Дойная корова мертва. Почему Суперлига столь важна для Реала и Барселоны

Владелец «Ливерпуля» Джон Генри сожалеет и извиняется. «Манчестер Юнайтед», подкрепляя слова сожаления совладельца клуба Джоэла Глейзера, объявляет о предстоящем уходе с поста председателя правления «красных дьяволов» Эда Вудворда. Российский олигарх Роман Абрамович, владеющий «Челси», меняет свое решение после получения директив от высшего руководства Кремля. Именно такую хронику начавшегося развала футбольной европейской Суперлиги, прожившей всего пару дней, все мы наблюдали на минувшей неделе.

Собственно, риторика почти всех английских и части итальянских клубов была одинаковой – неверно оценили ситуацию, поэтому сожалеем и просим прощения в надежде на будущие успехи и новые достижения. В подобном ключе перед своими болельщиками и просто любителями футбола отчитались едва ли не все клубы-заговорщики, но к их числу так и не примкнули испанские гранды – «Реал» и «Барселона».

Президент «бланкос» Флорентино Перес решил не отказываться от глобальных планов, заявив, что Суперлига не умерла, а «просто поставлена на паузу». Его коллега из «Барселоны» Жоан Лапорта подчеркнул, что «Суперлига – это необходимость», не став детально пояснять эти слова, а лишь подтвердив ими появившуюся ранее информацию о том, что «блаугранас» не отказываются от идеи участия в турнире для избранных.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта и Флорентино Перес

Все это свидетельствует о ситуации, при которой некоторые стороны, несмотря на нынешнее фиаско, в определенной временной перспективе будут продолжать педалировать тему создания турнира, выходящего в своей организации за пределы полномочий УЕФА, с которым делиться доходами для некоторых топ-клубов становится крайне невыгодно.

Что интересно, во многом именно эти клубы в свое время поддерживали реформу Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов, а также менее масштабные перемены уже в рамках турнира с таким названием, целью которых всегда было повышение доходности его участников. В какой-то момент, увлекшись вымыванием денег из карманов болельщиков, стороны процесса просто осознали – время для качественных и структурных изменений утеряно, а пропасть между топ-клубами и клубами поменьше, а также между владельцами европейских грандов и болельщиками этих команд стала настолько колоссальной, что для ее преодоления не хватит и нескольких десятилетий.

Именно поэтому «клубы-отступники» вернулись к идее Суперлиги, оформив главным «козлом отпущения» УЕФА, и сделав вид, что это не они практически всегда благоволили всем ключевым решениям боссов этой организации, попутно устраивая «гонки вооружений» на трансферном рынке.

Когда идея с Суперлигой показала свою несостоятельность, многие клубы пошли на попятную, осознавая, что их нынешнее положение вовсе не столь критично, чтобы рисковать всем, но в числе «стойких оловянных солдатиков» остались «Реал» и «Барселона» - два клуба, чья вражда на футбольном поле не знает границ и чувства сострадания, но которые были вынуждены объединиться в инстинкте самосохранения против фактически всей мировой футбольной общественности, пошедшей маршем против жадности и лицемерия, породивших Суперлигу.

Летом минувшего года отчет KPMG International о финансовом состоянии клубов до начала пандемии коронавируса показал, что чистый долг «Барселоны» составлял 315,7 миллионов евро. За период пандемии он вырос на треть – до 488 миллионов фунтов, что на фоне падения выручки на 126 миллионов евро делает экономическое положение каталонского гранда незавидным. Неудивительно, что минувшим летом, когда появилась информация о желании Лионеля Месси покинуть «Барселону», нашлось немало специалистов, которые поддержали идею ухода аргентинского лидера команды, но за деньги. Эти люди всерьез предлагали боссам «блаугранас» закрыть дырку в бюджете и убрать просрочку в платежах по кредитам за счет солидных поступлений от трансфера Месси и сокращения зарплатной ведомости.

Месси остался, и Лапорта, как и Бартомеу, понимает важность этого игрока в нынешней «Барселоне». С другой стороны, «блаугранас» остро нуждаются в деньгах, причем желательно, чтобы их можно было зачерпывать полными ведрами, а не малолитражными дуршлагами. Именно поэтому каталонцы через своего президента и говорят об «исторической ошибке», характеризуя отказ от европейской Суперлиги.

