Азербайджан U21
0 : 1
Узбекистан U21
27.05.2021, FT

Мемориал Лобановского. Украина получила шанс выиграть турнир. Что нужно?

Азербайджан U21 проиграл Узбекистану U21, что на руку команде Руслана Ротаня

  • 27.05.2021 20:39
  • 1014 просмотров
  • 2 комментария
Мемориал Лобановского. Украина получила шанс выиграть турнир. Что нужно?
© УАФ. Руслан Ротань

На Мемориале Лобановского прошел второй матч, и сборная Украины U-21 получила шанс выиграть турнир.

27 мая Азербайджан U21 проиграл Узбекистану U21 (0:1), что на руку команде Руслана Ротаня.

Теперь Украине, чтобы получить трофей, надо выиграть у Узбекистана в два мяча.

Матч Украина U-21 – Узбекистан U-21 состоится 28 мая в Киеве на НТК им. В. Банникова. Начало встречи – в 17:00.

Турнир Валерия Лобановского 2021

  • 26.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Азербайджан U-21 – 0:1 (Гурбанлы, 17)
  • 27.05.2021. 17:00. Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21 – 0:1 (Жалолиддинов, 75)
  • 28.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Узбекистан U-21

Турнирное положение

  • 1. Узбекистан U-21 – 3 очка (мячи: 1–0)
  • 2. Азербайджан U-21 – 3 очка (мячи: 1–1)
  • 3. Украина U-21 – 0 очков (мячи 0–1)
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 20:52
    +1
    А если Украина выиграет 1:0 и у всех будет по 3 очка и по 1-1, вручать Три Кубка?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 27.05.2021 20:46
    +3
    Выгнать Ротаня?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 27.05.2021 20:46
    +3
    Выгнать Ротаня?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 20:52
    +1
    А если Украина выиграет 1:0 и у всех будет по 3 очка и по 1-1, вручать Три Кубка?
    Ссылка
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