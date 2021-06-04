Мората и Роналду без забитых голов. Испания и Португалия разошлись миром

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Испания и Португалия разошлись миром (0:0) в Мадриде. Ни Альваро Мората у хозяев поля, ни Криштиану Роналду у гостей не сумели поразить ворота соперников.
Товарищеские матчи
4 июня. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».
Испания – Португалия – 0:0
Испания: Симон, Ляпорт (Д.Льоренте, 79), Хосе Гайя, Пау Торрес (Гарсия, 64), Бускетс (Эрнандес, 63), Тиагу Алькантара (Педри, 63), Сарабия (Коке, 75), М.Льоренте, Руис (Морено, 75), Торрес, Мората.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Бруну Фернандеш, 59), Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 81), Семеду, Сержиу Оливейра (Виллиам Карвалью, 59), Данилу Перейра, Ренату Санчеш (Рафа Силва, 69), Криштиану Роналду, Жота (Пальинья, 70), Жоау Феликс (Педру Гонсалвеш, 46).
Судья: Поусон (Англия).
Источник — Sport.ua
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