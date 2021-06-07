Шахтер не готов платить 18 миллионов. Клуб пока не может подписать Педриньо

По информации португальских СМИ, «Шахтер» и «Бенфика» не могут договориться о трансфере атакующего полузащитника Педриньо.
«Шахтер» улучшил свое предложение, однако оно не дотягивает до 18 миллионов евро, которые требует «Бенфика», поэтому переговоры пока не продвигаются к успешному завершению.
При этом «Шахтер» уже согласовал с игроком условия личного контракта.
Педриньо, который может стать первым новичком при тренере Роберто Де Дзерби, в минувшем сезоне забил только 1 гол и сделал 4 ассиста.
Источник — A Bola
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А то раскатали губу... Беррарди им подавай... тут он какая то педринья не по карману...
А то раскатали губу... Беррарди им подавай... тут он какая то педринья не по карману...
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