В 107 раз! Трансфер Тете в Шахтер существенно увеличил зарплату игрока

В феврале 2019 года один из самых талантливых воспитанников академии «Гремио» современности Тете принял решение перейти в «Шахтер», не проведя ни одного матча за бразильскую команду на профессиональном уровне.
«Гремио» был вынужден согласиться на продажу Тете за 15 миллионов евро, хотя в перспективе мог бы выручить значительно большую сумму. Игрок не хотел подписывать новый контракт, а потому клуб решил продать его в Украину, чтобы не потерять бесплатно.
По информации, которая сейчас появилась в бразильской прессе, до переезда в Украину Тете получал в «Гремио» 7 тысяч бразильских реалов в месяц, а в «Шахтере» ему предложили 750 тысяч бразильских реалов (около 120 тысяч евро), что в 107 раз больше!
В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает Тете в 20 миллионов евро, а ранее в прессе сообщалось, что «Шахтер» отказался продать бразильца в «Баварию» за 70 миллионов евро.
Источник — Bolavip Brasil
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Ко мне вчера на балкон приземлилась делегация с Альфа Центавры - предлагали на выбор один из спутников Сатурна за право использовать мой дачный участок в качестве космодрома. Зеленые такие, в крапинку. Смешные. Отказался, конечно. Где я тогда буду картоху выращивать, где?
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