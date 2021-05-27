В матче 28-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле обыграло «Горняк-Спорт» со счетом 3:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Швец (Полесье).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Швец (Полесье).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Вентура (Горняк-Спорт).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Чепелюк (Горняк-Спорт).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Станислав Коваль (Полесье).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.