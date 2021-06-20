Команда мечты. Свитолина и Костюк сыграют в паре на турнире в Истборне

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют вместе в парном разряде на престижных травяных соревнованиях категории WTA 500 в Истборне.

На старте турнира украинская пара встретится с чилийско-американским тандемом Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик, посеянным под третьим номером.

Также в парной сетке сыграет и Людмила Киченок. Люда в дуэте с японкой Макото Ниномией на старте сыграет с обладательницами wild card Самантой Стосур (Австралия) и Коко Вандевей (США).

Отметим, что Свитолина и Костюк также сыграют и в одиночном разряде.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА