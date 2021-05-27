Коваленко пропустит Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко пропустит предстоящий чемпионат Европы.
Хавбек «Аталанты» пропустил концовку клубного сезона из-за повреждения. Сегодня он прилетел в Киев на МРТ.
Диагноз врачей – частичный разрыв задней поверхности бедра. Коваленко сможет возобновить тренировки только 15 июня. Это значит, что Евро-2020 он пропустит.
Эту информацию уже подтвердил и сам Коваленко. Ранее из-за травм сборная Украины уже потеряла Виталия Буяльского и Евгения Коноплянку.
Источник — zbirna.com
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