Шпоры ищут хорошего тренера. Тоттенхэм изучает кандидатуру Реброва

Английский клуб ожидает решения Маурисио Почеттино из «ПСЖ»

  • 27.05.2021 22:45
  • 2926 просмотров
  • 8 комментариев
Шпоры ищут хорошего тренера. Тоттенхэм изучает кандидатуру Реброва
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Тоттенхэм» находится в поисках главного тренера на новый сезон.

«Шпоры» ожидают решения Маурисио Почеттино, который может и остаться в «ПСЖ», несмотря на слухи об его уходе в «Реал». Кроме того, «Тоттенхэм» рассматривает альтернативные решения.

«Шпорам» была предложена кандидатура украинца Сергея Реброва, главного тренера «Ференцвароша», который вернул команду в Лигу чемпионов спустя 25 лет.

После трех выигранных чемпионатов Венгрии Ребров может вернуться в Премьер-лигу, где играл в футболках «Вест Хэма» и «Тоттенхэма». Заняв 7-е место в АПЛ, «Шпоры» будут играть в Лиге конференций 2021/22.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tuttomercatoweb.com

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 23:32
    0
    А чем Серёга хуже других тренеров, если ему действительно приложат в Арсенал, то это его шанс себя показать и поднять команду, клуб не бедный и может позволить себе купить хороших футболистов
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 27.05.2021 23:25
    +1
    було би мегакруто, дивився б матчі шпор)
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 27.05.2021 23:20
    0
    Возврат Маурісіо в Тотемхем на 101% не будет(в данное время)
    Мой вариант (ну это сугубо мое мнение): Реал вполне может провернуть с Маурісіо схему как с тренером Испании в прошлом и за банкротлигу поднасрать ПСЖ. Конте в ПСЖ хорошо впишется. Ну и Ребров в Тотенхем
    Ссылка
    VAD
      VAD, 27.05.2021 23:16
    +3
    Если ангийский нормальный то пора уже пробовать себя на таком уровне
    Ссылка
    bus
      bus, 27.05.2021 23:14
    0
    Шутить изволите? После курортного чемпионата попасть в пекло АПЛ. Да ещё ДВА кубка играть.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.05.2021 23:06
    0
    DKTheBest2, 27.05.2021 22:59
    Навіщо Реброву той Тотенхем?
    Аек (уже занято), венгры или арабы лучше? Если да, то чем? Последние ладно еще насыпят с лихвой $, а так ...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.05.2021 23:03
    +4
    Супер было бы засветиться в апл наконец нашему тренеру, хотя и маловероятно как и то что будет успех, но попробовать все же стоило бы
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 27.05.2021 22:59
    -4
    Навіщо Реброву той Тотенхем?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.05.2021 23:03
    +4
    Супер было бы засветиться в апл наконец нашему тренеру, хотя и маловероятно как и то что будет успех, но попробовать все же стоило бы
    Ссылка
    VAD
      VAD, 27.05.2021 23:16
    +3
    Если ангийский нормальный то пора уже пробовать себя на таком уровне
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 27.05.2021 23:25
    +1
    було би мегакруто, дивився б матчі шпор)
    Ссылка
    Igor Avtoigor
      Igor Avtoigor, 27.05.2021 23:32
    0
    А чем Серёга хуже других тренеров, если ему действительно приложат в Арсенал, то это его шанс себя показать и поднять команду, клуб не бедный и может позволить себе купить хороших футболистов
    Ссылка
    Алексей Голяченко
      Алексей Голяченко, 27.05.2021 23:20
    0
    Возврат Маурісіо в Тотемхем на 101% не будет(в данное время)
    Мой вариант (ну это сугубо мое мнение): Реал вполне может провернуть с Маурісіо схему как с тренером Испании в прошлом и за банкротлигу поднасрать ПСЖ. Конте в ПСЖ хорошо впишется. Ну и Ребров в Тотенхем
    Ссылка
    bus
      bus, 27.05.2021 23:14
    0
    Шутить изволите? После курортного чемпионата попасть в пекло АПЛ. Да ещё ДВА кубка играть.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.05.2021 23:06
    0
    DKTheBest2, 27.05.2021 22:59
    Навіщо Реброву той Тотенхем?
    Аек (уже занято), венгры или арабы лучше? Если да, то чем? Последние ладно еще насыпят с лихвой $, а так ...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности