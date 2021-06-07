Шахтер не готов платить 18 миллионов. Клуб пока не может подписать Педриньо

По информации португальских СМИ, «Шахтер» и «Бенфика» не могут договориться о трансфере атакующего полузащитника Педриньо.

«Шахтер» улучшил свое предложение, однако оно не дотягивает до 18 миллионов евро, которые требует «Бенфика», поэтому переговоры пока не продвигаются к успешному завершению.

При этом «Шахтер» уже согласовал с игроком условия личного контракта.

Педриньо, который может стать первым новичком при тренере Роберто Де Дзерби, в минувшем сезоне забил только 1 гол и сделал 4 ассиста.