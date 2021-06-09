Испания – Литва – 4:0. Заменили основу молодежкой из-за вируса. Видео голов

Молодежная сборная Испании U-21 в товарищеском матче разгромила национальную сборную Литвы (4:0).
Днем ранее Серхио Бускетс подхватил коронавирус, и основная сборная была изолирована.
У хозяев поля голы забили Уго Гильямон, Браим Диас, Хуан Миранда и Хави Пуадо.
Товарищеский матч
8 июня. Леганес. Стадион «Бутарке».
Испания U-21 – Литва – 4:0
Голы: Гильямон, 3, Диас, 24, Миранда, 54, Пуадо, 73.
Нереализованный пенальти: Руис, 30 (вратарь)
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Гильямон, 3 мин.
ГОЛ! 2:0. Диас, 24 мин.
Незабитый пенальти, Руис, 30 мин.
ГОЛ! 3:0. Миранда, 54 мин.
ГОЛ! 4:0. Пуадо, 73 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Пуадо (Испания U21).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Миранда (Испания U21).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Браим Диас (Испания U21).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Уго Гильямон (Испания U21).
Источник — Sport.ua
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