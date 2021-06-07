У Испании проблемы. Бускетс подхватил коронавирус, сборная изолирована

Нападающий «Сельты» Браис Мендес довызван в сборную Испании

  • 07.06.2021 22:48
  • 2064 просмотра
  • 2 комментария
У Испании проблемы. Бускетс подхватил коронавирус, сборная изолирована
© Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Испании сообщила, что полузащитник Серхио Бускетс заразился коронавирусом. 4 июня он играл в товарищеском матче против Португалии (0:0).

ПЦР-тест хавбека дал положительный результат, правда у всех его партнеров – отрицательный. Футболисты и люди из персонала, которые контактировали с игроком, изолированы. Команда Луиса Энрике готовится к Евро-2020 в режиме полной изоляции.

В товарищеском матче против Литвы 7 июня будут играть футболисты молодежной сборной Испании U-21 под руководством Луиса де ла Фуэнте. Отменены все запланированные коммуникационные и маркетинговые мероприятия в медиацентре.

Сборная Испании будет играть в группе E против Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

Нападающий «Сельты» Браис Мендес довызван в сборную Испании, чтобы заменить Серхио Бускетса.

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Источник — RFEF

(6 голосов)

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Комментарии
    Український Крим
    online
      Український Крим, 07.06.2021 23:00
    +3
    Технарі по 3:0, швейцарці не дадуть збрехати
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 07.06.2021 22:53
    +1
    Та нахрен, пусть сидят дома тогда
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 07.06.2021 23:00
    +3
    Технарі по 3:0, швейцарці не дадуть збрехати
    Ссылка
    аоот оооит
      аоот оооит, 07.06.2021 22:53
    +1
    Та нахрен, пусть сидят дома тогда
    Ссылка
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