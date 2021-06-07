Шевченко прокомментировал реакцию в России на форму Украины с Крымом

Днем ранее была презентована новая форма сборной Украины для Евро-2020

  • 07.06.2021 21:55
  • 1692 просмотра
  • 4 комментария
Шевченко прокомментировал реакцию в России на форму Украины с Крымом
© УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после товарищеского матча против Кипра (4:0) прокомментировал бурную реакцию в России, связанную с дизайном новой формы украинской национальной команды для Евро-2020:

«Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует. Меня интересует только реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен».

Напомним, 6 июня была презентована новая форма сборной Украины для выступления на Евро-2020. На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом, а также слоган «Слава Украине!»

Это событие вызвало сильное недовольство у спортивных функционеров и политиков в России.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 22:07
    0
    Рашабіли: колишній нападник збірної СРСР Ігор Коливанов заявив, що збірна України з футболу має грати під російським прапором, бо завжди була частиною цією країни
    Про це повідомляє Sport24.
    Коливанов, який відомий своїми виступами за збірні СРСР і Росії з футболу, хотів би бачити на формі України російський прапор.
    "Хотілося б на їхній формі бачити наш прапор, російський. Вони ж все одно нам належать. Що Крим, що вся Україна завжди була російською. Вони взагалі повинні виходити з нашим російським прапором, Україна - це Росія", - заявив Ігор Коливанов.
    На новій формі збірної є написи "Слава Україні!" та "Героям слава!". Також на футболці зображено контур кордонів нашої держави з Кримом. Класна форма!!!!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.06.2021 22:06
    +1
    А пердаки ватні полихають, дійсно, знатно!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 22:03
    +1
    ну и на этом спасибо
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 07.06.2021 22:01
    +1
    Дипломат наш Андрей Николаевич.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 07.06.2021 22:06
    +1
    А пердаки ватні полихають, дійсно, знатно!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 22:03
    +1
    ну и на этом спасибо
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 07.06.2021 22:01
    +1
    Дипломат наш Андрей Николаевич.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 22:07
    0
    Рашабіли: колишній нападник збірної СРСР Ігор Коливанов заявив, що збірна України з футболу має грати під російським прапором, бо завжди була частиною цією країни
    Про це повідомляє Sport24.
    Коливанов, який відомий своїми виступами за збірні СРСР і Росії з футболу, хотів би бачити на формі України російський прапор.
    "Хотілося б на їхній формі бачити наш прапор, російський. Вони ж все одно нам належать. Що Крим, що вся Україна завжди була російською. Вони взагалі повинні виходити з нашим російським прапором, Україна - це Росія", - заявив Ігор Коливанов.
    На новій формі збірної є написи "Слава Україні!" та "Героям слава!". Також на футболці зображено контур кордонів нашої держави з Кримом. Класна форма!!!!
    Ссылка
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