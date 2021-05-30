Так хотел дедушка. Цитаишвили сменил гражданство и будет играть за Грузию

Хавбек «Динамо» Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство, проинформировала федерация футбола Грузии.
Полузащитник принял решение выступать за сборную Грузии по семейным обстоятельствам.
Так хотел покойный дедушка Цитаишвили, о чем футболисту сообщили на похоронах родственники.
В 2019 году Георгий Цитаишвили выиграл чемпионат мира U-20 в составе сборной Украины.
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