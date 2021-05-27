Реал ищет замену Зидану. В шорт-листе – четыре кандидата

«Реал» начал поиски нового главного тренера после того, как клуб покинул Зинедин Зидан.

В шорт-лист «Реала» вошли четыре кандидата. Это Антонио Конте, Йоахим Лев, Рауль и Маурисио Почеттино.

Конте вчера покинул «Интер», Лев после Евро-2020 уйдет из сборной Германии. Маурисио Почеттино сейчас возглавляет ПСЖ, а Рауль – вторую команду «Реала», «Кастилью».

Ранее в шорт-листе «Реала» также был Массимилиано Аллегри, однако он близок к возвращению в «Ювентус».