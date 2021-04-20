Флорентино ПЕРЕС: «С форматом УЕФА футбол умрет к 2024 году»

Президент «Реала» и новой Европейской Суперлиги Флорентино Перес высказался о конфликте с УЕФА.

«Игроки могут быть спокойными, потому что этого не произойдет. Но те, кто управляет монополиями УЕФА, должны быть прозрачными. У УЕФА нет хорошего имиджа, я не хочу упоминать вещи, которые произошли в УЕФА, но это должен быть диалог и не угрозы. Они представили формат, который никто не понимает, и говорят, что изменения начнутся в 2024 году, но с их форматом футбол умрет к 2024 году. Есть клубы, которые потеряли сотни миллионов», - сказал Перес.

В УЕФА и ФИФА заявили, что все участники новой Суперлиги не будут допущены на Евро и ЧМ.

Ранее Перес заявил, что Суперлига может создать собственный чемпионат мира.

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