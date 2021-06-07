Шевченко прокомментировал реакцию в России на форму Украины с Крымом

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после товарищеского матча против Кипра (4:0) прокомментировал бурную реакцию в России, связанную с дизайном новой формы украинской национальной команды для Евро-2020:
«Реакция в России на нашу форму меня вообще не интересует. Меня интересует только реакция украинских болельщиков. А им новая форма сборной Украины понравилась. Я доволен».
Напомним, 6 июня была презентована новая форма сборной Украины для выступления на Евро-2020. На футболке изображен силуэт Украины с Крымским полуостровом, а также слоган «Слава Украине!»
Это событие вызвало сильное недовольство у спортивных функционеров и политиков в России.
Источник — Sport.ua
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Про це повідомляє Sport24.
Коливанов, який відомий своїми виступами за збірні СРСР і Росії з футболу, хотів би бачити на формі України російський прапор.
"Хотілося б на їхній формі бачити наш прапор, російський. Вони ж все одно нам належать. Що Крим, що вся Україна завжди була російською. Вони взагалі повинні виходити з нашим російським прапором, Україна - це Росія", - заявив Ігор Коливанов.
На новій формі збірної є написи "Слава Україні!" та "Героям слава!". Також на футболці зображено контур кордонів нашої держави з Кримом. Класна форма!!!!
Про це повідомляє Sport24.
Коливанов, який відомий своїми виступами за збірні СРСР і Росії з футболу, хотів би бачити на формі України російський прапор.
"Хотілося б на їхній формі бачити наш прапор, російський. Вони ж все одно нам належать. Що Крим, що вся Україна завжди була російською. Вони взагалі повинні виходити з нашим російським прапором, Україна - це Росія", - заявив Ігор Коливанов.
На новій формі збірної є написи "Слава Україні!" та "Героям слава!". Також на футболці зображено контур кордонів нашої держави з Кримом. Класна форма!!!!
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