Потери сборной Украины накануне Евро, отставка Зидана, Черноморец в УПЛ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 27 мая.

1. Кого купит Шахтер, и когда горняки начали вести переговоры с Де Дзерби. Карло Николини рассказал много интересного итальянской прессе.

2. Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020 из-за травм. Потери для сборной Украины.

3. Шпоры ищут хорошего тренера. Тоттенхэм изучает кандидатуру Реброва. Английский клуб ожидает решения Маурисио Почеттино из ПСЖ.

4. ОФИЦИАЛЬНО. Зинедин Зидан покидает Реал. Французский специалист принял решения завершить данный этап тренерской карьеры.

5. Неделя чемпионов. УЕФА готовит перемены в розыгрыше Лиги чемпионов. Пандемия повлияла на футбол гораздо серьезнее, чем это можно представить.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец вернулся в УПЛ. Одесская команда финиширует в топ-3.

7. Мемориал Лобановского. Украина получила шанс выиграть турнир. Что нужно? Азербайджан U-21 проиграл Узбекистану U-21, что на руку молодежке Ротаня.

8. Вильярреал в первой корзине. Определились 26 участников групповой стадии ЛЧ. Еще шесть команд доберут по результатам квалификации.

9. Город на воде празднует! Венеция спустя 19 лет вернулась в Серию A. В решающем матче ключевой гол в ворота «Читтаделлы» был забит на 90+3 мин.

10. Свитолина и Костюк узнали соперниц в основной сетке Ролан Гаррос. Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Франции.