Ситуация в «Реале» не слишком отличается, за исключением того, что долгов у «бланкос» чуть поменьше – «всего» 354,2 миллиона евро. И других идей наполнения бюджета, кроме участия в денежной Суперлиге, у Переса и его советников, кажется, нет… Очевидно, по этой причине президент «Реала» и выступил с заявлением о паузе в проекте Суперлиги, которое многие в футбольном мире восприняли, как жест отчаяния. Дойная корова, на которую так надеялись в «Реале» и «Барселоне», умерла, но это вовсе не означает, что мадридцы и каталонцы оставят попытки найти другую…

В испанской Ла Лиге давно существуют противоречия между «Реалом», «Барселоной» и всеми остальными. Два топ-клуба получают около половины всей суммы, положенной по контракту за телевизионные права, в то время как оставшиеся деньги делятся между остальными 18 участниками турнира. Но и этих денег грандам мало, из-за чего в прессе то и дело всплывают новость об идеях организовать коммерческий 39-й тур в Ла Лиге, или проводить предсезонные турне по Азии и Северной Америке.

Большие клубы считают, что чем больше у них болельщиков, тем большую экономическую часть «футбольного пирога» они заслуживают. Вместо стремления сбалансировать затраты с доходами, и хотя бы на период пандемии реально «затянуть пояса», топ-клубы организовали атаку на существующие футбольные институции в виде УЕФА и ФИФА.

Удивительно то, что к этому вопросу подключились даже тренеры. Скажем, наставник «Барселоны» Рональд Куман обвинил УЕФА в жадности, ведь организации, по мнению специалиста, нужно увеличения количества матчей ради увеличения прибыли. На самом же деле, УЕФА в определенной степени является заложником обстоятельств и воли самих клубов, ведь сама по себе организация – это посредник между создателем футбольного продукта (командами) и его потребителем (болельщиками) в чистом виде. За выполнение своих функций УЕФА берет определенную часть денег, но основную их массу распределяет между клубами, и последних, фактически, беспокоит не жадность организации, а именно факт того, что контроль за потоками ресурсов ими не осуществляется.

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В разгар кризиса и почти на пороге банкротства «Реал» и «Барселона» агрессивно пошли в контратаку, очевидно, не видя других возможностей. Они утверждают, что новый формат Лиги чемпионов кардинально ничего не даст, и к 2024 году футбол умрет вовсе. На самом же деле, автор этих утверждений Флорентино Перес умалчивает, что из четырех новых участников Лиги чемпионов как минимум две путевки будут отданы на откуп топ-лигам, а потому условные «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» или «Ливерпуль», которые в последние годы балансировали на грани топ-4 АПЛ, дающей путевку в ЛЧ, смогут сыграть в турнире, и гарантировано получить хорошие призовые.

Для «Реала» и «Барселоны» этот факт действительно мало что меняет, ведь оба испанских гранда стабильно финишируют в топ-4 Ла Лиги на протяжении последних 18 лет (в последний раз каталонцы финишировали вне четверки лучших в уже далеком сезоне-2002/03, когда ими руководил ныне покойный серб Радомир Антич). Поэтому англичане, у которых в большинстве своем также накопилось немало долгов, куда легче восприняли сложившуюся ситуацию, а вот для «Реала» и «Барселоны» по факту изменится действительно немногое.

С учетом того, что клубы продолжают ощущать убытки от пандемии, не имея возможности продавать билеты, а спонсорские контракты и телевизионные права не покрывают всех потребностей в деньгах, Перес совершенно прав, когда говорит, что вопрос Суперлиги закрывать рано. Наверняка, если ситуация останется столь напряженной, как сейчас, в ближайшей перспективе мы снова услышим о новых революционных идеях, целью которых будет вовсе не улучшение футбола, как зрелища или вида спорта, а придание фигурам вроде Переса и Лапорты прежних финансовых бицепсов, которых они, по их же мнению, всецело заслуживают.

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