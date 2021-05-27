Аллегри сменит Пирло в Ювентусе. Тренер договорился с руководством

В туринском клубе будет тренерская отставка

  • 27.05.2021 13:36
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Аллегри сменит Пирло в Ювентусе. Тренер договорился с руководством
© Getty Images/Global Images Ukraine

53-летний Массимилиано Аллегри сменит Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса».

Как сообщает Goal.com, 27 мая специалист договорился о своем назначении с руководством клуба.

В ближайшее время стороны подпишут контракт. Текущий тренер Андреа Пирло будет отправлен в отставку.

Напомним, Аллегри уже возглавлял «Ювентус» в 2014-2019 годах. С командой он 5 раз становился чемпионом Италии и дважды выводил «бьянконери» в финал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить «Интер».

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Источник — Sport.ua

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