Италия сыграет с Украиной? Группа A завершила: кто на кого выходит

Изучаем текущие расклады и сетку плей-офф на Евро-2020

  • 20.06.2021 21:10
  • 5538 просмотров
  • 8 комментариев
Италия сыграет с Украиной? Группа A завершила: кто на кого выходит
© Getty Images/Global Images Ukraine

20 июня завершился турнир группы A на Евро-2020

Италия минимально победила Уэльс (1:0) и заняла первое место в группе A, команда Гарета Бэйла за счет лучшей разницы мячей стала второй.

Швейцария после уверенной победы над Турцией (3:1) оказалась на третьей позиции и теперь будет ждать итогов других групп (дальше пройдут 4 из 6 команд, финишировавших на третьих местах).

Путь команд группы A в 1/8 финала:

  • Италия встретится со вторым местом группы C (Украина или Австрия).
  • Уэльс встретится со вторым местом группы B (Финляндия, Россия, Дания).
  • Швейцария (если пройдет по рейтингу третьих команд) сыграет с победителем B или E или F.

Сценарии для сборной Украины:

Вариант 1. Если Украина обыграет Австрию или будет зафиксирована ничья, то в 1/8 финала команда Андрея Шевченко сразится против Италии.

Вариант 2. Если Украина проиграет и, имея 3 очка, пройдет с 3-го места (что маловероятно), то ее соперником будет победитель группы E или F.

Евро-2020

Группа A. 3-й тур, 20 июня

  • Италия – Уэльс – 1:0
  • Швейцария – Турция – 3:1

Турнирные таблицы

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 20.06.2021 21:45
    0
    Да верхняя сетка конечно жесть Италия, Бельгия, Франция пройти хоть одну команду уже подвиг.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 20.06.2021 21:43
    0
    "Варіант 2. Якщо Україна програє і, маючи 3 очки, пройде з 3-го місця (що малоймовірно)"
    Хотелось бы услышать эти рассуждения по поводу маловероятно.
    Впереди 6 матчей, влияющие на проход Украины дальше и как по мне, проход этот очень даже вероятен даже в случае проигрыша Австрии. Не хотелось бы попасть на победителя группы F.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 20.06.2021 21:37
    0
    Turnok, 20.06.2021 21:30
    Меня эта алхиминя жеребьёвки просто убивает. Ну почему наша команда в случае занятия второго места попадает на Италию, а, к примеру, Россия в случае занятия ТАКОГО ЖЕ МЕСТА попадает на Уэльс? Товарищ Инфантино, вам надо либо складывать полномочия президента ФИФА, либо пересмотреть жеребьёвскую алхимию! Я бесконечно рассержен. Я считаю, что команды занявшие вторые места должны встречаться между собой.
    Когда определены все четыре команды, которые выходят в плей-офф с третьего места, статья 21.05 регламента описывает, в какие пары плей-офф попадают эти сборные.
    https://documents.uefa.com/v/u/WVKcnryVkASzztwJjPBcIw
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 20.06.2021 21:33
    +3
    KhanSingh, 20.06.2021 21:29
    в общем при любых раскладах следующий матч после Австрии будет последним
    З таким настроєм і народжуватися не потрібно.
    Ссылка
    Андрій Сухомлин
      Андрій Сухомлин, 20.06.2021 21:33
    +3
    Треба грати в футбол з будь-яким суперником, а не перебирати різні варіанти!!!
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 20.06.2021 21:30
    +1
    Меня эта алхиминя жеребьёвки просто убивает. Ну почему наша команда в случае занятия второго места попадает на Италию, а, к примеру, Россия в случае занятия ТАКОГО ЖЕ МЕСТА попадает на Уэльс? Товарищ Инфантино, вам надо либо складывать полномочия президента ФИФА, либо пересмотреть жеребьёвскую алхимию! Я бесконечно рассержен. Я считаю, что команды занявшие вторые места должны встречаться между собой.
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 20.06.2021 21:29
    -4
    в общем при любых раскладах следующий матч после Австрии будет последним
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 20.06.2021 21:28
    -4
    Італія чемпіон!!! З 1968 року ждемо на цю подію!!! Україні достойно себе показати!!!
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 20.06.2021 21:33
    +3
    KhanSingh, 20.06.2021 21:29
    в общем при любых раскладах следующий матч после Австрии будет последним
    З таким настроєм і народжуватися не потрібно.
    Ссылка
    Андрій Сухомлин
      Андрій Сухомлин, 20.06.2021 21:33
    +3
    Треба грати в футбол з будь-яким суперником, а не перебирати різні варіанти!!!
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 20.06.2021 21:30
    +1
    Меня эта алхиминя жеребьёвки просто убивает. Ну почему наша команда в случае занятия второго места попадает на Италию, а, к примеру, Россия в случае занятия ТАКОГО ЖЕ МЕСТА попадает на Уэльс? Товарищ Инфантино, вам надо либо складывать полномочия президента ФИФА, либо пересмотреть жеребьёвскую алхимию! Я бесконечно рассержен. Я считаю, что команды занявшие вторые места должны встречаться между собой.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 20.06.2021 21:45
    0
    Да верхняя сетка конечно жесть Италия, Бельгия, Франция пройти хоть одну команду уже подвиг.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 20.06.2021 21:43
    0
    "Варіант 2. Якщо Україна програє і, маючи 3 очки, пройде з 3-го місця (що малоймовірно)"
    Хотелось бы услышать эти рассуждения по поводу маловероятно.
    Впереди 6 матчей, влияющие на проход Украины дальше и как по мне, проход этот очень даже вероятен даже в случае проигрыша Австрии. Не хотелось бы попасть на победителя группы F.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 20.06.2021 21:37
    0
    Turnok, 20.06.2021 21:30
    Меня эта алхиминя жеребьёвки просто убивает. Ну почему наша команда в случае занятия второго места попадает на Италию, а, к примеру, Россия в случае занятия ТАКОГО ЖЕ МЕСТА попадает на Уэльс? Товарищ Инфантино, вам надо либо складывать полномочия президента ФИФА, либо пересмотреть жеребьёвскую алхимию! Я бесконечно рассержен. Я считаю, что команды занявшие вторые места должны встречаться между собой.
    Когда определены все четыре команды, которые выходят в плей-офф с третьего места, статья 21.05 регламента описывает, в какие пары плей-офф попадают эти сборные.
    https://documents.uefa.com/v/u/WVKcnryVkASzztwJjPBcIw
    Ссылка
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