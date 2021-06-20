Два метра угрозы для сборной Украины. Кто такой Саша Калайджич

В текущем столетии сборная Австрии третий раз сыграет в финальной части чемпионата Европы. На домашнем Евро-2008 австрийцы взяли лишь 1 очко в группе с Германией, Хорватией и Польшей, а в 2016 набрали столько же в матчах с Исландией, Венгрией и Португалией. И на обоих этих турнирах у «Дас Тим» была одна и та же главная проблема – отсутствие забивного нападающего. Если бы Евро-2020 не пришлось переносить на один год, то эта проблема никуда бы и не делась. Но, к сожалению для сборной Украины, за этот год у Австрии появился настоящий топ-форвард – Саша Калайджич.

Если в минувшем сезоне вы смотрели хотя бы один матч «Штутгарта», то не заметить Калайджича было бы просто невозможно. Просто хотя бы из-за того, что его рост – ровно 2 метра. Это делает 23-летнего форварда самым высоким футболистом во всей Бундеслиге.

Своей игрой по ходу сезона Калайджич заслужил, чтобы остановиться на его персоне более подробно.

Жизненный путь

История Калайджича до жути банальна как для выходцев из его родной Боснии и Герцеговины. Родители Саши в начале 90-х эмигрировали в Вену, убегая от ужасов войны. У них не было ничего за душой, но упорный труд помог освоиться в столице Австрии.

Отец Калайджича – серб, а мать – боснийка. То есть, в теории он мог выступать за одну из этих сборных, но даже не задумывался о подобном. Саша родился и вырос в Вене, впитав в себя культуру этого прекрасного города и страны. Он с уважением относится к своим корням, но всегда чувствовал себя австрийцем.

Когда официальный сайт Бундеслиги спросил Сашу о том, кто является для него героем, то он, не задумываясь, назвал именно своих родителей:

«Мои герои – мама и папа. Они оставили все в Боснии и приехали в Австрию ни с чем. Несмотря на это, им удалось обеспечить достойную жизнь мне и моему брату», – сказал Калайджич.

Getty Images/Global Images Ukraine. Калайджич стал одним из главных открытий сезона в Бундеслиге

Год назад Калайджич не попал бы в заявку на Евро

Саша относится к тем игрокам, которым пошел на пользу перенос чемпионата Европы. Как и в случае с тем же Ильей Забарным, в мае 2020 Калайджича не было бы даже в шорт-листе сборной.

До переезда в «Штутгарт» Калайджич выступал на родине за очень скромную «Адмиру Ваккер». Летом 2019 года «швабы» подписали австрийца за 1,7 миллиона евро, но в дебютном сезоне он практически не играл. В сентябре 2019 Калайджич получил очень тяжелую травму колена, которая оставила его вне игры на весь сезон. В итоге высокорослый форвард сыграл лишь 6 матчей во Второй Бундеслиге, в которых забил лишь 1 мяч. Какая уж тут поездка на Евро.

Но сезон-2020/21 стал поворотным в карьере этого парня. И тут нужно отдать должное «Штутгарту», а конкретнее, его спортивному директору Свену Мислинтату, который еще в дортмундской «Боруссии» прославился умением находить бриллианты в глубинке. Клуб поверил в своего нападающего и не стал покупать никого на замену или рассматривать варианты с арендой. Пусть и не с первых же матчей, но Калайджичу дали шанс показать себя на уровне Бундеслиги.

За такое доверие австрийский гигант отплатил клубу 16 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. В начале 2021 года Калайджич сумел забить 9 голов в 7 играх кряду, что стало повторением рекордной серии в истории клуба. В 1995 году такое же удалось местной легенде Фреди Бобичу.

Конечно, с такими показателями Саша стал лучшим бомбардиром «Штутгарта», а в бомбардирской гонке финишировал на высоком шестом месте.

Успехи на клубном уровне поспособствовали и дебюту за национальную сборную. В марте текущего года Калайджич впервые вышел в стартовом составе сборной на выездной матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии, и сходу же отметился дублем. После этого он также забивал в ворота Фарер.

Ранее основным центрфорвардом Австрии считался Марко Арнаутович, который уже несколько лет зарабатывает себе на старость в чемпионате Китая. Но теперь австрийская пресса рассматривает лишь два варианта стартового состава команды в атаке:

1. С Калайджичем и Арнаутовичем в основе. При этом Марко выходит на своей привычной позиции флангового нападающего.

2. Без Арнаутовича.

Вариант с отсутствием Калайджича не рассматривается в принципе. Теперь он – главный австрийский форвард. На него возлагаются все надежды.

У Украины будут огромные проблемы с Калайджичем. Все из-за его стиля игры

Сергей Кривцов – 186 см, Илья Забарный – 189 см, Денис Попов – 185 см, Николай Матвиенко – 182 см.

Как видите, все четыре наших центрбека более чем на 10 см ниже, чем двухметровый Калайджич. И дело тут не только в верховых подачах на центрального нападающего, которые, конечно, являются его главным козырем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Саша Калайджич в окружении игроков сборной Нидерландов

Форварда «Штутгарта» ни в коем случае нельзя сравнивать с Марком Янко, который долгие годы был основным форвардом сборной Австрии. При росте в 196 см Янко только и делал, что замыкал головой кроссы/прострелы от партнеров. Из-за такой ограниченности Янко был востребован исключительно в клубах средней руки: «Ред Булл Зальцбург», «Твенте», «Базель».

Набор скиллов Калайджича куда богаче, что позволяет ему задумываться о переходе в один из топ-клубов. Помимо игры на втором этаже, этот нападающий отлично играет спиной к воротам и развивает атаки команды передачами на один из флангов. По своей пластичности Саша очень напоминает Питера Крауча. Для него не проблема достать ногой мяч, который летит на неудобной высоте. Также Калайджич обладает весьма неплохой скоростью на средней дистанции. Так что его нельзя называть классическим столбом в штрафной площадке.

Уверен, для не самых высоких и длинноногих защитников сборной Украины игра против форварда «Штутгарта» станет большой проблемой. Тренерскому штабу стоит разработать отдельный план по нейтрализации Саши.

А еще Калайджича обожает пресса

Наверное, в немецком футболе сейчас нет более простого и открытого парня, нежели Калайджич. В его послематчевых интервью вы никогда не услышите заезженных штампов а-ля: «Я лишь часть команды» или «Обе команды одинаково старались победить». Нет, Саша всегда старается общаться с людьми на привычном языке.

В декабре Калайджич появился на замену на 80-й минуте домашнего матча против «Униона», когда его команда горела 0:2. На 84-й австриец сократил отставание, а на 89-й – принес «швабам» ничью. После игры его позвали на флэш-интервью, но Калайджич словно не реагировал на прессу, уставившись в телефон. Диалог получился эпичным:

– Саша, вы не отводите взгляд от своего гаджета. Случилось что-то плохое?

– Да.

– Что же?

– Я совершено забыл провести замены в своей команде в лиге фэнтези. Я идиот.

Для фанатов «Штутгарта» это интервью стало чуть ли не культовым.

Сейчас про Калайджича знают только те, кто пристально следит за Бундеслигой. Евро-2020 – шанс Саши это изменить. И остается лишь надеяться, что он будет делать это не в матче против Украины.