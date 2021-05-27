Почеттино провел переговоры с руководством Тоттенхэма

Тренер может покинуть ПСЖ и вернуться в Лондон

  • 27.05.2021 11:33
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Почеттино провел переговоры с руководством Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский наставник Маурисио Почеттино вскоре может вернуться в «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2014 по 2019 год.

Как сообщает французская пресса, наставник ПСЖ разочарован положением дел в клубе и уже провел переговоры с президентом «шпор» Дэниэлем Леви. Однако парижане пока не хотят отпускать своего тренера.

Напомним, что Почеттино возглавил ПСЖ в январе 2021 года. В этом сезоне под его руководством парижане заняли 2-е место в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов вылетели в полуфинале от «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм» после ухода Жозе Моуриньо временно возглавляет Райан Мэйсон.

Напомним, что среди кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма» являются Маурицио Сарри, Эдин Терзич, Массимилиано Аллегри и другие тренеры.

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Источник — TF1

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