Коваленко пропустит Евро-2020 из-за травмы

Еще одна потеря для сборной Украины

  • 27.05.2021 15:01
  • 3366 просмотров
  • 22 комментария
Коваленко пропустит Евро-2020 из-за травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко пропустит предстоящий чемпионат Европы.

Хавбек «Аталанты» пропустил концовку клубного сезона из-за повреждения. Сегодня он прилетел в Киев на МРТ.

Диагноз врачей – частичный разрыв задней поверхности бедра. Коваленко сможет возобновить тренировки только 15 июня. Это значит, что Евро-2020 он пропустит.

Эту информацию уже подтвердил и сам Коваленко. Ранее из-за травм сборная Украины уже потеряла Виталия Буяльского и Евгения Коноплянку.

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Источник — zbirna.com

(9 голосов)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 27.05.2021 16:00
    +4
    ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 15:56
    Коваленко полезней буяльского.
    точняк, Гасперіні не дасть збрехати, Коваленко - найкорисніший гравець.
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 15:56
    -7
    dudigo78, 27.05.2021 15:53
    Ну поки що окрім Буяльського я втрат не бачу
    Коваленко полезней буяльского.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.05.2021 15:53
    +4
    Ну поки що окрім Буяльського я втрат не бачу
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 15:53
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    А вони столько было от Динамиков, столько грязных трусов Коваленко перебрали, и всё бесталку.
    Так всегда)))...
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 15:51
    -2
    VAD, 27.05.2021 15:20
    А когда он был в форме которая тянула на уровень сборной?
    Такое спрашивают только те, кто не разбирается в футболе.
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    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 15:50
    -3
    Очень жаль. И жаль, что зимой в Аталанту переходил. Всем было бы лучше, если б остался.
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    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:47
    -2
    Oleg Savchuk, 27.05.2021 15:45
    Ьи кончене дебілятко,Буяльсьский класно грає
    Ты пшек
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 27.05.2021 15:45
    +1
    Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:21
    будет с деревяшкой буяльским в PS играть
    Ьи кончене дебілятко,Буяльсьский класно грає
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 27.05.2021 15:43
    0
    Нн втрата а здобуток,добре що Бревноленко цей не їде
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 27.05.2021 15:42
    +2
    Не играл, но с травмой. Это только Витя могет
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 27.05.2021 15:34
    +1
    По сути выпали те, кто на данный момент особой пользы и не принес бы и действительно не лутчше бы было вместо них вызвать других неужели игроки не ШД И ДК на голову хуже? Кроме того есть молодежь, нормальных возрастных дядек Черноморов уже всех перебрали не лучше ли взять быстроногих молодых? А вдруг кто-то впишется.
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:33
    0
    xvalenok01, 27.05.2021 15:28
    На динамовской улице сегодня праздник.
    Гулять всю ночь до утра будут в подвале своём
    Ссылка
    Олег Молодов
    online
      Олег Молодов, 27.05.2021 15:32
    -3
    Ещё бы Беседина на больничку и весь мёртвый груз был бы отцеплен
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 27.05.2021 15:28
    -5
    На динамовской улице сегодня праздник.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 15:21
    +4
    Не заслуженно мог поехать, но нет, ну и ладненько
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:21
    -10
    будет с деревяшкой буяльским в PS играть
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 15:20
    +5
    Robert Monroe, 27.05.2021 15:03
    У нинішній формі він взагалі не повинен викликатися до збірної. Інше питання, чому принцпово ігноруються гравці Зорі - бронзового призеру УПЛ? Чому не викликаються гравці, які провели сильний сезон (Кочергін, Юрченко), натомість викликаються гравці, які або останні півроку лікувалися, або сиділи у глибокому запасі?
    А когда он был в форме которая тянула на уровень сборной?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 15:19
    +6
    Это усиление!!!!
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:18
    -9
    ботва дырки уже высерается
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 27.05.2021 15:13
    +7
    Він взагалі не повинен бути в розширеному списку , він в цьому році зна клубному рівні зіграв аж ЧОТИРИ хвилини .
    Ссылка
    romario1501
    online
      romario1501, 27.05.2021 15:13
    +7
    Він взагалі не повинен бути в розширеному списку , він в цьому році зна клубному рівні зіграв аж ЧОТИРИ хвилини .
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 15:19
    +6
    Это усиление!!!!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 27.05.2021 15:20
    +5
    Robert Monroe, 27.05.2021 15:03
    У нинішній формі він взагалі не повинен викликатися до збірної. Інше питання, чому принцпово ігноруються гравці Зорі - бронзового призеру УПЛ? Чому не викликаються гравці, які провели сильний сезон (Кочергін, Юрченко), натомість викликаються гравці, які або останні півроку лікувалися, або сиділи у глибокому запасі?
    А когда он был в форме которая тянула на уровень сборной?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 27.05.2021 15:03
    +5
    У нинішній формі він взагалі не повинен викликатися до збірної. Інше питання, чому принцпово ігноруються гравці Зорі - бронзового призеру УПЛ? Чому не викликаються гравці, які провели сильний сезон (Кочергін, Юрченко), натомість викликаються гравці, які або останні півроку лікувалися, або сиділи у глибокому запасі?
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 27.05.2021 16:00
    +4
    ShakhtarUberAlles, 27.05.2021 15:56
    Коваленко полезней буяльского.
    точняк, Гасперіні не дасть збрехати, Коваленко - найкорисніший гравець.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.05.2021 15:53
    +4
    Ну поки що окрім Буяльського я втрат не бачу
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 27.05.2021 15:21
    +4
    Не заслуженно мог поехать, но нет, ну и ладненько
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.05.2021 15:09
    +3
    Robert Monroe, 27.05.2021 15:03
    У нинішній формі він взагалі не повинен викликатися до збірної. Інше питання, чому принцпово ігноруються гравці Зорі - бронзового призеру УПЛ? Чому не викликаються гравці, які провели сильний сезон (Кочергін, Юрченко), натомість викликаються гравці, які або останні півроку лікувалися, або сиділи у глибокому запасі?
    Наверное видят больше перспектив у Судакова, Вьюнныка, Вакулы, Сикана, ну и так по списку Мариуполя...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 27.05.2021 15:53
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    А вони столько было от Динамиков, столько грязных трусов Коваленко перебрали, и всё бесталку.
    Так всегда)))...
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 27.05.2021 15:42
    +2
    Не играл, но с травмой. Это только Витя могет
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 27.05.2021 15:45
    +1
    Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:21
    будет с деревяшкой буяльским в PS играть
    Ьи кончене дебілятко,Буяльсьский класно грає
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 27.05.2021 15:34
    +1
    По сути выпали те, кто на данный момент особой пользы и не принес бы и действительно не лутчше бы было вместо них вызвать других неужели игроки не ШД И ДК на голову хуже? Кроме того есть молодежь, нормальных возрастных дядек Черноморов уже всех перебрали не лучше ли взять быстроногих молодых? А вдруг кто-то впишется.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 27.05.2021 15:43
    0
    Нн втрата а здобуток,добре що Бревноленко цей не їде
    Ссылка
    Хoакин Гусман Лоэра
    online
      Хoакин Гусман Лоэра, 27.05.2021 15:33
    0
    xvalenok01, 27.05.2021 15:28
    На динамовской улице сегодня праздник.
    Гулять всю ночь до утра будут в подвале своём
    Ссылка
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