Хейни одолел Линареса, Забарный переходит в Челси, Цитаишвили выбрал Грузию

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 30 мая.
1. Победил ветерана. Хейни в ярком поединке справился с Линаресом. Соперники действовали агрессивно и показали хороший бокс за титул WBC.
2. Источник: Челси близок к подписанию Забарного за 12 млн евро. Трансфер курирует главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
3. Так хотел дедушка. Цитаишвили сменил гражданство и будет играть за Грузию. В 2019 году Георгий выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины.
4. С фаворитом не справились. Украинки проиграли Болгарии в Золотой Евролиге. Женская сборная Украины потерпела поражение в Запорожье.
5. Трансферное лето-2021 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ. Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ в летнее межсезонье.
6. Известна сумма, фигурирующая в переговорах Бенфики и Шахтера по Педриньо. Португальский клуб не прочь продать вингера, но хочет вернуть инвестированные в него средства.
7. В 107 раз! Трансфер Тете в Шахтер существенно увеличил зарплату игрока. Теперь понятно, почему молодой вингер предпочел покинуть «Гремио» и переехать в Украину.
8. Хэйни прошел испытание Линаресом. Но с Теофимо будет куда сложнее. Лев Кравцив – о неоднозначном поединке американского чемпиона.
9. МИХАЙЛЮК: «В третьем сезоне в НБА у меня появилась уверенность в себе». Украинский игрок НБА дал интервью журналисту Sport.ua.
10. Калинина уверенно переиграла Кербер в первом круге Ролан Гаррос. Украинка выиграла дебютный матч в основной сетке грунтового мейджора.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.