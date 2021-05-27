Вильярреал в первой корзине. Определились 26 участников групповой стадии ЛЧ

Еще шесть команд доберут по результатам квалификации

  • 27.05.2021 15:33
  • 3867 просмотров
  • 11 комментариев
Вильярреал в первой корзине. Определились 26 участников групповой стадии ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вильярреал» выиграл финал Лиги Европы и завоевал путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Испанский клуб станет пятым представителем своей страны, а также займет место в первой корзине как победитель еврокубка.
 
На данный момент известны 26 участников групповой стадии, еще шесть определятся по результатам квалификации.
 
Что касается распределения по корзинам, то есть несколько нюансов, некоторые решатся после финала Лиги чемпионов. В случае победы «Челси» лондонский клуб будет жеребиться из первой корзины, «Боруссия Д» – из второй, «Зенит» – из третьей. В случае победы «Манчестер Сити» – в первую корзину попадет чемпион России, во вторую – «Челси», в третью – «Боруссия Д».
 
Ни один из потенциальных победителей квалификации, в том числе и донецкий «Шахтер», выше третьей корзины подняться не сможет. Киевскому «Динамо» для попадания в третью корзину нужно, чтобы две из трех команд с бОльшим рейтингом («Шахтер» 79.000, «РБ Зальцбург» 59.000 или «Бенфика» 58.000) не прошли отборочный этап.
 
Корзина 1
 
Вильярреал (Испания) – 63.000 (победитель ЛЕ)
Атлетико (Испания) – 115.000 (чемпион Испании)
Манчестер Сити (Англия) – 125.000 (чемпион Англии)
Бавария (Германия) – 134.000 (чемпион Германии)
Интер (Италия) – 53.000 (чемпион Италии)
Лилль (Франция) – 14.000 (чемпион Франции)
Спортинг (Португалия) – 45.500 (чемпион Португалии)
вакантное место: Челси (победитель ЛЧ) или Зенит (чемпион России)
 
Корзина 2

Реал (Испания) – 127.000
Барселона (Испания) – 122.000
Ювентус (Италия) – 120.000
ПСЖ (Франция) – 113.000
Манчестер Юнайтед (Англия) – 112.000
Ливерпуль (Англия) – 101.000
Севилья (Испания) – 98.000
вакантное место: Челси (96.000) или Боруссия Д (90.000)
 
Корзины 3 и 4 

Боруссия Д (90.000) или Зенит (50.000) 
Порту (Португалия) – 87.000
Аякс (Нидерланды) – 82.500  
РБ Лейпциг (Германия) – 66.000  
Аталанта (Италия) – 50.500  
Бешикташ (Турция) – 49.000
Динамо (Украина) – 47.000
Брюгге (Бельгия) – 35.500
Милан (Италия) – 31.000
Вольсфсбург (Германия) – 14.714

