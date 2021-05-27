Шпоры ищут хорошего тренера. Тоттенхэм изучает кандидатуру Реброва

Английский «Тоттенхэм» находится в поисках главного тренера на новый сезон.
«Шпоры» ожидают решения Маурисио Почеттино, который может и остаться в «ПСЖ», несмотря на слухи об его уходе в «Реал». Кроме того, «Тоттенхэм» рассматривает альтернативные решения.
«Шпорам» была предложена кандидатура украинца Сергея Реброва, главного тренера «Ференцвароша», который вернул команду в Лигу чемпионов спустя 25 лет.
После трех выигранных чемпионатов Венгрии Ребров может вернуться в Премьер-лигу, где играл в футболках «Вест Хэма» и «Тоттенхэма». Заняв 7-е место в АПЛ, «Шпоры» будут играть в Лиге конференций 2021/22.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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Мой вариант (ну это сугубо мое мнение): Реал вполне может провернуть с Маурісіо схему как с тренером Испании в прошлом и за банкротлигу поднасрать ПСЖ. Конте в ПСЖ хорошо впишется. Ну и Ребров в Тотенхем
Мой вариант (ну это сугубо мое мнение): Реал вполне может провернуть с Маурісіо схему как с тренером Испании в прошлом и за банкротлигу поднасрать ПСЖ. Конте в ПСЖ хорошо впишется. Ну и Ребров в Тотенхем
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