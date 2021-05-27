Вильярреал в первой корзине. Определились 26 участников групповой стадии ЛЧ

«Вильярреал» выиграл финал Лиги Европы и завоевал путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Испанский клуб станет пятым представителем своей страны, а также займет место в первой корзине как победитель еврокубка.
На данный момент известны 26 участников групповой стадии, еще шесть определятся по результатам квалификации.
Что касается распределения по корзинам, то есть несколько нюансов, некоторые решатся после финала Лиги чемпионов. В случае победы «Челси» лондонский клуб будет жеребиться из первой корзины, «Боруссия Д» – из второй, «Зенит» – из третьей. В случае победы «Манчестер Сити» – в первую корзину попадет чемпион России, во вторую – «Челси», в третью – «Боруссия Д».
Ни один из потенциальных победителей квалификации, в том числе и донецкий «Шахтер», выше третьей корзины подняться не сможет. Киевскому «Динамо» для попадания в третью корзину нужно, чтобы две из трех команд с бОльшим рейтингом («Шахтер» 79.000, «РБ Зальцбург» 59.000 или «Бенфика» 58.000) не прошли отборочный этап.
Корзина 1
Вильярреал (Испания) – 63.000 (победитель ЛЕ)
Атлетико (Испания) – 115.000 (чемпион Испании)
Манчестер Сити (Англия) – 125.000 (чемпион Англии)
Бавария (Германия) – 134.000 (чемпион Германии)
Интер (Италия) – 53.000 (чемпион Италии)
Лилль (Франция) – 14.000 (чемпион Франции)
Спортинг (Португалия) – 45.500 (чемпион Португалии)
вакантное место: Челси (победитель ЛЧ) или Зенит (чемпион России)
Корзина 2
Реал (Испания) – 127.000
Барселона (Испания) – 122.000
Ювентус (Италия) – 120.000
ПСЖ (Франция) – 113.000
Манчестер Юнайтед (Англия) – 112.000
Ливерпуль (Англия) – 101.000
Севилья (Испания) – 98.000
вакантное место: Челси (96.000) или Боруссия Д (90.000)
Корзины 3 и 4
Боруссия Д (90.000) или Зенит (50.000)
Порту (Португалия) – 87.000
Аякс (Нидерланды) – 82.500
РБ Лейпциг (Германия) – 66.000
Аталанта (Италия) – 50.500
Бешикташ (Турция) – 49.000
Динамо (Украина) – 47.000
Брюгге (Бельгия) – 35.500
Милан (Италия) – 31.000
Вольсфсбург (Германия) – 14.714
Источник — Sport.ua
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У "Динамо" мало шансов попасть в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Но они все еще есть
При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 «Динамо» уже почти наверняка будет в четвертой корзине.
Как мы уже отмечали ранее в своем материале, провал «Лестера» помог заполучить прямую путевку в групповой этап турнира чемпиону Турции «Бешикташу», клубный рейтинг которого выше (49.0), чем у «Динамо» (47.0).
Однако следует отметить, что теоретические шансы на попадание в третью корзину у киевлян еще остаются. Но подобное может произойти только в том случае, если из квалификации Лиги чемпионов вылетят два из трех клубов – «Шахтер» (79.0), «Зальцбург» (59.0) или «Бенфика» (58.0).
В случае прохода в групповой этап турнира именно эти команды попадают в третью корзину, но вылет двух из них позволит «Бешикташу» и «Динамо» занять освободившееся места.
Вылет же лишь одной команды освободит место в третьей корзине только для чемпиона Турции, у которого, как мы уже отмечали, клубный рейтинг выше динамовского. "
У "Динамо" мало шансов попасть в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Но они все еще есть
При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 «Динамо» уже почти наверняка будет в четвертой корзине.
Как мы уже отмечали ранее в своем материале, провал «Лестера» помог заполучить прямую путевку в групповой этап турнира чемпиону Турции «Бешикташу», клубный рейтинг которого выше (49.0), чем у «Динамо» (47.0).
Однако следует отметить, что теоретические шансы на попадание в третью корзину у киевлян еще остаются. Но подобное может произойти только в том случае, если из квалификации Лиги чемпионов вылетят два из трех клубов – «Шахтер» (79.0), «Зальцбург» (59.0) или «Бенфика» (58.0).
В случае прохода в групповой этап турнира именно эти команды попадают в третью корзину, но вылет двух из них позволит «Бешикташу» и «Динамо» занять освободившееся места.
Вылет же лишь одной команды освободит место в третьей корзине только для чемпиона Турции, у которого, как мы уже отмечали, клубный рейтинг выше динамовского. "
У "Динамо" мало шансов попасть в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Но они все еще есть
При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 «Динамо» уже почти наверняка будет в четвертой корзине.
Как мы уже отмечали ранее в своем материале, провал «Лестера» помог заполучить прямую путевку в групповой этап турнира чемпиону Турции «Бешикташу», клубный рейтинг которого выше (49.0), чем у «Динамо» (47.0).
Однако следует отметить, что теоретические шансы на попадание в третью корзину у киевлян еще остаются. Но подобное может произойти только в том случае, если из квалификации Лиги чемпионов вылетят два из трех клубов – «Шахтер» (79.0), «Зальцбург» (59.0) или «Бенфика» (58.0).
В случае прохода в групповой этап турнира именно эти команды попадают в третью корзину, но вылет двух из них позволит «Бешикташу» и «Динамо» занять освободившееся места.
Вылет же лишь одной команды освободит место в третьей корзине только для чемпиона Турции, у которого, как мы уже отмечали, клубный рейтинг выше динамовского. "
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