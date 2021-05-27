Реал ищет замену Зидану. В шорт-листе – четыре кандидата

Мадридский клуб ищет нового главного тренера

  • 27.05.2021 15:33
  • 1698 просмотров
  • 5 комментариев
Реал ищет замену Зидану. В шорт-листе – четыре кандидата
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

«Реал» начал поиски нового главного тренера после того, как клуб покинул Зинедин Зидан.

В шорт-лист «Реала» вошли четыре кандидата. Это Антонио Конте, Йоахим Лев, Рауль и Маурисио Почеттино.

Конте вчера покинул «Интер», Лев после Евро-2020 уйдет из сборной Германии. Маурисио Почеттино сейчас возглавляет ПСЖ, а Рауль – вторую команду «Реала», «Кастилью».

Ранее в шорт-листе «Реала» также был Массимилиано Аллегри, однако он близок к возвращению в «Ювентус».

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(4 голоса)

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Комментарии
    Alex1976
    online
      Alex1976, 27.05.2021 15:52
    +2
    Будет Рауль. Перес ни на кого денег не даст. Он для Зидана никого не купил за два года.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.05.2021 15:51
    0
    Ребров!) Заодно у Луніна буде шанс))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.05.2021 15:45
    -2
    Берите Каштру, он знает как сделать так чтобы скромная по бюджету команда обыграла 800 миллионный мешок с деньгами.
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.05.2021 15:39
    0
    В принципі Конте найкращий варіант. Другим, мабуть йде Рауль.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.05.2021 15:35
    0
    Рауль.
    Он побеждал в Юлч.
    Имеет огромный авторитет в Мадриде
    Ссылка
    Alex1976
    online
      Alex1976, 27.05.2021 15:52
    +2
    Будет Рауль. Перес ни на кого денег не даст. Он для Зидана никого не купил за два года.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 27.05.2021 15:51
    0
    Ребров!) Заодно у Луніна буде шанс))
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.05.2021 15:39
    0
    В принципі Конте найкращий варіант. Другим, мабуть йде Рауль.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.05.2021 15:35
    0
    Рауль.
    Он побеждал в Юлч.
    Имеет огромный авторитет в Мадриде
    Ссылка
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