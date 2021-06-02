Испания – Португалия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер сделал прогноз на товарищеский матч

  • 02.06.2021 23:24
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Испания – Португалия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на товарищеский матч Испания – Португалия:

«Нас ждет интереснейший матч команд высочайшего уровня. И приятно, что мы имеем к этому отношение. Сборная Украины обыгрывала и Испанию (1:0), и Португалию (2:1). Но надо отметить, что Испания с середины ноября 2018 года почти три года никому не проигрывала до встречи с Украиной в Киеве осенью 2020 года, когда Цыганков после паса Ярмоленко отличился шедевральным победным голом! Именно нашей сборной впервые за долгое время удалось обыграть эту титулованную самобытную команду. А ранее мы обыграли действующего чемпиона Европы сборную Португалии. Это говорит о том, что сборная Украины может успешно играть с грандами мирового футбола и побеждать их. И это приятно!

У испанцев кстати квартет Е более приемлемый, чем у Португалии, которая попала в супергруппу F. Испании предстоит играть с Швецией, Польшей и Словакией. А Португалия, чемпион Европы, сыграет с Францией, чемпионом мира, титулованной Германией и Венгрией. Как по мне, УЕФА нужно будет внести коррективы в жеребьевку с целью оптимального наполнения групп. Должно быть справедливое формирование групп. Не совсем правильно, когда Франция, Германия и Португалия попадают в один квартет. Там есть группы значительно слабее. 

Кадровое наполнение Испании и Португалии вызывает уважение и зависть у поклонников других сборных. Кстати у испанцев, тем не менее, нету ни одного футболиста «Реала» в сборной Испании на товарищеские матчи перед Евро. Но также там нет и представителей «Севильи», что тоже удивляет. Но есть в списке четыре игрока «Барсы» - это Альба, Педри, Бускетс и Эрик Гарсия, который перешел в «блаугранас» из Сити, подписав контракт с клаусулой в 400 миллионов евро. Троих игроков делегировал финалист Лиги чемпионов и победитель АПЛ «Ман Сити» - Ляпорт, Родри и Ферран Торрес. «Челси» представлен Аспиликуэтой, который является капитаном лондонцев и с которым они выиграли Лигу чемпионов.

В составе «Фурии Рохи» есть и два победителя Лиги Европы – Пау Торрес и Жерар Морено, которые играют за «Вильярреал». Есть и чемпионы Испании из мадридского «Атлетико» Льоренте и Коке. Также в составе финалист Лиги Европы вратарь «МЮ» Де Хеа. Вообще из Англии много в составе игроков. Почти столько, сколько из Испании. Это Алькантара из «Ливерпуля», Траоре из «Вулверхэмптона» и компания. А Сарабия представляет ПСЖ. Выделю и представителя «Наполи» Фабиана Руиса, за которым охотится ПСЖ. Дани Ольмо из «Лейпцига». Это фантастика! Состав шикарный! Мората играет в «Ювентусе» кстати с Роналду – многолетним лидером Португалии. 

Криштиану – это та самая суперзвезда, которой нету у испанцев. У Испании футболисты высокого уровня, но суперзвезды нету. Он за «Старую Синьору» уже наколотил огромное количество мячей. Без него туринцы, мне кажется, не пробились бы в еврокубки. Больше всего сборников Португалии играют в АПЛ. Диаш, Канселу и Силва представляют «Ман Сити». Фернандеш, основной диспетчер сборной, из МЮ. Четыре игрока выступают за «Вулверхэмптон». А Фелиш с «Атлетико» стал чемпионом Испании. Есть и игроки, которые стали чемпионами Франции с «Лиллем». Это Фонте и Саншеш. А гранды португальского футбола «Порту», «Бенфика» и «Спортинг» делегировали в сборную Португалии шесть игроков. А вот «Реал» и «Севилья» в сборную Испании - ни одного. Данило Перрейра играет за ПСЖ, а вратарь Лопеш за «Лион». Также ряд ребят играет в немецких и испанских клубах. 

Очень много талантов сыграет в этом матче. И это достаточно интересно. Обе команды очень здорово работают с мячом. Этот матч будет хорошим пособием и уроком для наших молодых футболистов для усовершенствования своего технического мастерства. Реальным я вижу ничейный исход поединка, так как соперники по своему уровню приблизительно равны. Это контрольный матч с целью подготовиться к Евро. И этот спарринг больше нужен Португалии, так как у них группа сложнее. 

Отложите свои дела на потом и получите футбольное блюдо изысканнейшего вкуса. Приятного просмотра!», - сказал Грозный.

Матч Испания – Португалия состоится 4 июня. Начало встречи – в 20:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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