Мемориал Лобановского. Украина получила шанс выиграть турнир. Что нужно?

На Мемориале Лобановского прошел второй матч, и сборная Украины U-21 получила шанс выиграть турнир.

27 мая Азербайджан U21 проиграл Узбекистану U21 (0:1), что на руку команде Руслана Ротаня.

Теперь Украине, чтобы получить трофей, надо выиграть у Узбекистана в два мяча.

Матч Украина U-21 – Узбекистан U-21 состоится 28 мая в Киеве на НТК им. В. Банникова. Начало встречи – в 17:00.

Турнир Валерия Лобановского 2021

26.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Азербайджан U-21 – 0:1 (Гурбанлы, 17)

– 0:1 (Гурбанлы, 17) 27.05.2021. 17:00. Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21 – 0:1 (Жалолиддинов, 75)

– 0:1 (Жалолиддинов, 75) 28.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Узбекистан U-21

Турнирное положение