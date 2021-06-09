Испания U21
4 : 0
Литва
08.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Основа на карантине из-за коронавируса. Молодежка Испании разгромила Литву

Днем ранее Серхио Бускетс подхватил коронавирус, и сборная была изолирована

  • 09.06.2021 00:29
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Основа на карантине из-за коронавируса. Молодежка Испании разгромила Литву
© Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Молодежная сборная Испании U-21 в товарищеском матче разгромила национальную сборную Литвы (4:0).

Днем ранее Серхио Бускетс подхватил коронавирус, и основная сборная была изолирована.

У хозяев поля голы забили Уго Гильямон, Браим Диас, Хуан Миранда и Хави Пуадо.

Товарищеский матч

8 июня. Леганес. Стадион «Бутарке».

Испания U-21  Литва  4:0

Голы: Гильямон, 3, Диас, 24, Миранда, 54, Пуадо, 73.

Нереализованный пенальти: Руис, 30 (вратарь)

Испания U-21: Фернандес (Мартинес, 68), Кукурелья (Миранда, 46), Мингеса, Гильямон, О.Хиль (Посо, 46), Ману Гарсия (Бланко, 53), Диас, Б.Хиль, Вильяр (Бельтран, 74), Субименди (Пуадо, 54), Руис.

Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Гирдвайнис, Бенета, Миколюнас (Гашпуйтис, 62), Вербицкас (Дапкус, 61), Шимкус (Ласицкас, 71), Мегелайтис, Черных (Петравичюс, 46), Новиков (Дубицкас, 75), Голубикас (Элиошюс, 71).

Предупреждения: Черных, 45. Вербицкас, 51.

Судья: Делажо (Франция).

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Источник — Sport.ua

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