ESPN: Педриньо переходит в Шахтер за 18 млн евро, сделка завершена

Руководство донецкого клуба согласилось заплатить на 2 млн евро больше

  • 07.06.2021 23:23
  • 4315 просмотров
  • 19 комментариев
ESPN: Педриньо переходит в Шахтер за 18 млн евро, сделка завершена
© Getty Images/Global Images Ukraine. Педриньо

Донецкий «Шахтер» достиг договоренности о переходе с атакующим полузащитником «Бенфики» Педриньо. Информацию ESPN подтвердил агент игрока Уилл Дантас.

Сначала сделка была оценена в 16 млн евро, но португальский клуб повысил запрос до 18 млн евро, и «Шахтер» принял его после нескольких дней переговоров. Срок действия контракта – 5 лет.

23-летний бразилец Педриньо отправится в Киев в сопровождении своих помощников в ночь с пятницы на субботу (12 июня), а «Шахтер» официально представит игрока в понедельник, 14 июня.

Уже в начале прошлой недели переговоры были близки к завершению. Однако «Бенфика» обратилась с новым ценником к украинскому клубу, и тот согласился заплатить на 2 млн евро больше, чтобы рассчитывать на бразильца. Дело в том, что «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид были заинтересованы в бразильце и могли его перехватить.

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Источник — ESPN

(21 голос)

