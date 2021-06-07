У Испании проблемы. Бускетс подхватил коронавирус, сборная изолирована

Федерация футбола Испании сообщила, что полузащитник Серхио Бускетс заразился коронавирусом. 4 июня он играл в товарищеском матче против Португалии (0:0).
ПЦР-тест хавбека дал положительный результат, правда у всех его партнеров – отрицательный. Футболисты и люди из персонала, которые контактировали с игроком, изолированы. Команда Луиса Энрике готовится к Евро-2020 в режиме полной изоляции.
В товарищеском матче против Литвы 7 июня будут играть футболисты молодежной сборной Испании U-21 под руководством Луиса де ла Фуэнте. Отменены все запланированные коммуникационные и маркетинговые мероприятия в медиацентре.
Сборная Испании будет играть в группе E против Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).
Нападающий «Сельты» Браис Мендес довызван в сборную Испании, чтобы заменить Серхио Бускетса.
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 ✌️💙 Brais Méndez está convocado para los entrenamientos de la @SeFutbol de cara a la @EURO2020. ¡Muchas felicidades, Brais!— RC Celta (@RCCelta) June 7, 2021
Источник — RFEF
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