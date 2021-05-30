В 107 раз! Трансфер Тете в Шахтер существенно увеличил зарплату игрока

Теперь понятно, почему молодой вингер предпочел покинуть «Гремио» и переехать в Украину

  • 30.05.2021 17:57
  • 3713 просмотров
  • 3 комментария
В 107 раз! Трансфер Тете в Шахтер существенно увеличил зарплату игрока
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

В феврале 2019 года один из самых талантливых воспитанников академии «Гремио» современности Тете принял решение перейти в «Шахтер», не проведя ни одного матча за бразильскую команду на профессиональном уровне.

«Гремио» был вынужден согласиться на продажу Тете за 15 миллионов евро, хотя в перспективе мог бы выручить значительно большую сумму. Игрок не хотел подписывать новый контракт, а потому клуб решил продать его в Украину, чтобы не потерять бесплатно.

По информации, которая сейчас появилась в бразильской прессе, до переезда в Украину Тете получал в «Гремио» 7 тысяч бразильских реалов в месяц, а в «Шахтере» ему предложили 750 тысяч бразильских реалов (около 120 тысяч евро), что в 107 раз больше!

В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает Тете в 20 миллионов евро, а ранее в прессе сообщалось, что «Шахтер» отказался продать бразильца в «Баварию» за 70 миллионов евро.

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Источник — Bolavip Brasil

(15 голосов)

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Комментарии
    introvert
      introvert, 30.05.2021 18:28
    -1
    «Шахтер» отказался продать бразильца в «Баварию» за 70 миллионов евро.
    Ко мне вчера на балкон приземлилась делегация с Альфа Центавры - предлагали на выбор один из спутников Сатурна за право использовать мой дачный участок в качестве космодрома. Зеленые такие, в крапинку. Смешные. Отказался, конечно. Где я тогда буду картоху выращивать, где?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.05.2021 18:18
    0
    Манипуляция цифрами на низкой базе.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 18:10
    +1
    Один из лучших в Шахтёре.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 30.05.2021 18:10
    +1
    Один из лучших в Шахтёре.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 30.05.2021 18:18
    0
    Манипуляция цифрами на низкой базе.
    Ссылка
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