У Испании проблемы. Бускетс подхватил коронавирус, сборная изолирована

Федерация футбола Испании сообщила, что полузащитник Серхио Бускетс заразился коронавирусом. 4 июня он играл в товарищеском матче против Португалии (0:0).

ПЦР-тест хавбека дал положительный результат, правда у всех его партнеров – отрицательный. Футболисты и люди из персонала, которые контактировали с игроком, изолированы. Команда Луиса Энрике готовится к Евро-2020 в режиме полной изоляции.

В товарищеском матче против Литвы 7 июня будут играть футболисты молодежной сборной Испании U-21 под руководством Луиса де ла Фуэнте. Отменены все запланированные коммуникационные и маркетинговые мероприятия в медиацентре.

Сборная Испании будет играть в группе E против Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

Нападающий «Сельты» Браис Мендес довызван в сборную Испании, чтобы заменить Серхио Бускетса.