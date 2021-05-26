ОФИЦИАЛЬНО. Верес гарантировал себе выход в УПЛ

Команда Юрия Вирта точно финиширует в топ-3 Первой лиги

  • 26.05.2021 19:55
  • 2739 просмотров
  • 19 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Верес гарантировал себе выход в УПЛ
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Команда Первой лиги «Верес» гарантировала себе финиш в топ-3 и выход в УПЛ.

Сегодня команда Юрия Вирта не играла, однако «Агробизнес» уступил ВПК-Агро, что обеспечило «Вересу» финиш не ниже третьего места.

Топ-3 сейчас формируют «Верес» (59), «Черноморец» (55) и «Металлист 1925» (53). «Агробизнес» отстает от топ-3 на 2 очка за два матча до конца.

Первая лига 28-й тур

Кристалл - Кремень 1:2
Голы: Вакуленко, 59 - Семенов, 44, Курелех, 76

Авангард - Оболонь 1:2
Голы: Сафонов, 90 - Суханов, 19, Мурза, 87

Николаев - Нива 4:0
Голы: Одарюк, 30, Кушниренко, 43, Порох, 57, Яворский, 64

Агробизнес - ВПК-Агро 1:2
Голы: Черненко, 1 - Кулиш, 46, Тищенко, 65

Альянс - Прикарпатье 4:1
Голы: Агапов, 3, Загинайлов, 7, Ярошенко, 33, Шарай, 36 - Хома, 83

Полесье - Горняк-Спорт 3:2
Голы: Коваль, 33, Швец, 63, 90 - Чепелюк, 40, Лопес, 61

