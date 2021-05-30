Так хотел дедушка. Цитаишвили сменил гражданство и будет играть за Грузию

В 2019 году Георгий выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины

  • 30.05.2021 23:35
  • 2707 просмотров
  • 19 комментариев
Так хотел дедушка. Цитаишвили сменил гражданство и будет играть за Грузию
© Федерация футбола Грузии. Георгий Цитаишвили

Хавбек «Динамо» Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство, проинформировала федерация футбола Грузии.

Полузащитник принял решение выступать за сборную Грузии по семейным обстоятельствам.

Так хотел покойный дедушка Цитаишвили, о чем футболисту сообщили на похоронах родственники.

В 2019 году Георгий Цитаишвили выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины.

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(13 голосов)

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Комментарии
    johndow
      johndow, 31.05.2021 00:52
    0
    johndow, 31.05.2021 00:51
    Удачи в квалификационных турнирах, слабый психологически игрок, хоть и при технике
    Думаю, через 2-3 года будет заканчивать в Динамо Тбилиси
    Ссылка
    johndow
      johndow, 31.05.2021 00:51
    0
    Удачи в квалификационных турнирах, слабый психологически игрок, хоть и при технике
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 31.05.2021 00:49
    0
    _Funny_Cat, 30.05.2021 23:41
    Жаль конечно , но его решение вполне обосновано
    Та пофіг.
    Звільнив місце для українця, от і все.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 31.05.2021 00:48
    0
    И он становиться легионером? в УПЛ?
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 31.05.2021 00:47
    0
    Alex Romanov, 31.05.2021 00:37
    Есть потенциал что бы стать лидером сборной Грузии
    Ви рускій?
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 31.05.2021 00:44
    +1
    без шансов на че и чм в карьере... думаю пожалеет ни раз
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 31.05.2021 00:39
    0
    Джордж должен играть в Джорджии)
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 31.05.2021 00:37
    0
    Есть потенциал что бы стать лидером сборной Грузии
    Ссылка
    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 31.05.2021 00:28
    0
    Будущий грузинский вор в законе? Уже татушек набил себе красивых, автоматы-пулеметы)))
    Ссылка
    keegan
      keegan, 31.05.2021 00:22
    0
    Удачи
    Ссылка
    Bosh1908
      Bosh1908, 31.05.2021 00:21
    +5
    Бажання є, вдачі. За гол корейцям дякую.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 31.05.2021 00:14
    0
    Они никакущий.
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 31.05.2021 00:10
    +2
    С Богом
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 31.05.2021 00:10
    +6
    maverik, 30.05.2021 23:52
    Правильное решение так как он явно слабее игроков сборной Украины.
    Супряга, Цитаишвили, Булеца, Сикан - блистали на чемпионате мира U-20. Уверен, что после чемпионата мира по ним были предложения от клубов из топ-чемпионатов.
    -
    Прошло 2 года - где они блистают?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 30.05.2021 23:57
    0
    Грустная и красивая история в которую не верится
    Ссылка
    maverik
      maverik, 30.05.2021 23:52
    +10
    Правильное решение так как он явно слабее игроков сборной Украины.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.05.2021 23:45
    -10
    Все правильно Георгий. В Украине свою молодежь особо не ценят, из чемпионов мира почти никто толком не заиграл на топовом уровне. Хотя одногодки из других U-20 сборных давно уже звезды в Европе.
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 30.05.2021 23:42
    +11
    Он грузин - все логично.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 30.05.2021 23:41
    +9
    Жаль конечно , но его решение вполне обосновано
    Ссылка
    Ukraine Donetsk
    online
      Ukraine Donetsk, 30.05.2021 23:42
    +11
    Он грузин - все логично.
    Ссылка
    maverik
      maverik, 30.05.2021 23:52
    +10
    Правильное решение так как он явно слабее игроков сборной Украины.
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 30.05.2021 23:41
    +9
    Жаль конечно , но его решение вполне обосновано
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 31.05.2021 00:10
    +6
    maverik, 30.05.2021 23:52
    Правильное решение так как он явно слабее игроков сборной Украины.
    Супряга, Цитаишвили, Булеца, Сикан - блистали на чемпионате мира U-20. Уверен, что после чемпионата мира по ним были предложения от клубов из топ-чемпионатов.
    -
    Прошло 2 года - где они блистают?
    Ссылка
    Bosh1908
    online
      Bosh1908, 31.05.2021 00:21
    +5
    Бажання є, вдачі. За гол корейцям дякую.
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 31.05.2021 00:10
    +2
    С Богом
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 31.05.2021 00:44
    +1
    без шансов на че и чм в карьере... думаю пожалеет ни раз
    Ссылка
    johndow
      johndow, 31.05.2021 00:52
    0
    johndow, 31.05.2021 00:51
    Удачи в квалификационных турнирах, слабый психологически игрок, хоть и при технике
    Думаю, через 2-3 года будет заканчивать в Динамо Тбилиси
    Ссылка
    johndow
      johndow, 31.05.2021 00:51
    0
    Удачи в квалификационных турнирах, слабый психологически игрок, хоть и при технике
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 31.05.2021 00:49
    0
    _Funny_Cat, 30.05.2021 23:41
    Жаль конечно , но его решение вполне обосновано
    Та пофіг.
    Звільнив місце для українця, от і все.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 31.05.2021 00:48
    0
    И он становиться легионером? в УПЛ?
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 31.05.2021 00:47
    0
    Alex Romanov, 31.05.2021 00:37
    Есть потенциал что бы стать лидером сборной Грузии
    Ви рускій?
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 31.05.2021 00:39
    0
    Джордж должен играть в Джорджии)
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 31.05.2021 00:37
    0
    Есть потенциал что бы стать лидером сборной Грузии
    Ссылка
    Гагик Пердонян
    online
      Гагик Пердонян, 31.05.2021 00:28
    0
    Будущий грузинский вор в законе? Уже татушек набил себе красивых, автоматы-пулеметы)))
    Ссылка
    keegan
      keegan, 31.05.2021 00:22
    0
    Удачи
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 31.05.2021 00:14
    0
    Они никакущий.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 30.05.2021 23:57
    0
    Грустная и красивая история в которую не верится
    Ссылка
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