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 27.05.2021 16:24
    0
    футфан, 27.05.2021 16:18
    Саня Зінченко пробач, але я думаю 99% українців будуть вболівати за Челсі в фіналі ЛЧ
    С чего вдруг мы должны болеть за Челси?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.05.2021 16:23
    0
    футфан, 27.05.2021 16:18
    Саня Зінченко пробач, але я думаю 99% українців будуть вболівати за Челсі в фіналі ЛЧ
    Позволь-ка узнать с чего это 99 процентов украинцев будет болеть за рашистский денежный мешок челси???????? Интересно просто!
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 27.05.2021 16:22
    0
    norma_zap, 27.05.2021 15:54
    Шахтер прошлый раз был в третьей корзине и хуже всего сыграл против Боруссии из четвертой, а Динамо почти не сыгранное получило Ференцварош, так что тут как повезет.
    Шахта во второй была,Интер с третьей
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 27.05.2021 16:18
    +1
    Саня Зінченко пробач, але я думаю 99% українців будуть вболівати за Челсі в фіналі ЛЧ
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 27.05.2021 15:54
    0
    Я то думал Шахта будет во второй корзине (если будут в ЛЧ) как было в прошлые пару лет...
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 27.05.2021 15:54
    +1
    Шахтер прошлый раз был в третьей корзине и хуже всего сыграл против Боруссии из четвертой, а Динамо почти не сыгранное получило Ференцварош, так что тут как повезет.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.05.2021 15:53
    0
    Ну, в принципе что можно сказать? Из второй корзины по-любому выпадет жесть(хотя Севилью все-таки пройти можно, да и с МЮ побороться тоже), а вот с 1-й корзиной может и повезти. Несмотря на представительство топ-чемпионатов Спортинг,Лилль и даже Вильярреал непроходимыми барьерами не выглядят.
    Ссылка
    _smart_Forever_
    online
      _smart_Forever_, 27.05.2021 15:49
    -3
    Прикидываю, если цыганскому шубному табору выпадут Манчестер Сити, ПСЖ и Аталанта из четвёртой корзины - называется сливаем воду, сушим вёсла
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:49
    -2
    sahka1981, 27.05.2021 15:43
    27 мая 2021 15:03
    У "Динамо" мало шансов попасть в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Но они все еще есть
    При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 «Динамо» уже почти наверняка будет в четвертой корзине.
    Как мы уже отмечали ранее в своем материале, провал «Лестера» помог заполучить прямую путевку в групповой этап турнира чемпиону Турции «Бешикташу», клубный рейтинг которого выше (49.0), чем у «Динамо» (47.0).
    Однако следует отметить, что теоретические шансы на попадание в третью корзину у киевлян еще остаются. Но подобное может произойти только в том случае, если из квалификации Лиги чемпионов вылетят два из трех клубов – «Шахтер» (79.0), «Зальцбург» (59.0) или «Бенфика» (58.0).
    В случае прохода в групповой этап турнира именно эти команды попадают в третью корзину, но вылет двух из них позволит «Бешикташу» и «Динамо» занять освободившееся места.
    Вылет же лишь одной команды освободит место в третьей корзине только для чемпиона Турции, у которого, как мы уже отмечали, клубный рейтинг выше динамовского. "
    У бешика выше чем у динамы ,спасибо за инфу
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.05.2021 15:43
    0
    27 мая 2021 15:03
    У "Динамо" мало шансов попасть в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Но они все еще есть
    При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 «Динамо» уже почти наверняка будет в четвертой корзине.
    Как мы уже отмечали ранее в своем материале, провал «Лестера» помог заполучить прямую путевку в групповой этап турнира чемпиону Турции «Бешикташу», клубный рейтинг которого выше (49.0), чем у «Динамо» (47.0).
    Однако следует отметить, что теоретические шансы на попадание в третью корзину у киевлян еще остаются. Но подобное может произойти только в том случае, если из квалификации Лиги чемпионов вылетят два из трех клубов – «Шахтер» (79.0), «Зальцбург» (59.0) или «Бенфика» (58.0).
    В случае прохода в групповой этап турнира именно эти команды попадают в третью корзину, но вылет двух из них позволит «Бешикташу» и «Динамо» занять освободившееся места.
    Вылет же лишь одной команды освободит место в третьей корзине только для чемпиона Турции, у которого, как мы уже отмечали, клубный рейтинг выше динамовского. "
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 27.05.2021 15:40
    0
    Ох Динамо будет и туго в 4 корзине, даже 3-я корзина выглядит достаточно солидно
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 27.05.2021 16:18
    +1
    Саня Зінченко пробач, але я думаю 99% українців будуть вболівати за Челсі в фіналі ЛЧ
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 27.05.2021 15:54
    +1
    Шахтер прошлый раз был в третьей корзине и хуже всего сыграл против Боруссии из четвертой, а Динамо почти не сыгранное получило Ференцварош, так что тут как повезет.
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 27.05.2021 16:24
    0
    футфан, 27.05.2021 16:18
    Саня Зінченко пробач, але я думаю 99% українців будуть вболівати за Челсі в фіналі ЛЧ
    С чего вдруг мы должны болеть за Челси?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.05.2021 16:23
    0
    футфан, 27.05.2021 16:18
    Саня Зінченко пробач, але я думаю 99% українців будуть вболівати за Челсі в фіналі ЛЧ
    Позволь-ка узнать с чего это 99 процентов украинцев будет болеть за рашистский денежный мешок челси???????? Интересно просто!
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 27.05.2021 16:22
    0
    norma_zap, 27.05.2021 15:54
    Шахтер прошлый раз был в третьей корзине и хуже всего сыграл против Боруссии из четвертой, а Динамо почти не сыгранное получило Ференцварош, так что тут как повезет.
    Шахта во второй была,Интер с третьей
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 27.05.2021 15:54
    0
    Я то думал Шахта будет во второй корзине (если будут в ЛЧ) как было в прошлые пару лет...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.05.2021 15:53
    0
    Ну, в принципе что можно сказать? Из второй корзины по-любому выпадет жесть(хотя Севилью все-таки пройти можно, да и с МЮ побороться тоже), а вот с 1-й корзиной может и повезти. Несмотря на представительство топ-чемпионатов Спортинг,Лилль и даже Вильярреал непроходимыми барьерами не выглядят.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.05.2021 15:43
    0
    27 мая 2021 15:03
    У "Динамо" мало шансов попасть в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов. Но они все еще есть
    При жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22 «Динамо» уже почти наверняка будет в четвертой корзине.
    Как мы уже отмечали ранее в своем материале, провал «Лестера» помог заполучить прямую путевку в групповой этап турнира чемпиону Турции «Бешикташу», клубный рейтинг которого выше (49.0), чем у «Динамо» (47.0).
    Однако следует отметить, что теоретические шансы на попадание в третью корзину у киевлян еще остаются. Но подобное может произойти только в том случае, если из квалификации Лиги чемпионов вылетят два из трех клубов – «Шахтер» (79.0), «Зальцбург» (59.0) или «Бенфика» (58.0).
    В случае прохода в групповой этап турнира именно эти команды попадают в третью корзину, но вылет двух из них позволит «Бешикташу» и «Динамо» занять освободившееся места.
    Вылет же лишь одной команды освободит место в третьей корзине только для чемпиона Турции, у которого, как мы уже отмечали, клубный рейтинг выше динамовского. "
    Ссылка
    Pixelman
    online
      Pixelman, 27.05.2021 15:40
    0
    Ох Динамо будет и туго в 4 корзине, даже 3-я корзина выглядит достаточно солидно
    Ссылка
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