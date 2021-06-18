Победа Украины над Северной Македонией, Эриксену нужна операция

Главные новости за 17 июня на Sport.ua

  • 18.06.2021 03:00
  • 305 просмотров
  • 1 комментарий
Победа Украины над Северной Македонией, Эриксену нужна операция
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 июня.

1. Есть победа! Сборная Украины одолела Северную Македонию. Украинцы прервали свою проигрышную серию на Евро.

2. Оранжевое настроение в Амстердаме. Нидерланды уверенно обыграли Австрию. Команда Франка де Бура – в плей-офф Евро-2020.

3. Все решила одна замена. Бельгия сумела перевернуть игру против Дании. Кевин де Брюйне за тайм оформил гол и голевую передачу.

4. Вест Хэм готов продать Ярмоленко. Об этом лондонцы оповестили Галатасарай. В турецком клубе ждут результаты президентских выборов.

5. Пляжный характер. Сборная Украины вырвала победу у Германии. Сборная Украины по пляжному футболу стартовала в Евролиге-2021.

6. Лучший в истории: Ярмоленко обошел Шевченко по системе гол+пас. На счету 31-летнего вингера 42 гола и 21 ассист.

7. Нужна операция. Эриксену имплантируют дефибриллятор. О продолжении карьеры информации пока нет.

8. Коваленко разочаровал Гасперини, Аталанта готова продать украинца – СМИ. Нагрузки в итальянской команде оказались очень тяжелыми для Виктора.

9. НБА. Филадельфия уступила Атланте, имея вероятность победы 99,7%. По ходу матча «Сиксерс» растеряли 26-очковое преимущество.

10. «Возвращение Супермена». Буффон подписал контракт с Пармой. Легендарный вратарь возвращается в свою бывшую команду.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Mishak
    online
      Mishak, 18.06.2021 03:50
    0
    Думаю, в итоге: нис сб. Украины, ни сб. России не выйдут из группы- слишком натужно обыграли дебютантов Евро- северомакедонцев и финнов...
    Ссылка
    Mishak
    online
      Mishak, 18.06.2021 03:50
    0
    Думаю, в итоге: нис сб. Украины, ни сб. России не выйдут из группы- слишком натужно обыграли дебютантов Евро- северомакедонцев и финнов...
    Ссылка
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