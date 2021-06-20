Италия сыграет с Украиной? Группа A завершила: кто на кого выходит

20 июня завершился турнир группы A на Евро-2020.

Италия минимально победила Уэльс (1:0) и заняла первое место в группе A, команда Гарета Бэйла за счет лучшей разницы мячей стала второй.

Швейцария после уверенной победы над Турцией (3:1) оказалась на третьей позиции и теперь будет ждать итогов других групп (дальше пройдут 4 из 6 команд, финишировавших на третьих местах).

Путь команд группы A в 1/8 финала:

Италия встретится со вторым местом группы C (Украина или Австрия).

встретится со вторым местом группы C (Украина или Австрия). Уэльс встретится со вторым местом группы B (Финляндия, Россия, Дания).

встретится со вторым местом группы B (Финляндия, Россия, Дания). Швейцария (если пройдет по рейтингу третьих команд) сыграет с победителем B или E или F.

Сценарии для сборной Украины:

Вариант 1. Если Украина обыграет Австрию или будет зафиксирована ничья, то в 1/8 финала команда Андрея Шевченко сразится против Италии.

Вариант 2. Если Украина проиграет и, имея 3 очка, пройдет с 3-го места (что маловероятно), то ее соперником будет победитель группы E или F.

Евро-2020

Группа A. 3-й тур, 20 июня

Италия – Уэльс – 1:0

Швейцария – Турция – 3:1

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