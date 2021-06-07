ESPN: Педриньо переходит в Шахтер за 18 млн евро, сделка завершена

Донецкий «Шахтер» достиг договоренности о переходе с атакующим полузащитником «Бенфики» Педриньо. Информацию ESPN подтвердил агент игрока Уилл Дантас.

Сначала сделка была оценена в 16 млн евро, но португальский клуб повысил запрос до 18 млн евро, и «Шахтер» принял его после нескольких дней переговоров. Срок действия контракта – 5 лет.

23-летний бразилец Педриньо отправится в Киев в сопровождении своих помощников в ночь с пятницы на субботу (12 июня), а «Шахтер» официально представит игрока в понедельник, 14 июня.

Уже в начале прошлой недели переговоры были близки к завершению. Однако «Бенфика» обратилась с новым ценником к украинскому клубу, и тот согласился заплатить на 2 млн евро больше, чтобы рассчитывать на бразильца. Дело в том, что «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид были заинтересованы в бразильце и могли его перехватить.