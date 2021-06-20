Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины понимает, какой результат нам нужен»

Наставник сборной Украины ответил на вопросы перед матчем против Австрии

  • 20.06.2021 15:38
  • 3921 просмотр
  • 6 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Сборная Украины понимает, какой результат нам нужен»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами перед третьим матчем группового этапа Евро-2020 против Австрии.

Игра состоится 21 июня, старт в 19:00. Украину для выхода в плей-офф устроит и ничья.

О текущей ситуации в сборной Украины: «Дениса Попова беспокоит икроножная мышца. Не думаю, что там серьезная проблема, но нужно время. Скорее всего, на игру завтра он готовиться не будет. Что касается Яремчука, то это все слухи и недостоверная информация. С Романом все нормально, он тренировался и готовится».

«По поводу того, с кем хотелось бы сыграть дальше, то в футболе загадывать нельзя. Нас ждет Австрия, это серьезный соперник, которого мы уважаем. Сосредоточены на этом».

О вероятной ничьей: «За такое очень сильно наказывают. И любые разговоры по поводу ничьей и договоренности - это нужно пресекать. Команда понимает важность игры, мы готовимся. Мы все понимаем, какой результат нам нужен, чтобы выйти дальше. И сборная понимает ответственность. Буду ли доволен ничьей? Я уже сказал, что теоретически ничья нас устраивает, но это такие матчи, что если думать о ничьей, то результата не будет. Сборная будет играть так, чтобы добиться положительного результата».

«Я уважаю команду Австрии. У них есть свой стиль, которого они придерживаются. Есть игрок очень высокого уровня - Давид Алаба. Есть ряд футболистов, заслуживающих внимания. У них агрессивная и силовая команда».

«Самому выйти и сыграть на Евро? Такое желание меня давно покинуло. Желание выйти на поле. Я реально оцениваю свои силы. Тут можно только посмеяться. Я доверяю команде, я ими очень доволен. И доволен тем, как продвигается турнир».

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 20.06.2021 16:55
    +1
    ass36, 20.06.2021 16:37
    2:2 и обе сборные пройдут дальше!
    Украина Австрия 3:0 или 5:0
    Ссылка
    ass36
    online
      ass36, 20.06.2021 16:37
    -1
    2:2 и обе сборные пройдут дальше!
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 20.06.2021 16:25
    +2
    RomarioUA, 20.06.2021 15:53
    Впринципе, уже очень мало футболистов осталось, вместо которых можно выйти Шеве, в основном все стараются. Вот Марлос был, да сплыл )))
    Марлос вже давно почав фізично здавати. А вплані оборони він ніколи і не відрізнявся.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 20.06.2021 15:53
    +2
    Впринципе, уже очень мало футболистов осталось, вместо которых можно выйти Шеве, в основном все стараются. Вот Марлос был, да сплыл )))
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 20.06.2021 15:49
    +6
    Мысли правильные, осталось воплотить в жизнь. Удачи.
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    Andriy Zimich
    online
      Andriy Zimich, 20.06.2021 15:48
    +7
    Як тернер, все сказав правильно!
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    Andriy Zimich
    online
      Andriy Zimich, 20.06.2021 15:48
    +7
    Як тернер, все сказав правильно!
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 20.06.2021 15:49
    +6
    Мысли правильные, осталось воплотить в жизнь. Удачи.
    Ссылка
    Виктор М
    online
      Виктор М, 20.06.2021 16:25
    +2
    RomarioUA, 20.06.2021 15:53
    Впринципе, уже очень мало футболистов осталось, вместо которых можно выйти Шеве, в основном все стараются. Вот Марлос был, да сплыл )))
    Марлос вже давно почав фізично здавати. А вплані оборони він ніколи і не відрізнявся.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 20.06.2021 15:53
    +2
    Впринципе, уже очень мало футболистов осталось, вместо которых можно выйти Шеве, в основном все стараются. Вот Марлос был, да сплыл )))
    Ссылка
    Игорь Григорьевич
    online
      Игорь Григорьевич, 20.06.2021 16:55
    +1
    ass36, 20.06.2021 16:37
    2:2 и обе сборные пройдут дальше!
    Украина Австрия 3:0 или 5:0
    Ссылка
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