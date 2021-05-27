Неделя чемпионов. УЕФА готовит перемены в розыгрыше Лиги чемпионов

Пандемия повлияла на футбол гораздо серьезнее, чем это можно представить

  • 27.05.2021 22:12
  • 1655 просмотров
  • 3 комментария
Неделя чемпионов. УЕФА готовит перемены в розыгрыше Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство УЕФА рассматривает возможность серьезных изменений в розыгрышах еврокубков, сообщает New York Times. В частности, пока речь идет о структурных изменениях в заключительных стадиях розыгрышей Лиги чемпионов.

УЕФА остановился на концепции «недели чемпионов», согласно которой два полуфинала и финал будут проходить по принципу «победитель получает все». Игры планируется проводить в одном городе в формате одного матча, без традиционных ответных встреч, а небольшая пауза перед финалом будет заполнена концертами и другими мероприятиями.

В УЕФА понимают, что полуфиналы Лиги чемпионов – одни из наиболее востребованных матчей в турнире, в которых зрительский интерес близок к максимальным отметкам, но уверены, что отмена ответных игр на этой стадии способна принести турниру пользу, в том числе и финансовую.

Сейчас в УЕФА полагают, что внимание к финалу Лиги чемпионов начинает появляться у публики за день до его проведения. В случае же концепции «недели чемпионов», футбольные болельщики будут «разогреты» перед главным матчем сезоне значительно больший промежуток времени.

Вероятнее всего, нововведение будет положительно воспринято спонсорами, а также самими клубами, многие боссы которых неоднократно высказывались в пользу уменьшения количества матчей в сезоне, что приводит к истощению футболистов и частому травматизму.

Если реформа будет утверждена, то нововведение в Лиге чемпионов и других еврокубках вступит в силу не ранее 2024 года, так как до этого УЕФА уже распланировал схему турниров и телетрансляций.

Отмечается, что на серьезные шаги УЕФА в вопросе реформ в Лиге чемпионов подтолкнул минувший розыгрыш еврокубка, который из-за пандемии был проведен именно в формате, который сейчас оценивается, как оптимальный для будущих сезонов.

Назрели изменения. УЕФА планирует отменить правило выездного гола

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — New York Times

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:31
    0
    в формате одного матча, без традиционных ответных встреч
    —————————————
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:27
    0
    alefteev77, 27.05.2021 22:23
    Все ради ф̶у̶т̶б̶о̶л̶а̶ денег. Больше зрелища, больше хлеба, больше веселья.
    Это очевидно всем, деньги все любят.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.05.2021 22:23
    0
    Все ради ф̶у̶т̶б̶о̶л̶а̶ денег. Больше зрелища, больше хлеба, больше веселья.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:31
    0
    в формате одного матча, без традиционных ответных встреч
    —————————————
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:27
    0
    alefteev77, 27.05.2021 22:23
    Все ради ф̶у̶т̶б̶о̶л̶а̶ денег. Больше зрелища, больше хлеба, больше веселья.
    Это очевидно всем, деньги все любят.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.05.2021 22:23
    0
    Все ради ф̶у̶т̶б̶о̶л̶а̶ денег. Больше зрелища, больше хлеба, больше веселья.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности