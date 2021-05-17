Шпорам нужно подумать. Сможет ли Ребров возглавить Тоттенхэм?

Футбольный журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганик LIVE прокомментировал интерес к наставнику «Ференцвароша» Сергею Реброву и оценил перспективы украинского тренера в Европе:

«Мы на неделе созвонились с агентом Сергея Реброва Шандором Варгою по поводу заинтересованности со стороны алматинского «Кайрата». Ведь они постоянно пытаются уговорить Реброва переехать в Казахстан. У клуба есть главная идея – это Лига чемпионов. Я спросил у представителя Реброва, насколько серьезна эта история.

Сам Шандор Варга сказал, что на сегодняшний момент у Реброва есть контракт с «Ференцварошем», и он будет действовать еще год. Есть определенные проблемы, поскольку, как пояснил сам венгерский агент, это касается, прежде всего, руководителей клуба. Иногда взлет труднее переносить, чем падение, и, конечно, в определенных моментах есть недоразумение. Но они решаемы.

Сергей Ребров продолжает работу с командой. Есть определенные нюансы. Но если украинский тренер надумает остаться в «Ференцвароше», то все решится, и он продолжит свою работу с чемпионом Венгрии.

Есть другие предложения. Бесспорно, что многие клубы интересуются Ребровым. Среди них и бывшие команды, в которых он выступал, и не только в Украине. Поэтому процесс какой идет. Как я понимаю, в «Кайрат» Ребров не очень хочет ехать, потому что понимает, что есть возможность засветиться в Европе. Все-таки, он когда-то играл в «Тоттенхэме». А в английском клубе сейчас нет тренера после увольнения Моуриньо. У Реброва остались хорошие отношения с президентом.

Я не могу сказать о том, что Ребров может возглавить «Тоттенхэм», но, в принципе, он себя хорошо проявил в Венгрии, это бывший футболист «Тоттенхэма». Почему «шпорам» не подумать об этом тренере? Как и «Фенербахче», где Ребров заработал хорошую славу. Я хочу сказать, что вполне возможно, что ситуация в карьере Сергея Реброва может и так развернуться.

На сегодняшний момент нет никакой официальной информации и каких переговоров. Но когда есть мысли и шансы проявить себя там, то ехать в «Кайрат» – это, наверное, шаг назад. Я думаю, что и другие клубы рассматривают кандидатуру Реброва».

Источник: Ребров может возглавить греческую команду-гранд