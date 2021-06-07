Шахтер, а не Италия. Почему топы Серии А не сделали ставку на Де Дзерби

Пока умы футбольных болельщиков окончательно не захватил чемпионат Европы, предлагаем ненадолго вернуться к клубным делам, и попытаться отыскать ответ на вопрос, кажущийся интересным не только в Украине, но и в Италии – почему Роберто Де Дзерби, достойно проявивший себя со скромным Сассуоло, предпочел покинуть родную страну и перебрался в донецкий Шахтер? Молодому наставнику пришлось ехать в Украину с целью сыграть со своей командой в Лиге чемпионов, хотя в Серии А есть целый ряд амбициозных коллективов, где Де Дзерби за пару лет мог бы выстроить проект под самый сильный клубный турнир континента.

Действительно, переезд Де Дзерби в Украину – загадка, и в ее основе лежат не деньги. Точнее, не только они. Судите сами: в Германии 33-летний Юлиан Нагельсманн со следующего сезона получит возможность поработать с главным грандом страны – мюнхенской Баварией, пройдя к ней путь через успехи в Хоффенхайме и Лейпциге. Но в итальянской Серии А мы по-прежнему видим, что боссы клубов даже средней руки предпочитают доверять управление командой 63-летнему Серсе Косми или 69-летнему Клаудио Раньери…

42-летний Роберто Де Дзерби после 155 поединков, сыгранных его командами в Серии А, уехал за границу. Нет, его решение покинуть Сассуоло видится вполне логичным, так как еще Фабио Капелло говорил, что три года – это максимальный цикл для тренера в одном клубе. Поэтому, учитывая результаты «зелено-черных» и наметившееся в некоторой степени топтание на месте (финишировать выше 8-го места в Серии А для клуба с бюджетом Сассуоло – задача, сродни победе Шахтера в Лиге чемпионов), Роберто абсолютно логично пожелал сменить обстановку в желании развиваться.

Но почему никто из топовых клубов Италии не дал Де Дзерби возможность проявить себя? Почему, несмотря на невероятный тренерский круговорот, происходящий в Серии А в последнее время, к услугам Роберто не обратились условные Рома или Наполи, не говоря уже об Интере? Кажется, что ответ на эти вопросы кроется в самой культуре итальянского футбола…

В Серии А, в отличие от других европейских чемпионатов, молодых тренеров не очень склонны назначать в топовые или средние команды. С сезона-2010/11 и до сегодняшнего дня единственными наставниками, которые работали в итальянской элите не достигнув 40-летия, являлись Андреа Страмаччони в Интере, Винченцо Монтелла в Роме, Андреа Пирло в Ювентусе, и три экс-футболиста Милана, которые затем получили шанс показать себя на лавке «россонери» - Дженнаро Гаттузо, Кристиан Брокки и Кларенс Зеедорф. Как показала жизнь, ни одно из этих назначений себя не оправдало, и все достаточно быстро распрощались с мечтами построить долгосрочные проекты с указанными командами.

Если взглянуть на менее топовые команды в Италии, не выходя за рамка обозначенного временного отрезка, то вспоминаются и другие фамилии тренеров, которые получили шанс в Серии А, не достигнув 40 лет. Это Девис Манджа (Палермо), Диего Симеоне (Катанья), Диего Лопес (Кальяри, Палермо), Фабио Ливерани (Дженоа), Массимо Оддо (Пескара, Удинезе), Игор Тудор (Удинезе). Ни один из них не задержался на своей должности более чем на один сезон. Симптоматично, не правда ли?

Единственным, кто преуспел в этом деле оказался Роберто Де Дзерби. Он подписал контракт с Сассуоло 13 июня 2018 года, когда ему было 39 лет, и до недавнего времени работал с «зелено-черными» без каких-то реальных угроз быть уволенным руководством. Последнее обстоятельство свидетельствует о навыках и мастерстве наставника, а потому Де Дзерби не зря называли в Серии А одним из самых ярких молодых тренеров последнего десятилетия, который, к тому же, демонстрирует со своими командами современную игровую идентичность.

