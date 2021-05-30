В 107 раз! Трансфер Тете в Шахтер существенно увеличил зарплату игрока

В феврале 2019 года один из самых талантливых воспитанников академии «Гремио» современности Тете принял решение перейти в «Шахтер», не проведя ни одного матча за бразильскую команду на профессиональном уровне.

«Гремио» был вынужден согласиться на продажу Тете за 15 миллионов евро, хотя в перспективе мог бы выручить значительно большую сумму. Игрок не хотел подписывать новый контракт, а потому клуб решил продать его в Украину, чтобы не потерять бесплатно.

По информации, которая сейчас появилась в бразильской прессе, до переезда в Украину Тете получал в «Гремио» 7 тысяч бразильских реалов в месяц, а в «Шахтере» ему предложили 750 тысяч бразильских реалов (около 120 тысяч евро), что в 107 раз больше!

В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает Тете в 20 миллионов евро, а ранее в прессе сообщалось, что «Шахтер» отказался продать бразильца в «Баварию» за 70 миллионов евро.