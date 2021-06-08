Украина громит Кипр, Костюк покидает Ролан Гаррос, Шахтер покупает Педриньо

Главные новости за 7 июня на Sport.ua

  • 08.06.2021 06:02
  • 794 просмотра
  • 0 комментариев
Украина громит Кипр, Костюк покидает Ролан Гаррос, Шахтер покупает Педриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 июня.

1. Результативная разминка перед Евро. Сборная Украины разгромила Кипр. Подопечные Андрея Шевченко в большинстве не оставили шансов киприотам.

2. Против Свёнтек нет приема. Костюк покидает Ролан Гаррос. Марта сражалась как львица, но полька оказалась сильнее.

3. ESPN: Педриньо переходит в Шахтер за 18 млн евро, сделка завершена. Руководство донецкого клуба согласилось заплатить на 2 млн евро больше.

4. Шевченко прокомментировал реакцию в России на форму Украины с Крымом. Днем ранее была презентована новая форма сборной Украины для Евро-2020.

5. Форвард Динамо заинтересовал Эйбар. Фран Соль может остаться в Испании, где сезон-2020/21 провел на правах аренды за «Тенерифе».

6. ШЕВЧЕНКО: «Вылетаем на Евро-2020. Там нас ждут совершенно другие команды». Главный тренер сборной Украины прокомментировал разгром команды из Кипра.

7. В УЕФА дали ответ насчет формы сборной Украины. Все соответствует правилам.

8. Лучший уик-энд в истории украинского велоспорта. Итоги велонедели. Sport.ua подводит итоги недели в шоссейном велоспорте.

9. У Испании проблемы. Бускетс подхватил коронавирус, сборная изолирована. Нападающий «Сельты» Браис Мендес довызван в сборную Испании.

10. Шахтер, а не Италия. Почему топы Серии А не сделали ставку на Де Дзерби. Перспективный итальянец покинул родную страну ради нового вызова, который сумел найти за рубежом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности