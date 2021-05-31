Хейни одолел Линареса, Забарный переходит в Челси, Цитаишвили выбрал Грузию

Главные новости за 30 мая на Sport.ua

  • 31.05.2021 03:30
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Хейни одолел Линареса, Забарный переходит в Челси, Цитаишвили выбрал Грузию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 30 мая.

1. Победил ветерана. Хейни в ярком поединке справился с Линаресом. Соперники действовали агрессивно и показали хороший бокс за титул WBC.

2. Источник: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро. Трансфер курирует главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

3. Так хотел дедушка. Цитаишвили сменил гражданство и будет играть за Грузию. В 2019 году Георгий выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины.

4. С фаворитом не справились. Украинки проиграли Болгарии в Золотой Евролиге. Женская сборная Украины потерпела поражение в Запорожье.

5. Трансферное лето-2021 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ. Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ в летнее межсезонье.

6. Известна сумма, фигурирующая в переговорах Бенфики и Шахтера по Педриньо. Португальский клуб не прочь продать вингера, но хочет вернуть инвестированные в него средства.

7. В 107 раз! Трансфер Тете в Шахтер существенно увеличил зарплату игрока. Теперь понятно, почему молодой вингер предпочел покинуть «Гремио» и переехать в Украину.

8. Хэйни прошел испытание Линаресом. Но с Теофимо будет куда сложнее. Лев Кравцив – о неоднозначном поединке американского чемпиона.

9. МИХАЙЛЮК: «В третьем сезоне в НБА у меня появилась уверенность в себе». Украинский игрок НБА дал интервью журналисту Sport.ua.

10. Калинина уверенно переиграла Кербер в первом круге Ролан Гаррос. Украинка выиграла дебютный матч в основной сетке грунтового мейджора.

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Источник — Sport.ua

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