Испания
0 : 0
Португалия
04.06.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Испания – Португалия – 0:0. Роналду упустил шансы. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча накануне Евро-2020.

  • 04.06.2021 23:23
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Испания – Португалия – 0:0. Роналду упустил шансы. Видеообзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Европе проходит серия товарищеских матчей накануне Евро-2020.

Испания и Португалия разошлись миром (0:0) в Мадриде. Ни Альваро Мората у хозяев поля, ни Криштиану Роналду у гостей не сумели поразить ворота соперников.

Товарищеские матчи

4 июня. Мадрид. Стадион «Ванда Метрополитано».

Испания Португалия 0:0

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

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Источник — Sport.ua

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