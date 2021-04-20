Флорентино ПЕРЕС: «С форматом УЕФА футбол умрет к 2024 году»

Президент Суперлиги сделал жесткое заявление

  • 20.04.2021 02:35
  • 198 просмотров
  • 2 комментария
Флорентино ПЕРЕС: «С форматом УЕФА футбол умрет к 2024 году»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» и новой Европейской Суперлиги Флорентино Перес высказался о конфликте с УЕФА.

«Игроки могут быть спокойными, потому что этого не произойдет. Но те, кто управляет монополиями УЕФА, должны быть прозрачными. У УЕФА нет хорошего имиджа, я не хочу упоминать вещи, которые произошли в УЕФА, но это должен быть диалог и не угрозы. Они представили формат, который никто не понимает, и говорят, что изменения начнутся в 2024 году, но с их форматом футбол умрет к 2024 году. Есть клубы, которые потеряли сотни миллионов», - сказал Перес.

В УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

Ранее Перес заявил, что Суперлига может создать собственный чемпионат мира.

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Источник — Marca

(1 голос)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 20.04.2021 03:02
    0
    С форматом УЕФА футбол не умрёт а умрут клубы лиги должников (супер лига) с такими долгами и покупать футболистов за сотни миллионов евро из за избытка игроков которых просто от давали за копейки .
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 20.04.2021 02:59
    +1
    К 24-му году умрет не футбол, а те, кто не умеют жить по средствам. То есть ваша позорная 12-ка, нахватавшаяся долгов как собака блох.
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 20.04.2021 02:59
    +1
    К 24-му году умрет не футбол, а те, кто не умеют жить по средствам. То есть ваша позорная 12-ка, нахватавшаяся долгов как собака блох.
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 20.04.2021 03:02
    0
    С форматом УЕФА футбол не умрёт а умрут клубы лиги должников (супер лига) с такими долгами и покупать футболистов за сотни миллионов евро из за избытка игроков которых просто от давали за копейки .
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