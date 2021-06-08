Украина громит Кипр, Костюк покидает Ролан Гаррос, Шахтер покупает Педриньо

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 июня.

1. Результативная разминка перед Евро. Сборная Украины разгромила Кипр. Подопечные Андрея Шевченко в большинстве не оставили шансов киприотам.

2. Против Свёнтек нет приема. Костюк покидает Ролан Гаррос. Марта сражалась как львица, но полька оказалась сильнее.

3. ESPN: Педриньо переходит в Шахтер за 18 млн евро, сделка завершена. Руководство донецкого клуба согласилось заплатить на 2 млн евро больше.

4. Шевченко прокомментировал реакцию в России на форму Украины с Крымом. Днем ранее была презентована новая форма сборной Украины для Евро-2020.

5. Форвард Динамо заинтересовал Эйбар. Фран Соль может остаться в Испании, где сезон-2020/21 провел на правах аренды за «Тенерифе».

6. ШЕВЧЕНКО: «Вылетаем на Евро-2020. Там нас ждут совершенно другие команды». Главный тренер сборной Украины прокомментировал разгром команды из Кипра.

7. В УЕФА дали ответ насчет формы сборной Украины. Все соответствует правилам.

8. Лучший уик-энд в истории украинского велоспорта. Итоги велонедели. Sport.ua подводит итоги недели в шоссейном велоспорте.

9. У Испании проблемы. Бускетс подхватил коронавирус, сборная изолирована. Нападающий «Сельты» Браис Мендес довызван в сборную Испании.

10. Шахтер, а не Италия. Почему топы Серии А не сделали ставку на Де Дзерби. Перспективный итальянец покинул родную страну ради нового вызова, который сумел найти за рубежом.