По итогам сезоне-2020/21, если бы не разница забитых и пропущенных мячей, Сассуоло сумел бы обойти Рому в борьбе за седьмое место, дающее право сыграть в Лиге конференций. Но важно понимать, насколько разным исходным материалом в плане футболистов обладал Паулу Фонсека в столице Италии и Роберто Де Дзерби, тренировавшим команду из городка с населением чуть более 40 тысяч человек, расположенного в регионе Эмилия-Романья. Теоретически, если бы у Роберто были более качественные и многогранные футболисты, то с его тактикой и методами работы Сассуоло легко бы обошел Рому. Поэтому немудрено, что летом 2021 года, окончательно осознав этот факт, а также не дождавшись заманчивых предложений от команд более высокого уровня из Серии А, Де Дзерби подался в Украину, где «горняки» оказались готовы предоставить ему проект, дающий уверенность в дальнейшем самосовершенствовании.

Главная проблема сильнейших клубов Серии А: они слишком не любят рисковать. Для многих коллективов чемпионата Италии инвестиции в Роберто Де Дзерби казались слишком опасными, а потому ни Интер, ни Ювентус, искавшие новых тренеров, не обратились к услугам молодого наставника Сассуоло, который сам признался, что ему нужно определенное время, чтобы его футбол показал себя и окупился. Две последние попытки перестройки в Ювентусе вылились в слабые результаты, а потому после неудачи с Пирло в Турине никто и никогда не пошел бы на очередной эксперимент.

Но Бог с ними, с Интером и Ювентусом, куда тяжелее понять, почему клубы среднего уровня, не имеющие серьезны амбиций на победу в Серии А (например, Наполи, Фиорентина, Рома, Лацио) – не позвали к себе Де Дзерби. Очевидно, они руководствовались все той же логикой прошлых лет по поводу возраста тренеров, о существовании которой в Серии А мы говорили чуть выше по тексту…



Getty Images/Global Images Ukraine. Cимоне Индзаги и Роберто Де Дзерби

За три сезона с Сассуоло Де Дзерби в 120 матчах одержал 43 победы при 36 ничьих и 41 поражении. Но эти цифры не убедили никого из более менее серьезных проектов Серии А, что стоит рискнуть. Именно поэтому итальянский футбол в последние годы крайне неярко смотрится на фоне других европейских первенств. На Апеннинах нет и, кажется, быть не может, повторения ситуации с треблом Барселоны в сезоне-2008/09 с 38-летним Гвардиолой во главе, невозможна великолепная история восхождения практически на вершину клуба вроде Лейпцига, ведомого Юлианом Нагельсманном, или завоевание долгожданного чемпионства после долгих лет забвения, как произошло в Португалии у Спортинга с 36-летним Рубеном Аморимом.

Последний пример и вовсе является нереальным для Италии. Вдумайтесь: прошлым летом руководство Спортинга решилось на то, чтобы активировать пункт о расторжении контракта молодого тренера с Брагой, заплатив за это 10 миллионов евро! И как только молодой специалист прибыл в Лиссабон, ему почти сразу удалось доказать, что он способен не только блестяще понимать и выстраивать тактику для игры команды, но и принимать по-настоящему взвешенные и зрелые кадровые решения, не боясь брать ответственность за результат на себя.

Вряд ли итальянский футбол обладает меньшими возможностями и ресурсами, чем португальский, да и тренеры, выпускающиеся из легендарной школы в Коверчано ничем не уступают коллегам из остальной Европы. Основная разница между Серией А и другими лигами континента заключается в клубах и культуре их работы, связанной с ролью тренера. Кажется, что на Апеннинах наставника ценят меньше, чем топовых игроков команды, хотя во многих странах Европы уже осознали – тренер может стоить столько же, а то и дороже некоторых футболистов. 10 миллионов евро за Аморима или 30 миллионов евро, которые Бавария заплатила Лейпцигу за Нагельсманна – отличное тому подтверждение.

В отличие от итальянских клубов, в Шахтере поверили в Де Дзерби – молодого иностранного тренера с собственными идеями и идеалами построения команды. Для Роберто период карьеры в Украине станет отличной возможностью не только поиграть в Лиге чемпионов, но и ощутить реальный вкус борьбы за чемпионство, чего молодой специалист был напрочь лишен в Италии. Конкуренция также обещает быть горячей, так как Динамо под руководством Мирчи Луческу вернулось на вершину и вынашивает очень амбициозные планы по сохранению чемпионского титула, поэтому Де Дзерби не придется сидеть на месте, постоянно придумывая различные тактики и уловки, которые помогут добиться успеха. Если, в конце концов, этот успех к Роберто в Украине придет, то, возможно, наставник наконец-то получит хорошее предложение из родной Италии, которая сейчас на ровном месте потеряла тренера, оказавшегося бы настоящим «бриллиантом» для множества других европейских лиг, но для топов Серии А банально не подходит по «возрастному цензу».

Текст: meta.ua/sport/