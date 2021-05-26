ОФИЦИАЛЬНО. Верес гарантировал себе выход в УПЛ

Команда Первой лиги «Верес» гарантировала себе финиш в топ-3 и выход в УПЛ.

Сегодня команда Юрия Вирта не играла, однако «Агробизнес» уступил ВПК-Агро, что обеспечило «Вересу» финиш не ниже третьего места.

Топ-3 сейчас формируют «Верес» (59), «Черноморец» (55) и «Металлист 1925» (53). «Агробизнес» отстает от топ-3 на 2 очка за два матча до конца.

Первая лига 28-й тур

Кристалл - Кремень 1:2

Голы: Вакуленко, 59 - Семенов, 44, Курелех, 76

Авангард - Оболонь 1:2

Голы: Сафонов, 90 - Суханов, 19, Мурза, 87

Николаев - Нива 4:0

Голы: Одарюк, 30, Кушниренко, 43, Порох, 57, Яворский, 64

Агробизнес - ВПК-Агро 1:2

Голы: Черненко, 1 - Кулиш, 46, Тищенко, 65

Альянс - Прикарпатье 4:1

Голы: Агапов, 3, Загинайлов, 7, Ярошенко, 33, Шарай, 36 - Хома, 83

Полесье - Горняк-Спорт 3:2

Голы: Коваль, 33, Швец, 63, 90 - Чепелюк, 40, Лопес, 61