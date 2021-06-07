Против Свёнтек нет приема. Костюк покидает Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче четвертого круга украинка в напряженной борьбе проиграла польке Иге Свёнтек (№9 WTA), которая является действующей чемпионкой турнира.



Ролан Гаррос. Четвертый круг

Марта Костюк (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 3:6, 4:6

Начинался матч очень интересно. Марта практически ни в чём не уступала сопернице, а в некоторых компонентах даже была лучше. Свёнтек, как и ожидалось, не сразу начала выдавать идеальную игру, поэтому с ней можно было тягаться. Марта вкладывался в удары, пыталась по максимуму давить на соперницу при ее подаче, отлично отрабатывая при этом в защите. Это не могло не принести результат.



После трех сыгранных геймов украинка вела 2:1 с брейком, но дальше немного не повезло. Оба гейма до следующего перехода были максимально близкими, но оба выиграла полька. Костюк удалось сравняться на трех, после чего она не смогла реализовать двойной брейкпоинт. В одном из моментов Марта пробивала уже в открытую часть корта, но немного ошиблась по длине. Вероятно, это немного ударило по морали украинки и добавило уверенности польке. Потому что до конца первой партии особой борьбы уже не получилось. Ига несколько раз ошиблась на сетболах, но все же забрала первый сет.





От второй партии особых ожиданий не было, но Марта удивила. Она восстановилась ментально и как ни в чем не бывало продолжала бороться на равных. Ига первой забрала чужую подачу, но украинка молниеносно ответила обратным брейком. Было сложно отдать кому-то предпочтение, но в седьмом гейме Свёнтек при счете ровно обвела Костюк какой-то нереальной свечкой, после которой Марта в следующем розыгрыше ошиблась, немного не добежав до мяча на хавкорте.



Если честно, после этого в интригу верилось с трудом, особенно после того как Костюк не смогла реализовать еще один брейпоинт. Но Марта продолжала удивлять, отыграла матбол, защитив подачу, и даже вела в два мяча на приеме. И все же больше сил осталось у Свёнтек, она и победила. Финальное очко снова было заработано шикарной свечкой.



В целом Марта показала очень высокий уровень тенниса, которого, скорее всего, могло хватить для того, чтобы обыграть любую другую из соперниц, которые остались на турнире. Но по сетке попалась Свёнтек, поэтому пока имеем такой результат. В любом случае выступление на кортах Парижа вселяет уверенность в том, что Марта в ближайшее время будет продолжать прогрессировать. В спортивном плане у нее все для этого имеется, сейчас мы видим, что и ментально она уже готова к большим победам. Свёнтек хотелось бы пожелать защитить титул, она этого полностью заслуживает.



Это была первая встреча теннисисток на взрослом уровне. После Ролан Гаррос Костюк установит личный рекорд в мировом рейтинге, дебютировав в топ-70.



В 1/4 финала Свёнтек сразится против Марии Саккари из Греции (№18 WTA).