Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины понимает, какой результат нам нужен»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами перед третьим матчем группового этапа Евро-2020 против Австрии.

Игра состоится 21 июня, старт в 19:00. Украину для выхода в плей-офф устроит и ничья.

О текущей ситуации в сборной Украины: «Дениса Попова беспокоит икроножная мышца. Не думаю, что там серьезная проблема, но нужно время. Скорее всего, на игру завтра он готовиться не будет. Что касается Яремчука, то это все слухи и недостоверная информация. С Романом все нормально, он тренировался и готовится».

«По поводу того, с кем хотелось бы сыграть дальше, то в футболе загадывать нельзя. Нас ждет Австрия, это серьезный соперник, которого мы уважаем. Сосредоточены на этом».

О вероятной ничьей: «За такое очень сильно наказывают. И любые разговоры по поводу ничьей и договоренности - это нужно пресекать. Команда понимает важность игры, мы готовимся. Мы все понимаем, какой результат нам нужен, чтобы выйти дальше. И сборная понимает ответственность. Буду ли доволен ничьей? Я уже сказал, что теоретически ничья нас устраивает, но это такие матчи, что если думать о ничьей, то результата не будет. Сборная будет играть так, чтобы добиться положительного результата».

«Я уважаю команду Австрии. У них есть свой стиль, которого они придерживаются. Есть игрок очень высокого уровня - Давид Алаба. Есть ряд футболистов, заслуживающих внимания. У них агрессивная и силовая команда».

«Самому выйти и сыграть на Евро? Такое желание меня давно покинуло. Желание выйти на поле. Я реально оцениваю свои силы. Тут можно только посмеяться. Я доверяю команде, я ими очень доволен. И доволен тем, как продвигается турнир».