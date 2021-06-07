Шахтер не готов платить 18 миллионов. Клуб пока не может подписать Педриньо

«Бенфика» требует не менее 18 миллионов евро

  • 07.06.2021 15:11
  • 3414 просмотров
  • 10 комментариев
Шахтер не готов платить 18 миллионов. Клуб пока не может подписать Педриньо
© abola.pt

По информации португальских СМИ, «Шахтер» и «Бенфика» не могут договориться о трансфере атакующего полузащитника Педриньо.

«Шахтер» улучшил свое предложение, однако оно не дотягивает до 18 миллионов евро, которые требует «Бенфика», поэтому переговоры пока не продвигаются к успешному завершению.

При этом «Шахтер» уже согласовал с игроком условия личного контракта.

Педриньо, который может стать первым новичком при тренере Роберто Де Дзерби, в минувшем сезоне забил только 1 гол и сделал 4 ассиста.

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Источник — A Bola

(10 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 07.06.2021 17:38
    0
    Будут усиление в Агробизнесе искать... там дешевле продадут...
    А то раскатали губу... Беррарди им подавай... тут он какая то педринья не по карману...
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 07.06.2021 17:21
    0
    Кто этот ноунейм?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.06.2021 17:10
    0
    та просто менеджери Шахтаря подумали і вирішили, що прізвище не підходить
    Ссылка
    Maks_7777_
    online
      Maks_7777_, 07.06.2021 16:44
    -7
    Если он будет сильно надо договорятся,это же не как дынамо еврея пол года за проценты рекламировали, а потом его не купить за пару лямов ,нет денег ну вы держитесь дынамовцы
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 16:40
    0
    Шо такое, папик не отсыпал баблишко?
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 07.06.2021 16:16
    0
    Жозе Боту, головний селекціонер Шахтаря, 8 років працював в Бенфіці. Мав би знати як домовитись з португальцями.
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 07.06.2021 16:07
    +2
    не вистачає на пердіньо купуйте пердя або бздуна так лаконічніше, дешевше і статистика, може бути ще й караща
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 07.06.2021 16:05
    -5
    Целый сериал какой-то.
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    XBanat
    online
      XBanat, 07.06.2021 15:41
    0
    Что за кусок этот пердинью который стоит сколько бабла
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 07.06.2021 15:14
    +2
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 07.06.2021 16:07
    +2
    не вистачає на пердіньо купуйте пердя або бздуна так лаконічніше, дешевше і статистика, може бути ще й караща
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 07.06.2021 15:14
    +2
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 07.06.2021 17:38
    0
    Будут усиление в Агробизнесе искать... там дешевле продадут...
    А то раскатали губу... Беррарди им подавай... тут он какая то педринья не по карману...
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 07.06.2021 17:21
    0
    Кто этот ноунейм?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.06.2021 17:10
    0
    та просто менеджери Шахтаря подумали і вирішили, що прізвище не підходить
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 16:40
    0
    Шо такое, папик не отсыпал баблишко?
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 07.06.2021 16:16
    0
    Жозе Боту, головний селекціонер Шахтаря, 8 років працював в Бенфіці. Мав би знати як домовитись з португальцями.
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 07.06.2021 15:41
    0
    Что за кусок этот пердинью который стоит сколько бабла
    Ссылка
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