Неделя чемпионов. УЕФА готовит перемены в розыгрыше Лиги чемпионов

Руководство УЕФА рассматривает возможность серьезных изменений в розыгрышах еврокубков, сообщает New York Times. В частности, пока речь идет о структурных изменениях в заключительных стадиях розыгрышей Лиги чемпионов.

УЕФА остановился на концепции «недели чемпионов», согласно которой два полуфинала и финал будут проходить по принципу «победитель получает все». Игры планируется проводить в одном городе в формате одного матча, без традиционных ответных встреч, а небольшая пауза перед финалом будет заполнена концертами и другими мероприятиями.

В УЕФА понимают, что полуфиналы Лиги чемпионов – одни из наиболее востребованных матчей в турнире, в которых зрительский интерес близок к максимальным отметкам, но уверены, что отмена ответных игр на этой стадии способна принести турниру пользу, в том числе и финансовую.

Сейчас в УЕФА полагают, что внимание к финалу Лиги чемпионов начинает появляться у публики за день до его проведения. В случае же концепции «недели чемпионов», футбольные болельщики будут «разогреты» перед главным матчем сезоне значительно больший промежуток времени.

Вероятнее всего, нововведение будет положительно воспринято спонсорами, а также самими клубами, многие боссы которых неоднократно высказывались в пользу уменьшения количества матчей в сезоне, что приводит к истощению футболистов и частому травматизму.

Если реформа будет утверждена, то нововведение в Лиге чемпионов и других еврокубках вступит в силу не ранее 2024 года, так как до этого УЕФА уже распланировал схему турниров и телетрансляций.

Отмечается, что на серьезные шаги УЕФА в вопросе реформ в Лиге чемпионов подтолкнул минувший розыгрыш еврокубка, который из-за пандемии был проведен именно в формате, который сейчас оценивается, как оптимальный для будущих сезонов.

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