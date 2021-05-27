ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец вернулся в УПЛ

«Черноморец» в матче 28-го тура Первой лиги обыграл «Металлист 1925» со счетом 1:0, набрал 58 очков и гарантировал себе финиш в топ-3.

Догнать по очкам «Черноморец» еще может «Николаев», однако по личным встречам одесситы впереди.

Одесская команда возвращается в УПЛ впервые с 2019 года. Ранее место в УПЛ себе обеспечил «Верес».

Нынешний сезон команда начинала под руководством Сергея Ковальца, однако после зимней паузы наставником стал Алексей Антонов.