Мемориал Лобановского. Украина получила шанс выиграть турнир. Что нужно?

На Мемориале Лобановского прошел второй матч, и сборная Украины U-21 получила шанс выиграть турнир.
27 мая Азербайджан U21 проиграл Узбекистану U21 (0:1), что на руку команде Руслана Ротаня.
Теперь Украине, чтобы получить трофей, надо выиграть у Узбекистана в два мяча.
Матч Украина U-21 – Узбекистан U-21 состоится 28 мая в Киеве на НТК им. В. Банникова. Начало встречи – в 17:00.
Турнир Валерия Лобановского 2021
- 26.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Азербайджан U-21 – 0:1 (Гурбанлы, 17)
- 27.05.2021. 17:00. Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21 – 0:1 (Жалолиддинов, 75)
- 28.05.2021. 17:00. Украина U-21 – Узбекистан U-21
Турнирное положение
- 1. Узбекистан U-21 – 3 очка (мячи: 1–0)
- 2. Азербайджан U-21 – 3 очка (мячи: 1–1)
- 3. Украина U-21 – 0 очков (мячи 0–1)
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Источник — Sport.ua
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