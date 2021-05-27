Реал ищет замену Зидану. В шорт-листе – четыре кандидата

«Реал» начал поиски нового главного тренера после того, как клуб покинул Зинедин Зидан.
В шорт-лист «Реала» вошли четыре кандидата. Это Антонио Конте, Йоахим Лев, Рауль и Маурисио Почеттино.
Конте вчера покинул «Интер», Лев после Евро-2020 уйдет из сборной Германии. Маурисио Почеттино сейчас возглавляет ПСЖ, а Рауль – вторую команду «Реала», «Кастилью».
Ранее в шорт-листе «Реала» также был Массимилиано Аллегри, однако он близок к возвращению в «Ювентус».
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Он побеждал в Юлч.
Имеет огромный авторитет в Мадриде
Он побеждал в Юлч.
Имеет огромный авторитет в Мадриде
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