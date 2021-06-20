Команда мечты. Свитолина и Костюк сыграют в паре на турнире в Истборне

Элина и Марта впервые выйдут на корт вместе

  • 20.06.2021 17:10
  • 145 просмотров
  • 1 комментарий
Команда мечты. Свитолина и Костюк сыграют в паре на турнире в Истборне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют вместе в парном разряде на престижных травяных соревнованиях категории WTA 500 в Истборне.

На старте турнира украинская пара встретится с чилийско-американским тандемом Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик, посеянным под третьим номером.

Также в парной сетке сыграет и Людмила Киченок. Люда в дуэте с японкой Макото Ниномией на старте сыграет с обладательницами wild card Самантой Стосур (Австралия) и Коко Вандевей (США). 

Отметим, что Свитолина и Костюк также сыграют и в одиночном разряде.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 20.06.2021 17:14
    0
    Это всё прекрасно,но Свитолина безобразно играет в паре,может этот дуэт выступит на олимпиаде,посмотрим
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.06.2021 17:14
    0
    Это всё прекрасно,но Свитолина безобразно играет в паре,может этот дуэт выступит на олимпиаде,посмотрим
    Ссылка
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