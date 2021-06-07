Против Свёнтек нет приема. Костюк покидает Ролан Гаррос

Марта сражалась как львица, но полька оказалась сильнее

  • 07.06.2021 23:41
  • 4954 просмотра
  • 69 комментариев
Против Свёнтек нет приема. Костюк покидает Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче четвертого круга украинка в напряженной борьбе проиграла польке Иге Свёнтек (№9 WTA), которая является действующей чемпионкой турнира.
 
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Марта Костюк (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 3:6, 4:6

Начинался матч очень интересно. Марта практически ни в чём не уступала сопернице, а в некоторых компонентах даже была лучше. Свёнтек, как и ожидалось, не сразу начала выдавать идеальную игру, поэтому с ней можно было тягаться. Марта вкладывался в удары, пыталась по максимуму давить на соперницу при ее подаче, отлично отрабатывая при этом в защите. Это не могло не принести результат.
 
После трех сыгранных геймов украинка вела 2:1 с брейком, но дальше немного не повезло. Оба гейма до следующего перехода были максимально близкими, но оба выиграла полька. Костюк удалось сравняться на трех, после чего она не смогла реализовать двойной брейкпоинт. В одном из моментов Марта пробивала уже в открытую часть корта, но немного ошиблась по длине. Вероятно, это немного ударило по морали украинки и добавило уверенности польке. Потому что до конца первой партии особой борьбы уже не получилось. Ига несколько раз ошиблась на сетболах, но все же забрала первый сет.


 
От второй партии особых ожиданий не было, но Марта удивила. Она восстановилась ментально и как ни в чем не бывало продолжала бороться на равных. Ига первой забрала чужую подачу, но украинка молниеносно ответила обратным брейком. Было сложно отдать кому-то предпочтение, но в седьмом гейме Свёнтек при счете ровно обвела Костюк какой-то нереальной свечкой, после которой Марта в следующем розыгрыше ошиблась, немного не добежав до мяча на хавкорте. 
 
Если честно, после этого в интригу верилось с трудом, особенно после того как Костюк не смогла реализовать еще один брейпоинт. Но Марта продолжала удивлять, отыграла матбол, защитив подачу, и даже вела в два мяча на приеме. И все же больше сил осталось у Свёнтек, она и победила. Финальное очко снова было заработано шикарной свечкой. 
 
В целом Марта показала очень высокий уровень тенниса, которого, скорее всего, могло хватить для того, чтобы обыграть любую другую из соперниц, которые остались на турнире. Но по сетке попалась Свёнтек, поэтому пока имеем такой результат. В любом случае выступление на кортах Парижа вселяет уверенность в том, что Марта в ближайшее время будет продолжать прогрессировать. В спортивном плане у нее все для этого имеется, сейчас мы видим, что и ментально она уже готова к большим победам. Свёнтек хотелось бы пожелать защитить титул, она этого полностью заслуживает.
 
Это была первая встреча теннисисток на взрослом уровне. После Ролан Гаррос Костюк установит личный рекорд в мировом рейтинге, дебютировав в топ-70.
 
В 1/4 финала Свёнтек сразится против Марии Саккари из Греции (№18 WTA).

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    AleksMih
      AleksMih, 08.06.2021 01:05
    0
    Цитирую топикстартера В одном из моментов Марта пробивала уже в открытую часть корта, но немного ошиблась по длине. Вероятно, это немного ударило по морали украинки …
    ----------------------------------------
    ... хорошо хоть не по целомудренности
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    Максим Левченко
    online
      Максим Левченко, 08.06.2021 01:01
    0
    KirTheKing, 08.06.2021 00:53
    тут важна стабильность на долгой дистанции.. а так, и Остап выглядел лучше когда зацепила РГ в 20 лет в 2017 года, и где Остап сейчас..Марта еще ребенок, это видно по ней, только 18 лет.. через год-два Марта будет всех выносить в одну калитку думаю..
    Я же написал те фамилии, которые держались или держатся в теннисе долгое время, кроме Святек Конечно, хотя с такой игрой она не пропадет "на грунте, так это точно!!!". Женский Надаль. Андрееску-я же почему то не написал и Курникову тоже, не говоря уже об Остапенко!!!
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    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 01:00
    +1
    Hassassin, 08.06.2021 00:56
    Перш ніж вказувати іншим на грамотне написання варто подивитися в люстерко. Потім ще раз.
    Чому журналісти мають транслітерувати ім'я польської спортсменки з англійської мови, а не з мови оригіналу?
    Iga Świątek - саме так пишеться її ім'я та прізвище польською і транслітерується зовсім не як Святек. Тут кому як до вподоби - може бути як Свьонтек так і Швьонтек. В польській вимові там дуже м'яка "ш".
    Там буква "н" меня смущает, ее нигде нет. А она выговаривается. Как вы это объясните?
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.06.2021 00:59
    +2
    vital, 08.06.2021 00:50
    Марта молодчина - боролася до кінця як могла, не те що попередні суперниці Іги, які після першого програного сету другий просто зливали.
    П.с. Цікаве післяматчеве в"ю Марти. Почитайте. Основний посил - не такий страшний чорт як його малюють. Марті успішних виступів надалі. Головне щоб зі здоров'ям все було ОК.
    Ви праві, з цікавістю почитав. За що мені подобається Марта - за свою відвертість. Вона завжди каже те, що думає. А голова у неї світла, і думати вона вміє дуже непогано. З головним посилом в'ю щодо досвіду згоден на 150%. І висновки по грі в основному збігаються з моїми враженнями. Тільки от про Шолом у цьому році не потрібно забігати наперед. Марта любить стрибати через кілька ступеней, а цього робити не варто. Все прийде з часом, якщо продовжувати працювати. І здоров'я, звичайно. У нинішньому році Марті випало багато випробувань по здоров'ю. Як тільки більш-менш все прийшло в норму, ось вона і гра, ось він і результат. Тільки щоб далі без травм.
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    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 00:58
    0
    Stelios Komnin, 08.06.2021 00:51
    А Марта при чем? АДелаида - это серьезный турнир. Сильный спортсмен отличается стабильностью. Стивенс один сезон выдала отменный, Бертенс вымучивала тоже, хоть и посредственность. Никто не знает, что произойдет и искать новых идолов - глупо.
    А при том что с Даяной сравнил, там турниры выигрывались и несмотря на простой в пол года она все еще выше Марты. А Аделаида чем не серьезный турнир, у самой Бенчич выиграла в финале.
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    Hassassin
    online
      Hassassin, 08.06.2021 00:56
    +2
    Максим Левченко, 08.06.2021 00:46
    Какой опыт? Марта с 14 лет играет на турнирах Большого Шлема(юниорских) и с 15 на взрослых. Опыт она уже имеет!!! Ига в прошлый год Ролан Гаррос в таком же возрасте выиграла и сегодня она сыграла на своем уровне!!! Марта имела шансы зацепится... Но не использовала их!!! И все самые важные мячи проиграла на детских ошыбках. Как по мне, попроще нужно было относится к Святек, а не Свянтек(журналисты Спорт ua научитесь читать правильно фамилию спортсменки на английском), а не делать из неё идола. Тогда возможно что-то и получилось. Прогресс в игре виден, но не так как хотелось бы. Потому что Хингис, Шарапова, Святек, Надаль, Осака в её возрасте выглядели куда уж лучше!!!
    Перш ніж вказувати іншим на грамотне написання варто подивитися в люстерко. Потім ще раз.
    Чому журналісти мають транслітерувати ім'я польської спортсменки з англійської мови, а не з мови оригіналу?
    Iga Świątek - саме так пишеться її ім'я та прізвище польською і транслітерується зовсім не як Святек. Тут кому як до вподоби - може бути як Свьонтек так і Швьонтек. В польській вимові там дуже м'яка "ш".
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 08.06.2021 00:53
    +2
    Максим Левченко, 08.06.2021 00:46
    Какой опыт? Марта с 14 лет играет на турнирах Большого Шлема(юниорских) и с 15 на взрослых. Опыт она уже имеет!!! Ига в прошлый год Ролан Гаррос в таком же возрасте выиграла и сегодня она сыграла на своем уровне!!! Марта имела шансы зацепится... Но не использовала их!!! И все самые важные мячи проиграла на детских ошыбках. Как по мне, попроще нужно было относится к Святек, а не Свянтек(журналисты Спорт ua научитесь читать правильно фамилию спортсменки на английском), а не делать из неё идола. Тогда возможно что-то и получилось. Прогресс в игре виден, но не так как хотелось бы. Потому что Хингис, Шарапова, Святек, Надаль, Осака в её возрасте выглядели куда уж лучше!!!
    тут важна стабильность на долгой дистанции.. а так, и Остап выглядел лучше когда зацепила РГ в 20 лет в 2017 года, и где Остап сейчас..Марта еще ребенок, это видно по ней, только 18 лет.. через год-два Марта будет всех выносить в одну калитку думаю..
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 00:52
    -1
    Максим Левченко, 08.06.2021 00:49
    У Святек есть проблема: хард и трава!!!
    Мы это увидим в дальнейшем, она только заиграла. Как и с Мартой, только в конце сезона можно будет сказать насколько она перспективна.
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    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 08.06.2021 00:52
    +2
    KeniSan, 08.06.2021 00:49
    На счет Марты согласен, слишком уж хвалят ее. На на счет Швентек, то ее все так называют, она сама вроде так настояла. Хотя да, буквы р я там не вижу, не пойму почему не Святек.
    Некоторые литеры есть только в польском, потому в международном не прописываются. Перечеркнутая буква, смягчение.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 08.06.2021 00:51
    0
    KeniSan, 08.06.2021 00:45
    В смысле слабая подача? Довольно таки мощно подает, сегодня просто не особо пошла, а так на уровне, но это точно не ее слабое место. Выносливость тоже в порядке, как и морально. Я не знаю откуда вы взяли что у нее с этим проблемы. В этом году выиграла Рим и Аделаиду. Не забываете, что она только начала свой взлет. А Марте кстати особо и нечем похвалиться, кроме пары полуфиналов на не самых престижных турнирах.
    А Марта при чем? АДелаида - это серьезный турнир. Сильный спортсмен отличается стабильностью. Стивенс один сезон выдала отменный, Бертенс вымучивала тоже, хоть и посредственность. Никто не знает, что произойдет и искать новых идолов - глупо.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 08.06.2021 00:50
    +2
    Марта молодчина - боролася до кінця як могла, не те що попередні суперниці Іги, які після першого програного сету другий просто зливали.
    П.с. Цікаве післяматчеве в"ю Марти. Почитайте. Основний посил - не такий страшний чорт як його малюють. Марті успішних виступів надалі. Головне щоб зі здоров'ям все було ОК.
    Ссылка
    Максим Левченко
    online
      Максим Левченко, 08.06.2021 00:49
    +1
    KeniSan, 08.06.2021 00:31
    Странная логика, они лучше Иги, а в рейтингах она выше. Пройдет этот коронавирус и все станет на свои места. Я просто вижу что у полячки нет слабых мест. Она разнообразна, а это уже талант, тренер и тренировки решения за тебя принимать не будут, куда бить и как сыграть в данной ситуации.
    У Святек есть проблема: хард и трава!!!
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 00:49
    0
    Максим Левченко, 08.06.2021 00:46
    Какой опыт? Марта с 14 лет играет на турнирах Большого Шлема(юниорских) и с 15 на взрослых. Опыт она уже имеет!!! Ига в прошлый год Ролан Гаррос в таком же возрасте выиграла и сегодня она сыграла на своем уровне!!! Марта имела шансы зацепится... Но не использовала их!!! И все самые важные мячи проиграла на детских ошыбках. Как по мне, попроще нужно было относится к Святек, а не Свянтек(журналисты Спорт ua научитесь читать правильно фамилию спортсменки на английском), а не делать из неё идола. Тогда возможно что-то и получилось. Прогресс в игре виден, но не так как хотелось бы. Потому что Хингис, Шарапова, Святек, Надаль, Осака в её возрасте выглядели куда уж лучше!!!
    На счет Марты согласен, слишком уж хвалят ее. На на счет Швентек, то ее все так называют, она сама вроде так настояла. Хотя да, буквы р я там не вижу, не пойму почему не Святек.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 08.06.2021 00:48
    -1
    KirTheKing, 08.06.2021 00:41
