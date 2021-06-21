Италия ждет Украину или Австрию в 1/8 финала, Яремчук может перейти в Милан

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 20 июня.
1. Италия сыграет с Украиной? Группа A завершила: кто на кого выходит. Изучаем текущие расклады и сетку плей-офф на Евро-2020.
2. Первый гол на Евро оказался последним. Турция в Баку уступила Швейцарии. Подопечные Гюнеша бесславно завершили чемпионат.
3. Мужская сборная Украины не смогла выиграть Золотую Евролигу. В финальном матче подопечные Угиса Крастиньша проиграли сборной Турции в четырех партиях.
4. 30 матчей без поражений. Сборная Италии с минимальным счетом обыграла Уэльс. «Скуадра Адзурра» с первого места группы А вышла в плей-офф.
5. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины понимает, какой результат нам нужен». Наставник сборной Украины ответил на вопросы перед матчем против Австрии.
6. Два метра угрозы для сборной Украины. Кто такой Саша Калайджич. Sport.ua рассказывает о новом основном нападающем сборной Австрии.
7. Костюк пробилась в основу травяного турнира WTA в Истборне. Марта обыграла лидера посева в квалификации.
8. На предпоследнем круге. Ферстаппен обогнал Хэмилтона и выиграл гонку. Макс Ферстаппен сумел выиграть драматичный Гран-при Франции.
9. Гент просит за Яремчука €25 млн, Милан предлагает €15 млн плюс бонусы. Златан Ибрагимович пропустит начало сезона, и россонери нужен форвард.
10. Команда мечты. Свитолина и Костюк сыграют в паре на турнире в Истборне. Элина и Марта впервые выйдут на корт вместе.
Источник — Sport.ua
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