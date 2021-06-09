Испания U21
4 : 0
Литва
08.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Испания – Литва – 4:0. Заменили основу молодежкой из-за вируса. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча накануне Евро-2020

  • 09.06.2021 01:58
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Испания – Литва – 4:0. Заменили основу молодежкой из-за вируса. Видео голов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Молодежная сборная Испании U-21 в товарищеском матче разгромила национальную сборную Литвы (4:0).

Днем ранее Серхио Бускетс подхватил коронавирус, и основная сборная была изолирована.

У хозяев поля голы забили Уго Гильямон, Браим Диас, Хуан Миранда и Хави Пуадо.

Товарищеский матч

8 июня. Леганес. Стадион «Бутарке».

Испания U-21  Литва  4:0

Голы: Гильямон, 3, Диас, 24, Миранда, 54, Пуадо, 73.

Нереализованный пенальти: Руис, 30 (вратарь)

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Гильямон, 3 мин.

ГОЛ! 2:0. Диас, 24 мин.

Незабитый пенальти, Руис, 30 мин.

ГОЛ! 3:0. Миранда, 54 мин.

ГОЛ! 4:0. Пуадо, 73 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Испания U21).
53' ГОЛ ! Мяч забил Хуан Миранда (Испания U21).
24' ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Испания U21).
3' ГОЛ ! Мяч забил Уго Гильямон (Испания U21).
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Источник — Sport.ua

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