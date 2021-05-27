ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец вернулся в УПЛ

Одесская команда финиширует в топ-3

  • 27.05.2021 21:01
  • 6295 просмотров
  • 19 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец вернулся в УПЛ
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«Черноморец» в матче 28-го тура Первой лиги обыграл «Металлист 1925» со счетом 1:0, набрал 58 очков и гарантировал себе финиш в топ-3.

Догнать по очкам «Черноморец» еще может «Николаев», однако по личным встречам одесситы впереди.

Одесская команда возвращается в УПЛ впервые с 2019 года. Ранее место в УПЛ себе обеспечил «Верес».

Нынешний сезон команда начинала под руководством Сергея Ковальца, однако после зимней паузы наставником стал Алексей Антонов.

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Источник — Sport.ua

(30 голосов)

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Комментарии
    avk2307
      avk2307, 27.05.2021 22:28
    0
    Слава Чебан, 27.05.2021 22:20
    Все надеятся) наконец то в одессу будет приезжать шахтер)
    Да, со времен Мариуполя в отборе по моему никто в Одессе не играл . Шахтер отбор в ЛЧ в Одессе будет играть? Опять переезд?
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 27.05.2021 22:20
    -2
    Face Control, 27.05.2021 22:10
    Надеюсь в этот раз надолго вернулись.
    Все надеятся) наконец то в одессу будет приезжать шахтер)
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:10
    0
    Надеюсь в этот раз надолго вернулись.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 27.05.2021 22:06
    +4
    Чёрно-синие сердца вперёд!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 22:05
    +5
    Отлично! наконец-то С возвращением! Будет интересно
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:05
    +4
    Ну и норм, поздравляю.
    Ссылка
    4ever
      4ever, 27.05.2021 22:03
    +2
    и срывать нечего было,сами все сделали,красавцы продолжайте в том же духе,жду дерби в этом году
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 27.05.2021 21:45
    +3
    Красава Одесса!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 27.05.2021 21:36
    +1
    Молодцы!
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 27.05.2021 21:35
    +3
    Клуб с историей - молодцы!
    Ссылка
    Dozor
      Dozor, 27.05.2021 21:26
    +3
    Как бы там ни было , Красавчики!
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 27.05.2021 21:23
    +3
    Ну и норма. Самые сильные уже в УПЛ. Теперь пусть бодаются середнячком. Очень за Николаев тяну. Игра на уровне и результативность. Не то что засушенный 1925 и нолячий агробизнес
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 27.05.2021 21:16
    -1
    Новость отличная,но нужен более опытный тренер,ну и практически полностью необходимо обновить состав на более сильных игроков,иначе будет позорище
    Ссылка
    bus
      bus, 27.05.2021 21:12
    -1
    ну и нехай)
    Ссылка
    bus
      bus, 27.05.2021 21:12
    -1
    ну и нехай)
    Ссылка
    Варелыч Васин
    online
      Варелыч Васин, 27.05.2021 21:12
    0
    УРЯ!
    Ссылка
    Dosik
      Dosik, 27.05.2021 21:10
    -6
    Через рік і Металіст повернеться в УПЛ.
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 27.05.2021 21:04
    +1
    Ссылка
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 27.05.2021 21:03
    +6
    МОЛОДЦЫ!!!
    Ссылка
    FidanFCCO
      FidanFCCO, 27.05.2021 21:03
    +6
    МОЛОДЦЫ!!!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 22:05
    +5
    Отлично! наконец-то С возвращением! Будет интересно
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 27.05.2021 22:06
    +4
    Чёрно-синие сердца вперёд!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:05
    +4
    Ну и норм, поздравляю.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 27.05.2021 21:45
    +3
    Красава Одесса!
    Ссылка
    newport
    online
      newport, 27.05.2021 21:35
    +3
    Клуб с историей - молодцы!
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 27.05.2021 21:26
    +3
    Как бы там ни было , Красавчики!
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 27.05.2021 21:23
    +3
    Ну и норма. Самые сильные уже в УПЛ. Теперь пусть бодаются середнячком. Очень за Николаев тяну. Игра на уровне и результативность. Не то что засушенный 1925 и нолячий агробизнес
    Ссылка
    4ever
      4ever, 27.05.2021 22:03
    +2
    и срывать нечего было,сами все сделали,красавцы продолжайте в том же духе,жду дерби в этом году
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 27.05.2021 21:36
    +1
    Молодцы!
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 27.05.2021 21:04
    +1
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 27.05.2021 22:28
    0
    Слава Чебан, 27.05.2021 22:20
    Все надеятся) наконец то в одессу будет приезжать шахтер)
    Да, со времен Мариуполя в отборе по моему никто в Одессе не играл . Шахтер отбор в ЛЧ в Одессе будет играть? Опять переезд?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:10
    0
    Надеюсь в этот раз надолго вернулись.
    Ссылка
    Варелыч Васин
    online
      Варелыч Васин, 27.05.2021 21:12
    0
    УРЯ!
    Ссылка
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