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 26.05.2021 20:29
    0
    Верес достоин играть в вышке,молодцы!Напомню Верес в мае выиграл у Апк на его поле 4-0
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.05.2021 20:25
    0
    FidanFCCO, 26.05.2021 20:16
    Верес пусть стадион построят с начала
    Ты на стадионы смотришь? или смотришь футбол?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.05.2021 20:25
    0
    2-й сезон подряд агробизнес сливает место в УПЛ
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 26.05.2021 20:25
    0
    Мария Потапчук, 26.05.2021 20:10
    Бомж- это ты!! А Николаев пусть сначала на поле завоюет это право, а потом будет играть в УПЛ! Напомни результаты двух матчей между этими командами
    Надо начинать от Судостроителя..
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 26.05.2021 20:24
    0
    нестор, 26.05.2021 20:23
    В Киеве.
    Та хоть в антарктиде
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.05.2021 20:24
    0
    1. Верес стабильно прошел весь чемпионат и за 6 туров до финиша заработал себе отдых и возможность заработать на хороший отдых . А у них еще игра в запасе , так что ребята как хотят режисируют финиш - имеют на это полное право, их в отличии от некоторых конкурентов никто за яйца не тянул .
    2. Все кто играет против Агробизнеса - вот там мотивация бешеная, не будем раскрывать страшный секрет . Но реально они одни играют против всех и это достойно уважения
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 26.05.2021 20:23
    0
    FidanFCCO, 26.05.2021 20:16
    Верес пусть стадион построят с начала
    В Киеве.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 26.05.2021 20:22
    -1
    Красиво.
    Агробизнес - ВПК-Агро 1:2
    Голы: Черненко, 1 -
    Кулиш, 46, Тищенко, 65
    И никто ничего не докажет. Просто пропала воля к победе в очередной раз очередного сезона.
    Ну так они зарабатывают. А в УПЛ не хотят.) Потому что там их ждёт участь Миная.
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 26.05.2021 20:16
    0
    Верес пусть стадион построят с начала
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 20:12
    +1
    Вау.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.05.2021 20:10
    +2
    OnlyKharkov, 26.05.2021 20:05
    Надеюсь этих бичей не допустят до УПЛ и отдадут место Николаеву. Бомжам не место в УПЛ!!!
    Зачем ты так про Шахтер, мне например с ними в УПЛ веселей футбол
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 26.05.2021 20:10
    +1
    Трендец везет уже ящики Карлсберга.
    Ссылка
    Мария Потапчук
    online
      Мария Потапчук, 26.05.2021 20:10
    0
    OnlyKharkov, 26.05.2021 20:05
    Надеюсь этих бичей не допустят до УПЛ и отдадут место Николаеву. Бомжам не место в УПЛ!!!
    Бомж- это ты!! А Николаев пусть сначала на поле завоюет это право, а потом будет играть в УПЛ! Напомни результаты двух матчей между этими командами
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.05.2021 20:09
    0
    Футбол в квадрате, 26.05.2021 20:00
    Аграрии уступили аграриям... Можно сказать наступили, на свои же грабли!
    Шахтер-Реал 3-2, Агробизнес-Шахтер 1-0, ВПК Агро-Агробизнес 2-1 как ни крути ну хотелось бы матч Реал - ВПК Агро, если мыслить логично то Реал влетит в два мяча как минимум
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 26.05.2021 20:05
    -7
    Надеюсь этих бичей не допустят до УПЛ и отдадут место Николаеву. Бомжам не место в УПЛ!!!
    Ссылка
    Мария Потапчук
    online
      Мария Потапчук, 26.05.2021 20:03
    +1
    Це було лише питання часу! Тепер спаде напруга у команді!!! Вітання Вересу!!! Ви найкращі!!!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.05.2021 20:03
    +2
    Верес фартовый!!!! Серёга Кулиш вроде когда-то за них играл и подарил своей бывшей команде вышку
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.05.2021 20:00
    +5
    Аграрии уступили аграриям... Можно сказать наступили, на свои же грабли!
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 26.05.2021 19:59
    +2
    Это смешно) Сами не могут, другие помогут.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 26.05.2021 20:00
    +5
    Аграрии уступили аграриям... Можно сказать наступили, на свои же грабли!
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.05.2021 20:10
    +2
    OnlyKharkov, 26.05.2021 20:05
    Надеюсь этих бичей не допустят до УПЛ и отдадут место Николаеву. Бомжам не место в УПЛ!!!
    Зачем ты так про Шахтер, мне например с ними в УПЛ веселей футбол
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.05.2021 20:03
    +2
    Верес фартовый!!!! Серёга Кулиш вроде когда-то за них играл и подарил своей бывшей команде вышку
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 26.05.2021 19:59
    +2
    Это смешно) Сами не могут, другие помогут.
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 26.05.2021 20:12
    +1
    Вау.
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 26.05.2021 20:10
    +1
    Трендец везет уже ящики Карлсберга.
    Ссылка
    Мария Потапчук
    online
      Мария Потапчук, 26.05.2021 20:03
    +1
    Це було лише питання часу! Тепер спаде напруга у команді!!! Вітання Вересу!!! Ви найкращі!!!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 26.05.2021 20:29
    0
    Верес достоин играть в вышке,молодцы!Напомню Верес в мае выиграл у Апк на его поле 4-0
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.05.2021 20:25
    0
    FidanFCCO, 26.05.2021 20:16
    Верес пусть стадион построят с начала
    Ты на стадионы смотришь? или смотришь футбол?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 26.05.2021 20:25
    0
    2-й сезон подряд агробизнес сливает место в УПЛ
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 26.05.2021 20:25
    0
    Мария Потапчук, 26.05.2021 20:10
    Бомж- это ты!! А Николаев пусть сначала на поле завоюет это право, а потом будет играть в УПЛ! Напомни результаты двух матчей между этими командами
    Надо начинать от Судостроителя..
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 26.05.2021 20:24
    0
    нестор, 26.05.2021 20:23
    В Киеве.
    Та хоть в антарктиде
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.05.2021 20:24
    0
    1. Верес стабильно прошел весь чемпионат и за 6 туров до финиша заработал себе отдых и возможность заработать на хороший отдых . А у них еще игра в запасе , так что ребята как хотят режисируют финиш - имеют на это полное право, их в отличии от некоторых конкурентов никто за яйца не тянул .
    2. Все кто играет против Агробизнеса - вот там мотивация бешеная, не будем раскрывать страшный секрет . Но реально они одни играют против всех и это достойно уважения
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 26.05.2021 20:23
    0
    FidanFCCO, 26.05.2021 20:16
    Верес пусть стадион построят с начала
    В Киеве.
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 26.05.2021 20:16
    0
    Верес пусть стадион построят с начала
    Ссылка
    Мария Потапчук
    online
      Мария Потапчук, 26.05.2021 20:10
    0
    OnlyKharkov, 26.05.2021 20:05
    Надеюсь этих бичей не допустят до УПЛ и отдадут место Николаеву. Бомжам не место в УПЛ!!!
    Бомж- это ты!! А Николаев пусть сначала на поле завоюет это право, а потом будет играть в УПЛ! Напомни результаты двух матчей между этими командами
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 26.05.2021 20:09
    0
    Футбол в квадрате, 26.05.2021 20:00
    Аграрии уступили аграриям... Можно сказать наступили, на свои же грабли!
    Шахтер-Реал 3-2, Агробизнес-Шахтер 1-0, ВПК Агро-Агробизнес 2-1 как ни крути ну хотелось бы матч Реал - ВПК Агро, если мыслить логично то Реал влетит в два мяча как минимум
    Ссылка
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