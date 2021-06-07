Форвард Динамо заинтересовал Эйбар

Нападающий «Динамо» Фран Соль, который в завершившемся сезоне на правах аренды выступал в Испании за «Тенерифе», может остаться в этой стране.

Интерес к 29-летнему игроку проявляет «Эйбар», однако этот клуб, похоже, готов вести переговоры о трансфере Соля только на правах свободного агента.

По имеющейся информации, в ближайшее время Соль попробует договориться с руководством «Динамо» о расторжении контракта, после чего может перейти в «Эйбар».

Напомним, «Динамо» подписало Соля в январе 2019 года за 3,5 миллиона евро, но испанец так и не смог проявить себя в Украине.

В сезоне-2020/21 Соль провел 37 поединков в Сегунде, отличившись 10 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

«Эйбар» по итогам сезона занял последнее место в Ла Лиге, спикировав в Сегунду.