В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.
Испания и Португалия разошлись миром (0:0) в Мадриде. Ни Альваро Мората у хозяев поля, ни Криштиану Роналду у гостей не сумели поразить ворота соперников.
Товарищеские матчи
4 июня. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».
Испания – Португалия – 0:0
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Sport.ua
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