Шпоры ищут хорошего тренера. Тоттенхэм изучает кандидатуру Реброва

Английский «Тоттенхэм» находится в поисках главного тренера на новый сезон.

«Шпоры» ожидают решения Маурисио Почеттино, который может и остаться в «ПСЖ», несмотря на слухи об его уходе в «Реал». Кроме того, «Тоттенхэм» рассматривает альтернативные решения.

«Шпорам» была предложена кандидатура украинца Сергея Реброва, главного тренера «Ференцвароша», который вернул команду в Лигу чемпионов спустя 25 лет.

После трех выигранных чемпионатов Венгрии Ребров может вернуться в Премьер-лигу, где играл в футболках «Вест Хэма» и «Тоттенхэма». Заняв 7-е место в АПЛ, «Шпоры» будут играть в Лиге конференций 2021/22.