Команда мечты. Свитолина и Костюк сыграют в паре на турнире в Истборне

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк сыграют вместе в парном разряде на престижных травяных соревнованиях категории WTA 500 в Истборне.
На старте турнира украинская пара встретится с чилийско-американским тандемом Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик, посеянным под третьим номером.
Также в парной сетке сыграет и Людмила Киченок. Люда в дуэте с японкой Макото Ниномией на старте сыграет с обладательницами wild card Самантой Стосур (Австралия) и Коко Вандевей (США).
Отметим, что Свитолина и Костюк также сыграют и в одиночном разряде.
Источник — WTA
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