    кенин это одна из лучших на харде.. непонятно только, как повлияет на нее смена тренера - папа ее уже не тренирует.. рыбакина слишком заторможенная, вся в себе, слабое передвижение по корту, плохо отрабатывает в защите, хотя мне рыбакина очень нравится, но еще слишком сырая думаю.. андрееску думаю все, травматичная с лишним весом, очень истеричная.. осака все, до ЮСО мы ее не увидим, там с головой проблемы.. кто настоящий чемпион это Элина, Марта, Кепка, Мужичек, Чебурашка, Мугу, Коко..
    Кенина - лучшая? Скажете тоже. Рыбакина как раз сбалансированная и уверенная. Андрееску после 1 сезона понятно, что все. Осака уже нашла альтернативный заработок, теннис ушел для нее. Половину кличек не понял. Но и восторга от полячки не разделяю и перспектив ее. Когда-то Моника Селеш показывала отменный теннис, пока один умалишенный ножом не полоснул. Все, больше стабильной игры не было потом. А здесь собрались любители раздавать авансы "молодым звездочкам".
    Ссылка
    Максим Левченко
    online
      Максим Левченко, 08.06.2021 00:46
    -2
    KirTheKing, 08.06.2021 00:24
    тут не столько полька выиграла, сколько Марта отдала матч из-за неопытности.. несколько раз в 100% выигрышной ситуации била в аут, начала смягчать игру из-за боязни допустить ошибку, или сама ждала ошибку от польки, а та редко ошибалась.. но зато, это бесценный опыт, сравни огранке алмаза в бриллиант думаю..
    Какой опыт? Марта с 14 лет играет на турнирах Большого Шлема(юниорских) и с 15 на взрослых. Опыт она уже имеет!!! Ига в прошлый год Ролан Гаррос в таком же возрасте выиграла и сегодня она сыграла на своем уровне!!! Марта имела шансы зацепится... Но не использовала их!!! И все самые важные мячи проиграла на детских ошыбках. Как по мне, попроще нужно было относится к Святек, а не Свянтек(журналисты Спорт ua научитесь читать правильно фамилию спортсменки на английском), а не делать из неё идола. Тогда возможно что-то и получилось. Прогресс в игре виден, но не так как хотелось бы. Потому что Хингис, Шарапова, Святек, Надаль, Осака в её возрасте выглядели куда уж лучше!!!
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 00:45
    0
    Stelios Komnin, 08.06.2021 00:36
    Сейчас бы рейтинги смотреть...Она много турниров выиграл? Ястремская выше Костюк, хотя и не играет полгода. Коронавирус не пройдет, увы. К нему придется приспосабливаться. Слабые места - плохая подача, моральная неустойчивость пока что, выносливость... Разнообразны это Вондроушова и Мухова. Ваше мнение.
    В смысле слабая подача? Довольно таки мощно подает, сегодня просто не особо пошла, а так на уровне, но это точно не ее слабое место. Выносливость тоже в порядке, как и морально. Я не знаю откуда вы взяли что у нее с этим проблемы. В этом году выиграла Рим и Аделаиду. Не забываете, что она только начала свой взлет. А Марте кстати особо и нечем похвалиться, кроме пары полуфиналов на не самых престижных турнирах.
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 08.06.2021 00:41
    -2
    Stelios Komnin, 08.06.2021 00:23
    Анисимова изначально не казалась многообещающей, Кенина того же порядка как по мне. А румынка имеет проблемы с лишним весом, а также склонна к травматичности. И это только на старте карьеры уже. Полячка - преувеличиваете. Как минимум Рыбакина, Бадоса и Вондроушова лучше ее. Авансы часто раздают. Осака тоже расхваливалась как сверхзвезда. "Крышу" снесло от контрактов, ведет себя как Серена, инфантильно, теннис ей уже не интересен. Она несет "месседж в массы". Потому про полячку торопиться не стоит. Она вполне может вылететь на старте Уимблдона. На грунте все примы быстро вылетели. Возраст - главное преимущество.
    кенин это одна из лучших на харде.. непонятно только, как повлияет на нее смена тренера - папа ее уже не тренирует.. рыбакина слишком заторможенная, вся в себе, слабое передвижение по корту, плохо отрабатывает в защите, хотя мне рыбакина очень нравится, но еще слишком сырая думаю.. андрееску думаю все, травматичная с лишним весом, очень истеричная.. осака все, до ЮСО мы ее не увидим, там с головой проблемы.. кто настоящий чемпион это Элина, Марта, Кепка, Мужичек, Чебурашка, Мугу, Коко..
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.06.2021 00:36
    -2
    relax-1984, 08.06.2021 00:24
    Вам за цей допис чомусь -3, а я згідний... Багатий арсенал в полячки... І це вже в такому віці, коли вона лише розвивається...
    Свьонтек ще грає в парі паралельно. Саккарі фізично добре готова. Винесла Кенін, виграла в Мертенс. Побачимо звісно, але думаю шанси в Саккарі мають бути (тому прогноз досить ризикований і на фоні поразки Марти). Гру Саккарі погано знаю, але її фізика вражає.
