Вильярреал в первой корзине. Определились 26 участников групповой стадии ЛЧ

«Вильярреал» выиграл финал Лиги Европы и завоевал путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Испанский клуб станет пятым представителем своей страны, а также займет место в первой корзине как победитель еврокубка.



На данный момент известны 26 участников групповой стадии, еще шесть определятся по результатам квалификации.



Что касается распределения по корзинам, то есть несколько нюансов, некоторые решатся после финала Лиги чемпионов. В случае победы «Челси» лондонский клуб будет жеребиться из первой корзины, «Боруссия Д» – из второй, «Зенит» – из третьей. В случае победы «Манчестер Сити» – в первую корзину попадет чемпион России, во вторую – «Челси», в третью – «Боруссия Д».



Ни один из потенциальных победителей квалификации, в том числе и донецкий «Шахтер», выше третьей корзины подняться не сможет. Киевскому «Динамо» для попадания в третью корзину нужно, чтобы две из трех команд с бОльшим рейтингом («Шахтер» 79.000, «РБ Зальцбург» 59.000 или «Бенфика» 58.000) не прошли отборочный этап.



Корзина 1



Вильярреал (Испания) – 63.000 (победитель ЛЕ)

Атлетико (Испания) – 115.000 (чемпион Испании)

Манчестер Сити (Англия) – 125.000 (чемпион Англии)

Бавария (Германия) – 134.000 (чемпион Германии)

Интер (Италия) – 53.000 (чемпион Италии)

Лилль (Франция) – 14.000 (чемпион Франции)

Спортинг (Португалия) – 45.500 (чемпион Португалии)

вакантное место: Челси (победитель ЛЧ) или Зенит (чемпион России)



Корзина 2

Реал (Испания) – 127.000

Барселона (Испания) – 122.000

Ювентус (Италия) – 120.000

ПСЖ (Франция) – 113.000

Манчестер Юнайтед (Англия) – 112.000

Ливерпуль (Англия) – 101.000

Севилья (Испания) – 98.000

вакантное место: Челси (96.000) или Боруссия Д (90.000)



Корзины 3 и 4

Боруссия Д (90.000) или Зенит (50.000)

Порту (Португалия) – 87.000

Аякс (Нидерланды) – 82.500

РБ Лейпциг (Германия) – 66.000

Аталанта (Италия) – 50.500

Бешикташ (Турция) – 49.000

Динамо (Украина) – 47.000

Брюгге (Бельгия) – 35.500

Милан (Италия) – 31.000

Вольсфсбург (Германия) – 14.714