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Комментарии
    Hemingway
    online
      Hemingway, 08.06.2021 00:49
    0
    Походу Жозе Боту більше сиспатизує своїй колишній команді ніж теперішній
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 08.06.2021 00:37
    +2
    KARABAS55, 08.06.2021 00:25
    Не понимаю, почему уникумы говорят что Бенфика нажилась на Шахтёре, если они этого Бразильца год назад за такие же деньги покупали,только в рассрочку. А то что он не заиграл, то это не беда, первый год на взрослом уровне, тем более была адаптация. Де Дзерби сделает с него футболиста, я в этом не сомневаюсь. Через 2-3года, это будет ТОП.
    людині вже 23, і він не заграв навіть в чемпі Португалії, може в нас і заграє, але 18 лямів це перебор однозначно, просто треба бабоси відмити
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 08.06.2021 00:30
    +1
    Фуф, наконец то, а то уже распереживался, что трансфер обломится . Хароший футболист из бразилии главное
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 08.06.2021 00:28
    0
    KARABAS55, 08.06.2021 00:25
    Не понимаю, почему уникумы говорят что Бенфика нажилась на Шахтёре, если они этого Бразильца год назад за такие же деньги покупали,только в рассрочку. А то что он не заиграл, то это не беда, первый год на взрослом уровне, тем более была адаптация. Де Дзерби сделает с него футболиста, я в этом не сомневаюсь. Через 2-3года, это будет ТОП.
    Оу, так шахта за ск должна была бы толкнуть тайсона, бернарда, кастильо и ферейру? Ну чуть больше чем за - О.О.?
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 08.06.2021 00:27
    0
    Lion, 08.06.2021 00:15
    У сов уже подгорает это нормально...
    Едва ли, смех продлевает ... )
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 08.06.2021 00:25
    0
    Не понимаю, почему уникумы говорят что Бенфика нажилась на Шахтёре, если они этого Бразильца год назад за такие же деньги покупали,только в рассрочку. А то что он не заиграл, то это не беда, первый год на взрослом уровне, тем более была адаптация. Де Дзерби сделает с него футболиста, я в этом не сомневаюсь. Через 2-3года, это будет ТОП.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 08.06.2021 00:15
    -6
    У сов уже подгорает это нормально...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.06.2021 00:10
    +3
    Ему уже 23 а не чего особенного так и не показал. 10 голов за 100 матчей даже Условный Мудрик так сможет
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 07.06.2021 23:55
    +3
    Тут как бы за счастье было толкнут им за 12-15 это дарование, а они еще и загнули 18 - мутно) да и шахта транжирить $ так ... странно
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 07.06.2021 23:50
    +1
    OKs100, 07.06.2021 23:46
    Да он даже за молодежку сборной Бразилии не играл. И будучи атакующим полузащитником за 100+ матчей в чемпионате Бразилии забил всего 6 голов.
    Да я и говорю, очень странный трансфер и особенно цена. Ну посмотрим, что в нем такого рассмотрели скауты...
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 23:49
    -1
    Норм развели
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 07.06.2021 23:46
    +2
    adidas777, 07.06.2021 23:39
    Судя по его статистике вообще не понятно за что к нему такой интерес....
    Да он даже за молодежку сборной Бразилии не играл. И будучи атакующим полузащитником за 100+ матчей в чемпионате Бразилии забил всего 6 голов.
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 07.06.2021 23:45
    +4
    рижому треба бабло вивести за "граніцу")))
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 07.06.2021 23:44
    -3
    Даешь больше "смешных" шуток про фамилию!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.06.2021 23:43
    -3
    Соломон походу уходит в АПЛ...
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 07.06.2021 23:43
    0
    Ох и лютая фамилия у этого чувака:
    Пердиньйо
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 07.06.2021 23:39
    +9
    Судя по его статистике вообще не понятно за что к нему такой интерес....
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.06.2021 23:37
    -1
    то
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.06.2021 23:37
    +10
    за что тут 18?? обнал какой
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.06.2021 23:37
    +10
    за что тут 18?? обнал какой
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 07.06.2021 23:39
    +9
    Судя по его статистике вообще не понятно за что к нему такой интерес....
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 07.06.2021 23:45
    +4
    рижому треба бабло вивести за "граніцу")))
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 08.06.2021 00:10
    +3
    Ему уже 23 а не чего особенного так и не показал. 10 голов за 100 матчей даже Условный Мудрик так сможет
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 07.06.2021 23:55
    +3
    Тут как бы за счастье было толкнут им за 12-15 это дарование, а они еще и загнули 18 - мутно) да и шахта транжирить $ так ... странно
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 08.06.2021 00:37
    +2
    KARABAS55, 08.06.2021 00:25
    Не понимаю, почему уникумы говорят что Бенфика нажилась на Шахтёре, если они этого Бразильца год назад за такие же деньги покупали,только в рассрочку. А то что он не заиграл, то это не беда, первый год на взрослом уровне, тем более была адаптация. Де Дзерби сделает с него футболиста, я в этом не сомневаюсь. Через 2-3года, это будет ТОП.
    людині вже 23, і він не заграв навіть в чемпі Португалії, може в нас і заграє, але 18 лямів це перебор однозначно, просто треба бабоси відмити
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 07.06.2021 23:46
    +2
    adidas777, 07.06.2021 23:39
    Судя по его статистике вообще не понятно за что к нему такой интерес....
    Да он даже за молодежку сборной Бразилии не играл. И будучи атакующим полузащитником за 100+ матчей в чемпионате Бразилии забил всего 6 голов.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 08.06.2021 00:30
    +1
    Фуф, наконец то, а то уже распереживался, что трансфер обломится . Хароший футболист из бразилии главное
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 07.06.2021 23:50
    +1
    OKs100, 07.06.2021 23:46
    Да он даже за молодежку сборной Бразилии не играл. И будучи атакующим полузащитником за 100+ матчей в чемпионате Бразилии забил всего 6 голов.
    Да я и говорю, очень странный трансфер и особенно цена. Ну посмотрим, что в нем такого рассмотрели скауты...
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 08.06.2021 00:49
    0
    Походу Жозе Боту більше сиспатизує своїй колишній команді ніж теперішній
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 08.06.2021 00:28
    0
    KARABAS55, 08.06.2021 00:25
    Не понимаю, почему уникумы говорят что Бенфика нажилась на Шахтёре, если они этого Бразильца год назад за такие же деньги покупали,только в рассрочку. А то что он не заиграл, то это не беда, первый год на взрослом уровне, тем более была адаптация. Де Дзерби сделает с него футболиста, я в этом не сомневаюсь. Через 2-3года, это будет ТОП.
    Оу, так шахта за ск должна была бы толкнуть тайсона, бернарда, кастильо и ферейру? Ну чуть больше чем за - О.О.?
    Ссылка
    Mercedes-Benz
    online
      Mercedes-Benz, 08.06.2021 00:27
    0
    Lion, 08.06.2021 00:15
    У сов уже подгорает это нормально...
    Едва ли, смех продлевает ... )
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 08.06.2021 00:25
    0
    Не понимаю, почему уникумы говорят что Бенфика нажилась на Шахтёре, если они этого Бразильца год назад за такие же деньги покупали,только в рассрочку. А то что он не заиграл, то это не беда, первый год на взрослом уровне, тем более была адаптация. Де Дзерби сделает с него футболиста, я в этом не сомневаюсь. Через 2-3года, это будет ТОП.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 07.06.2021 23:43
    0
    Ох и лютая фамилия у этого чувака:
    Пердиньйо
    Ссылка
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