    -
    Свьонтек надзвичайно розумна, майстерна та витривала. Але цікавить інтрига, бо ще одного "Надаля" ... і буде нецікавого дивитись ще і жіночий Роланд Гаррос.
    Ссылка
    Stelios Komnin
    online
      Stelios Komnin, 08.06.2021 00:36
    0
    KeniSan, 08.06.2021 00:31
    Странная логика, они лучше Иги, а в рейтингах она выше. Пройдет этот коронавирус и все станет на свои места. Я просто вижу что у полячки нет слабых мест. Она разнообразна, а это уже талант, тренер и тренировки решения за тебя принимать не будут, куда бить и как сыграть в данной ситуации.
    Сейчас бы рейтинги смотреть...Она много турниров выиграл? Ястремская выше Костюк, хотя и не играет полгода. Коронавирус не пройдет, увы. К нему придется приспосабливаться. Слабые места - плохая подача, моральная неустойчивость пока что, выносливость... Разнообразны это Вондроушова и Мухова. Ваше мнение.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 00:31
    0
    Stelios Komnin, 08.06.2021 00:23
    Анисимова изначально не казалась многообещающей, Кенина того же порядка как по мне. А румынка имеет проблемы с лишним весом, а также склонна к травматичности. И это только на старте карьеры уже. Полячка - преувеличиваете. Как минимум Рыбакина, Бадоса и Вондроушова лучше ее. Авансы часто раздают. Осака тоже расхваливалась как сверхзвезда. "Крышу" снесло от контрактов, ведет себя как Серена, инфантильно, теннис ей уже не интересен. Она несет "месседж в массы". Потому про полячку торопиться не стоит. Она вполне может вылететь на старте Уимблдона. На грунте все примы быстро вылетели. Возраст - главное преимущество.
    Странная логика, они лучше Иги, а в рейтингах она выше. Пройдет этот коронавирус и все станет на свои места. Я просто вижу что у полячки нет слабых мест. Она разнообразна, а это уже талант, тренер и тренировки решения за тебя принимать не будут, куда бить и как сыграть в данной ситуации.
    Ссылка
    INMSpace
      INMSpace, 07.06.2021 23:45
    +19
    Так, програла, але чітко показала, якого прогресу досягнуто останнім часом.
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    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.06.2021 23:46
    +18
    Спасибо Марте за красивый теннис! Молодец, боролась до конца! А большие победы, придут с опытом...
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    Sergiy20
    online
      Sergiy20, 07.06.2021 23:48
    +17
    Незважаючи на поразку, Марта велика молодчинка! Дякуємо їй за хороший теніс на РГ! Успіхів на наступних турнірах!
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    introvert
    online
      introvert, 07.06.2021 23:47
    +17
    Шкода. Давно відомо, що в тенісі все вирішують ключові м`ячі. Як правило, їх буває не так багато. В цьому матчі, фактично, їх було два. Один на брейкпойнті Марти в середині першого сету, і один за рахунку рівно на подачі Іги в середині другого. Два нереалізованих виходи до сітки.
    Але особисто мені за гру Марти не соромно, а результат на турнірі я вважаю відмінним. Все ще буде, Марта! Віримо!
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 07.06.2021 23:45
    +17
    ничего страшного,игра вполне хорошая,поработать над ошибками, победы впереди.
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    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 07.06.2021 23:44
    +15
    Марта молодець хоч і програла.
    Імхо трохи підняти точність подачі і витривалість та будеш королевою грунту.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.06.2021 00:05
    +11
    Головним сьогодні я вважаю те, що Марта побачила, що може грати і проти найкращих грунтових суперниць. На харді цей етап уже пройдено, чекаємо на траву) Я боявся розгрому і того, що він може зламати Марту. Але цього не сталося, і взагалі видно, як вона росте ментально. А може, потрібно постійне перебування Зоряни на трибунах?)
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    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 07.06.2021 23:49
    +11
    Свьонтек не почувала себе сьогодні впевнено. Марта заставила понервувати. Головне взяти із матчу правильні висновки!
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    introvert
    online
      introvert, 07.06.2021 23:50
    +10
    І ще, заголовок статті я вважаю недоречним, а підібране фото надмірно драматичним. Швьонтек не справила враження непереможної, а Марта не залишила по собі враження плакси.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 07.06.2021 23:57
