністю замінено газон. Поле отримало сучасні системи поливу, дренажу та підігріву. На стадіоні збудовано нове (верхнє) ігрове поле, два тренувальні мультифункціональні майданчики, встановлено нове табло, замінена система освітлення стадіону, яка не працювала протягом останніх 14 років, реконструйовано адміністративно-побутову будівлю. Придбано комплект сучасної техніки, необхідної для належного догляду за натуральним та штучним газонами. І це тільки частина зробленого для футбольної складової рідного міста.

Усі зусилля не були марними, вони принесли давно очікуваний результат – четверте місце у Першій лізі українського футболу! Це найкращий результат за 15 років існування МФК «Миколаїв»! Миколаївці зуміли випередити чимало футбольних клубів зі значно більшими бюджетами.

Наявні досягнення клубу надавали впевненості футболістам, футбольним фахівцям та вболівальникам в тому, що у миколаївського футболу попереду велике майбутнє. Попереду замайоріла можливість уже наступного сезону грати у найвищому дивізіоні українського футболу – Прем’єр-лізі…

Проте, сьогодні усі досягнення зводяться нанівець лише одним чинником – відсутністю фінансування клубу.

Керівництво міста не виявляє зацікавленності в існуванні у Миколаєві футболу взагалі і футбольного клубу зокрема.

Останніми роками місто фактично фінансувало клуб не більш ніж на 25–30 відсотків від потреби. Решту був вимушений компенсувати голова наглядової ради клубу Сергій Кантор коштом акціонерного товариства «Завод «Екватор» та його партнерів.

Зважаючи на зменшення фінансових можливостей підприємства внаслідок спаду економічної активності в Україні, завод надалі не має можливості фінансувати не профільні для нього програми.

А що ж міська влада?

Вже котрий рік кошти на утримання клубу, а це, нагадаємо, дві команди ПФЛ України, молодіжна команда та дитячо-юнацька спортивна школа по футболу, добуваються «з кров’ю».

Навіть у цьому, найбільш успішному сезоні, на утримання клубу виділені кошти, яких вистачило лише на перше півріччя. Кошти на участь команду у сезоні 2021–2022 взагалі відсутні.

Більш того, навіть в успішному для себе й усіх миколаївських вболівальників сезоні МФК «Миколаїв» вимушений платити комунальній установі «Центральний міський стадіон» значні кошти за експлуатацію спортивної інфраструктури, яка належить громаді. Керівництво стадіону робить усе для того, щоб «допомогти» клубу користуватись спорудами та інвентарем стадіону. І це не кажучи про те, що саме зусиллями клубу, після п’ятдесяти років експлуатації, почато масштабну реконструкцію стадіону. За цей час двічі за кошти клубу було врятовано футбольні газони від повного знищення внаслідок їх засихання. Парадокс, але освітлення стадіону «вмикається» лише за письмовим погодженням міського голови. Навесні 2021 року, перед найважливішими зустрічами з лідерами турніру, клуб змушений був тижнями тренуватись в «лісочку» у Варварівці та на «пісочку» біля Намиву.

Враховуючи вищенаведене, за відсутності необхідної фінансової допомоги з боку керівництва міста, МФК «Миколаїв» прийняв єдине можливе в цих умовах рішення – у сезоні 2021–22 перейти з Першої до Другої ліги ПФЛ України.

Це непросте рішення дозволить зберегти професійний футбол у місті Миколаєві, залишити можливість молодим миколаївським футболістам підвищувати свою спортивну майстерність у змаганнях Професійної футбольної ліги України, забезпечити функціонування клубної дитячо-юнацької спортивної школи.

Сподіваємося, по-перше, на розуміння наших шанованих вболівальників, без підтримки яких будь-які зусилля клубу були б марні, по-друге, на розуміння міської влади того, що футбол не тільки спорт, це ще й розвиток фізичних, розумових і комунікативних здібностей, яких так бракує у нашому місті.

Варто пам’ятати, футбол – це, окрім усього, ще й політика. Далекоглядні керівники використовують цю гру, як інструмент виховання патріотизму, як засіб підвищення статусу міста в конкурентному середовищі, що забезпечує його інвестиційну привабливість. При цьому, необхідно розуміти, що розвиток футболу – це не вирощування однорічних рослин: навесні посіяв – восени зібрав. Цей процес більш нагадує вирощування саду, коли потрібні роки для того, щоб отримати бажаний результат.

На жаль, в Миколаєві такого розуміння поки що бракує.

З вірою у майбутнє нашого футболу, ваш МФК «Миколаїв»!