Победа Украины над Северной Македонией, Эриксену нужна операция

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 17 июня.
1. Есть победа! Сборная Украины одолела Северную Македонию. Украинцы прервали свою проигрышную серию на Евро.
2. Оранжевое настроение в Амстердаме. Нидерланды уверенно обыграли Австрию. Команда Франка де Бура – в плей-офф Евро-2020.
3. Все решила одна замена. Бельгия сумела перевернуть игру против Дании. Кевин де Брюйне за тайм оформил гол и голевую передачу.
4. Вест Хэм готов продать Ярмоленко. Об этом лондонцы оповестили Галатасарай. В турецком клубе ждут результаты президентских выборов.
5. Пляжный характер. Сборная Украины вырвала победу у Германии. Сборная Украины по пляжному футболу стартовала в Евролиге-2021.
6. Лучший в истории: Ярмоленко обошел Шевченко по системе гол+пас. На счету 31-летнего вингера 42 гола и 21 ассист.
7. Нужна операция. Эриксену имплантируют дефибриллятор. О продолжении карьеры информации пока нет.
8. Коваленко разочаровал Гасперини, Аталанта готова продать украинца – СМИ. Нагрузки в итальянской команде оказались очень тяжелыми для Виктора.
9. НБА. Филадельфия уступила Атланте, имея вероятность победы 99,7%. По ходу матча «Сиксерс» растеряли 26-очковое преимущество.
10. «Возвращение Супермена». Буффон подписал контракт с Пармой. Легендарный вратарь возвращается в свою бывшую команду.
Источник — Sport.ua
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