Шпорам нужно подумать. Сможет ли Ребров возглавить Тоттенхэм?

Игорь Цыганык прокомментировал интерес клубов к украинскому наставнику

  • 17.05.2021 22:17
  • 1721 просмотр
  • 10 комментариев
Шпорам нужно подумать. Сможет ли Ребров возглавить Тоттенхэм?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик LIVE прокомментировал интерес к наставнику «Ференцвароша» Сергею Реброву и оценил перспективы украинского тренера в Европе:

«Мы на неделе созвонились с агентом Сергея Реброва Шандором Варгою по поводу заинтересованности со стороны алматинского «Кайрата». Ведь они постоянно пытаются уговорить Реброва переехать в Казахстан. У клуба есть главная идея – это Лига чемпионов. Я спросил у представителя Реброва, насколько серьезна эта история.

Сам Шандор Варга сказал, что на сегодняшний момент у Реброва есть контракт с «Ференцварошем», и он будет действовать еще год. Есть определенные проблемы, поскольку, как пояснил сам венгерский агент, это касается, прежде всего, руководителей клуба. Иногда взлет труднее переносить, чем падение, и, конечно, в определенных моментах есть недоразумение. Но они решаемы.

Сергей Ребров продолжает работу с командой. Есть определенные нюансы. Но если украинский тренер надумает остаться в «Ференцвароше», то все решится, и он продолжит свою работу с чемпионом Венгрии.

Есть другие предложения. Бесспорно, что многие клубы интересуются Ребровым. Среди них и бывшие команды, в которых он выступал, и не только в Украине. Поэтому процесс какой идет. Как я понимаю, в «Кайрат» Ребров не очень хочет ехать, потому что понимает, что есть возможность засветиться в Европе. Все-таки, он когда-то играл в «Тоттенхэме». А в английском клубе сейчас нет тренера после увольнения Моуриньо. У Реброва остались хорошие отношения с президентом.

Я не могу сказать о том, что Ребров может возглавить «Тоттенхэм», но, в принципе, он себя хорошо проявил в Венгрии, это бывший футболист «Тоттенхэма». Почему «шпорам» не подумать об этом тренере? Как и «Фенербахче», где Ребров заработал хорошую славу. Я хочу сказать, что вполне возможно, что ситуация в карьере Сергея Реброва может и так развернуться.

На сегодняшний момент нет никакой официальной информации и каких переговоров. Но когда есть мысли и шансы проявить себя там, то ехать в «Кайрат» – это, наверное, шаг назад. Я думаю, что и другие клубы рассматривают кандидатуру Реброва».

Источник: Ребров может возглавить греческую команду-гранд

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:40
    0
    DKTheBest2, 17.05.2021 22:37
    В любому випадку.
    Немного удивляет чего наши так активно сватают его туда ... у этого клуба игроков было множество и куда более именитых и удачливых, а что в глазах англов показал наш тренер? У них размах и амбиции куда более значительные ...
    Ссылка
    RomanEnakievo
      RomanEnakievo, 17.05.2021 22:40
    -1
    joe777., 17.05.2021 22:24
    Цыганык ,ты мой кумир я готов нюхать тебе жопу.
    я тоже очень люблю цыганыка,давай вместе нюхать
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:37
    0
    dd dent, 17.05.2021 22:29
    Да как бы ни кто пока и не зовёт
    В любому випадку.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 17.05.2021 22:33
    -1
    joe777., 17.05.2021 22:24
    Цыганык ,ты мой кумир я готов нюхать тебе жопу.
    АК228, enjoy, то что ты сутками нюхаешь жопы - это и так понятно. Неужели ты думаешь, что когда ты пишешь с копированных аккаунтов, ты становишься умным? Ты такой же тупорылый, как и федька двинятин
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.05.2021 22:30
    0
    Какой Тоттенхэм, алло? Столь громкого имени у Реброва-тренера в Европе ещё нет. Да и нет прецидента чтобы наши тренера кого-то там тренировали. Максимум что могут дать - какого-нибудь аутсайдера из ТОП-5.
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    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 22:30
    +2
    Цыганык от себя выразил мысль, что Тотенхем без тренера, и всё. Уже Тотенхему надо подумать.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 22:29
    0
    DKTheBest2, 17.05.2021 22:27
    Тотенхем для Реброва самий поганий варіант.
    Да как бы ни кто пока и не зовёт
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:27
    0
    Тотенхем для Реброва самий поганий варіант.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 17.05.2021 22:24
    -2
    Цыганык ,ты мой кумир я готов нюхать тебе жопу.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 22:22
    0
    Вилами по воде короче
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 22:30
    +2
    Цыганык от себя выразил мысль, что Тотенхем без тренера, и всё. Уже Тотенхему надо подумать.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.05.2021 22:40
    0
    DKTheBest2, 17.05.2021 22:37
    В любому випадку.
    Немного удивляет чего наши так активно сватают его туда ... у этого клуба игроков было множество и куда более именитых и удачливых, а что в глазах англов показал наш тренер? У них размах и амбиции куда более значительные ...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:37
    0
    dd dent, 17.05.2021 22:29
    Да как бы ни кто пока и не зовёт
    В любому випадку.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.05.2021 22:30
    0
    Какой Тоттенхэм, алло? Столь громкого имени у Реброва-тренера в Европе ещё нет. Да и нет прецидента чтобы наши тренера кого-то там тренировали. Максимум что могут дать - какого-нибудь аутсайдера из ТОП-5.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 22:29
    0
    DKTheBest2, 17.05.2021 22:27
    Тотенхем для Реброва самий поганий варіант.
    Да как бы ни кто пока и не зовёт
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.05.2021 22:27
    0
    Тотенхем для Реброва самий поганий варіант.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 22:22
    0
    Вилами по воде короче
    Ссылка
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