    +9
    Марта Супер. Експерти писали без шансів. А, в реальності шансів було достатньо. Просто як і з Осакою не вистачило вдачі на реалізації моментів, і ті ж втрачені можливості таки надломлювали Марту в обох сетах. Перемога була реальна. І рахунок не по грі вийшов.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2021 23:56
    +9
    Непоганий матч від Марти. Полька сьогодні була не ідеальна, і пару шансів трохи переломити гру дала. Але у вирішальні моменти вмикалася на повну. А Марта вперше на грунті зустрілася з настільки крутою суперницею, що змінює ритм ледь не кожним ударом, і при цьому володіє потужністю на рівні неї самої. Ряд помилок був пов'язаний саме з тим, що українка просто не встигала реагувати на зміну обертань. І все-таки трохи глибше треба було грати, забагато м'ячів Марта кидала на хавкорт. Разом із тим, вистачало і класних вінерсів, і вдалої гри в захисті, і до дропів вдалося встигнути, по-моєму, до всіх. А це, по-перше, класна швидкість, а по-друге, хороше читання гри. Просто порівняйте цей момент з нинішньою Еліною.
    Тепер Марта дебютує у топ-70 і спробує підлаштувати свою атакуючу потужність до трави. А Іга має всі шанси зняти прокляття Риму і захистити титул у Парижі. На заваді може стати хіба вона сама, якщо таки заганяє себе нікому не потрібною парою. А Марта з нею ще зустрінеться на інших покриттях, і там результат цілком може бути протилежним.
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    Ekvato
    online
      Ekvato, 07.06.2021 23:49
    +9
    Дуже достойно! Проти Свьонтек є прийом, треба бути такою ж спокійною, нічого непереборного вона не являє, хоча і класна тенісистка. От проти Осаки на харді реально нема прийому. А грунт, як на мене, Марті підходить, я тепер Еліні матчи не дивлюся, Марта мене заворожила набором своїх тенісних якостей. Ні Еліна, ні тим більше Даяна так КЛАСНО не грають. Марті треба психолога, і вона може стати українською Мугурусою, ми багато не просимо, лише 2 Мейджори))) Для початку)
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    adidas777
    online
      adidas777, 07.06.2021 23:47
    +9
    Отличная игра от Марты,самая тяжёлая была игра для Свьонтек.
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    ihor63
    online
      ihor63, 08.06.2021 00:05
    +8
    Еліна в Римі та Марта в Парижі проти Іги - це як земля і небо. Там повністю без шансів, а тут конкурентна боротьба. А перемоги у Марти, без сумніву, попереду
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    u6464u
      u6464u, 07.06.2021 23:59
    +8
    Марта браво, ты чудо, у тебя будущее первой ракетки, но надо потрудиться немного, данные сумасшедшие, после этой игры у тебя поклонников в разы стало больше, за этот поединок респект.
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    Publius
    online
      Publius, 07.06.2021 23:52
    +8
    Очень достойно. Конечно, хотелось бы меньше ошибок в критические моменты и первую подачу постабильнее. Из-за этого собственно и проиграла. Но местами выглядела ничуть не хуже Свентек, а где-то даже и лучше. Если продолжать развиваться, а возможности для этого есть, то рано или поздно никуда эта Свентек не денется, только бы Марта и дальше прогрессировала. Так что здоровья ей и успеха. И спасибо за хорошо проведенный турнир, было приятно наблюдать и болеть за нее.
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.06.2021 23:51
    +8
    После жеребьевки, 95% болельщиков в мире Марте прогнозировали вылет в 1-м круге от Мугурузы. Марта вынесла Мугурузу в 2 сетах, дошла до 1/8 и дала настоящий бой Свёнтек.
    -
    Браво Марта! Это было круто. Супер опыт серьезных сражений на Grand Slam. Успехов на Wimbeldon через 3 недели.
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    Ва Са
    online
      Ва Са, 07.06.2021 23:50
    +8
    Против Свёнтек нет приема. ))....Зараз нема , але скоро буде ,, Марта це дала зрозуміти .
    А фотозаставку до новини , ви підібрали невдалу .
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    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 07.06.2021 23:48
    +8
    Програла,но з надією на подальше.Марта,це вже непростий суперник.
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    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 07.06.2021 23:48
    +8
    Класна гра у виконанні Марти. Досвід приходить з такими турнірами і такими суперницями. Головне зробити правильні висновки, а вони робляться, враховуючи попередні турніри, успіху дальше!!!
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