Почеттино провел переговоры с руководством Тоттенхэма

Аргентинский наставник Маурисио Почеттино вскоре может вернуться в «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2014 по 2019 год.

Как сообщает французская пресса, наставник ПСЖ разочарован положением дел в клубе и уже провел переговоры с президентом «шпор» Дэниэлем Леви. Однако парижане пока не хотят отпускать своего тренера.

Напомним, что Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года. В этом сезоне под его руководством парижане заняли 2-е место в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов вылетели в полуфинале от «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» после ухода Жозе Моуриньо временно возглавляет Райан Мэйсон.

Напомним, что среди кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма» являются Маурицио Сарри, Эдин Терзич, Массимилиано Аллегри и другие тренеры.